七月新番《穹廬下的魔女》將於7月5日播出，改編自同名漫畫作品，由曾打造《聲之形》、《K-ON！輕音部》的知名導演山田尚子擔任總導演，攜手動畫公司 Science SARU（科學猴）製作，動畫尚未播出便入圍2026年安錫國際動畫影展，被不少動漫迷視為今夏最值得期待的新番之一。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先參與台灣先行上映會，實際觀賞約50分鐘內容後，最大的感受就是「畫風美得像一本繪本，卻說著殘酷到不行的故事，讓人忍不住想接著看下去。」動畫將於7月5日凌晨0點在回歸線娛樂YouTube首播，並以特別篇形式連播兩集。
草原、宮廷、知識交織 《穹廬下的魔女》劇情大綱
作品背景立於13世紀橫掃世界的蒙古帝國，敘述失去母親、背井離鄉的少女如何在動盪中生存，「知識即武器」憑藉對幾何學等學問的鑽研，在冷酷的草原帝國與權謀宮廷中，化智慧為利刃展開復仇，結合歷史、權謀與女性韌性的視覺傳記，見證穹廬下的魔女，如何用智慧點燃歷史的星火。
本作並非傳統奇幻冒險動畫，而是透過角色的人生際遇，探討知識是否能改變命運、人是否能在時代洪流中守住自己的信念等議題。劇情節奏雖然不快，卻一步步堆疊角色與世界觀，讓觀眾自然沉浸其中。
畫面愈漂亮 劇情愈讓人心痛
《NOWNEWS今日新聞》記者實際看過前兩集後，印象十分深刻，已經等不及動畫播出了。作品的畫風十分細膩，草原、天空、建築與服飾都有著濃厚異國風情，每一幀都值得停下來欣賞，讓人很想進一步了解伊斯蘭文化。
當觀眾沉浸在唯美畫面時，故事卻一步步揭開殘酷的現實，角色面臨的選擇、壓迫與犧牲，和畫面的溫柔形成強烈反差。配樂也同樣精彩，沒有刻意渲染、不喧賓奪主，但卻讓作品在看似平靜的節奏中，留下極強的後勁。
不是爽番 卻是會一直想下去的作品
近年動畫市場不乏熱血戰鬥、異世界或戀愛作品，《穹廬下的魔女》反其道而行，選擇用文化、歷史與人物情感吸引觀眾。它沒有大量打鬥場面，也沒有刻意安排高潮迭起的劇情，而是透過細膩的人物描寫與世界觀建構，慢慢帶領觀眾理解不同文化與信仰之間的衝突，以及角色在命運面前的無力感。
《穹廬下的魔女》同名漫畫，並曾奪下《這本漫畫真厲害！》女生篇第1名，是首部以歷史題材獲得該獎項冠軍的作品。動畫由山田尚子擔任總導演，Science SARU負責製作。聲優陣容集結關根明良、桑島法子、鈴木崚汰等實力派聲優，主題曲〈Stella〉則由日本人氣樂團 SEKAI NO OWARI 獻唱。
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作品背景立於13世紀橫掃世界的蒙古帝國，敘述失去母親、背井離鄉的少女如何在動盪中生存，「知識即武器」憑藉對幾何學等學問的鑽研，在冷酷的草原帝國與權謀宮廷中，化智慧為利刃展開復仇，結合歷史、權謀與女性韌性的視覺傳記，見證穹廬下的魔女，如何用智慧點燃歷史的星火。
本作並非傳統奇幻冒險動畫，而是透過角色的人生際遇，探討知識是否能改變命運、人是否能在時代洪流中守住自己的信念等議題。劇情節奏雖然不快，卻一步步堆疊角色與世界觀，讓觀眾自然沉浸其中。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際看過前兩集後，印象十分深刻，已經等不及動畫播出了。作品的畫風十分細膩，草原、天空、建築與服飾都有著濃厚異國風情，每一幀都值得停下來欣賞，讓人很想進一步了解伊斯蘭文化。
當觀眾沉浸在唯美畫面時，故事卻一步步揭開殘酷的現實，角色面臨的選擇、壓迫與犧牲，和畫面的溫柔形成強烈反差。配樂也同樣精彩，沒有刻意渲染、不喧賓奪主，但卻讓作品在看似平靜的節奏中，留下極強的後勁。
近年動畫市場不乏熱血戰鬥、異世界或戀愛作品，《穹廬下的魔女》反其道而行，選擇用文化、歷史與人物情感吸引觀眾。它沒有大量打鬥場面，也沒有刻意安排高潮迭起的劇情，而是透過細膩的人物描寫與世界觀建構，慢慢帶領觀眾理解不同文化與信仰之間的衝突，以及角色在命運面前的無力感。
《穹廬下的魔女》同名漫畫，並曾奪下《這本漫畫真厲害！》女生篇第1名，是首部以歷史題材獲得該獎項冠軍的作品。動畫由山田尚子擔任總導演，Science SARU負責製作。聲優陣容集結關根明良、桑島法子、鈴木崚汰等實力派聲優，主題曲〈Stella〉則由日本人氣樂團 SEKAI NO OWARI 獻唱。