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前總統蔡英文日前受邀義大利出席「全球女性領袖峰會」，此次會議由前美國國務卿希拉蕊主持，蔡與希拉蕊也在團體合照時併肩而立。對此，蔡英文今（27）日透過臉書表示，他很珍惜這次機會，把台灣的民主經驗帶到國際交流的場域，台灣雖然面對複雜的國際處境，「但我們始終相信，民主、科技與公民社會的力量，可以共同創造更安全、更可信任，也更符合公共利益的數位未來」，期待和世界各地的夥伴繼續合作，讓女性領導力成為推動民主、和平與進步的重要力量。蔡英文應主辦單位「喬治城婦女、和平及安全研究所」（Georgetown Institute for Women, Peace and Security, GIWPS）邀請，於6月22日至25日赴義大利出席「全球女性領袖峰會」（Global Women Leaders Summit, GWLS）。蔡英文順訪羅馬期間，會晤多位義大利參、眾議院朝野國會議員，並由參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）與義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員陪同參訪參議院所在地羅馬夫人宮（Palazzo Madama）；蔡英文另與羅馬睿智大學（Sapienza University of Rome）、錫耶納大學（University of Siena）教授，以及智庫「國際事務研究所」（IAI）學者針對供應鏈安全、台歐關係、台海情勢等議題交換意見，另與多名台義青年學子及創業家交流座談，分享海外留學及宣介台灣文化的心得與經驗。「全球女性領袖峰會」出席名單包含希拉蕊、前紐西蘭總理Helen Clark、前國際刑事法院首席檢察官Fatou Bensouda、前加拿大副總理Chrystia Freeland、前立陶宛總統Dalia Grybauskaité、前芬蘭總理Sanna Marin等多位政要。對此，蔡英文透過臉書表示，很高興受邀到義大利，出席「全球女性領袖峰會」（Global Women Leaders Summit），和來自世界各地的現任及卸任女性領袖，以及新世代政治與公民領袖交流，這場峰會匯聚不同世代、不同國家的女性領導者，大家共同討論數位科技、人工智慧、氣候變遷，以及國際秩序等重要議題，也分享女性領導者如何透過跨國、跨世代合作，回應世界面臨的共同挑戰。蔡英文提到，面對快速變動的世界，沒有任何一個國家可以單獨解決所有問題；也沒有任何一個世代，可以獨自承擔未來的答案，大家需要更多合作，也需要讓女性領導者在公共決策、科技治理與國際合作中，扮演更關鍵的角色。此外，外交部表示，本次「全球女性領袖峰會」匯聚來自世界各地現任及卸任女性領袖，以及新世代政治與公民領袖，共同打造跨世代交流與經驗分享平台。與會者針對數位科技、人工智慧、氣候變遷與國際秩序等全球重要議題深入交換意見，並探討如何透過集體行動，發揮女性領導力，共同建構安全且值得信賴的數位未來。此次峰會與蔡前總統公眾形象高度契合，蔡總統應邀出席有助強化台灣與世界各國領袖的友好交流，持續提升台灣民主的國際能見度，深具外交效益。