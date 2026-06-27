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2026年世界盃小組賽H組最終輪，傳統強權烏拉圭以0：1不敵西班牙，小組賽三戰僅獲2分積分，宣告出局。這支兩屆世界盃冠軍隊伍，最終成為本屆賽事首支慘遭淘汰的南美球隊。賽後，向來性格直率的主帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）面對媒體提問，罕見地未作任何辯解，一肩扛下所有批評，並坦言自己在烏拉圭的39個月執教生涯「一事無成」。面對媒體針對「國家隊歷史最差戰績之一」的尖銳質問，貝爾薩語氣沉重地表示：「如果想找一個解釋，我只能說：我們本該拿到7分，最終卻只拿到了2分。我負責管理這群優秀的球員，但我沒能將他們凝聚成一支具備戰鬥力的隊伍。」他坦言，現在無論說什麼都無法平息球迷的怒火，他完全接受所有媒體與球迷將他視為發洩對象，「這是身為負責人必須承擔的結果。」針對半場即換下門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）及下半場撤換隊長巴爾韋德（Federico Valverde）的爭議調度，貝爾薩明確指出，門將的更替是球員主動要求，而換下巴爾韋德則是為了加強進攻，純屬戰術意圖。面對記者追問為何選擇重用表現不穩的穆斯萊拉，貝爾薩堅稱當初徵召是經過專業評估，認為他剛剛經歷了一個優秀的賽季，「我選擇信任他，並非要否定過去的決定。」針對比賽內容，他則形容對陣西班牙是一場強度極高的苦戰，儘管球員展現了無可挑剔的態度，但在對抗強隊時，烏拉圭付出了巨大的體能代價以維持均勢，最終仍無法將機會轉化為進球。今天貝爾薩受訪時帶有一種消極的態度，似乎也暗示著烏拉圭團隊內部的問題，雖然扛下責任，但語氣中帶有對於球員不夠積極的不滿，也隱晦點出球隊今晚面對西班牙沒有大量進行反搶、壓迫是無法逼成和局的主因。當被問及在執教39個月期間為烏拉圭留下了什麼時，貝爾薩給出了令人心碎的答案：「我沒有給烏拉圭足球留下任何東西。」他認為，預選賽第四名、美洲杯第三名，加上這次慘淡的世界盃表現，這些成績都不值得一提，「我的執教經歷可以說是一無所成，沒有留下任何印記。」