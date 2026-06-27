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北市內湖區前天大淹水，多處民宅泡在水中。民進黨北市議員林延鳳踢爆，市府花了將近4000萬，今年上線的北市災害應變雲端協作平台壞掉，實際求證市府證實至少20分鐘故障。北市消防局澄清，伺服器有短暫運轉延遲，但系統並未關閉、持續運行，並不是故障，未來也會增加容量上限。林延鳳昨在政論節目上表示，收到內部公務員爆料，花費3999萬建置的北市災害應變雲端協作平台，在前天暴雨時壞掉了，各局處回報不能用了，她求證市府，坦言確實至少故障20分鐘，各單位都不能通報。北市消防局資通作業科長許峻瑋表示，災害應變雲端協作平台在25日下午將近1點的時候，因為大量現場影像資料同時傳輸、伺服器有短暫運轉延遲、並不是故障。事實上系統並未關閉、持續運行，同仁也即時調整設定、很快就恢復正常運作，整個過程沒有影響救災工作。未來也會增加容量上限的預控機制，避免再次發生。