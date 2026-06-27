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▲米克拉颱風已於27日8時減弱為熱帶性低氣壓。（圖／取自中央氣象署）

米克拉颱風剛離開，氣象預報指出，未來一周又有颱風發展機會，最快下週就會生成今年第9號颱風「巴威」（Bavi），不過預估路徑偏南走，距離台灣遙遠。而這波鋒面加上西南風的降雨，今日西半部留意局部大雨或豪雨，周日雨勢稍緩，下周開始太平洋高壓西伸，下周二開始全台放晴，回到高溫炙熱的夏季天氣。中央氣象署預報員鄭傑仁，未來一周在菲律賓東方海面，將有低壓擾動發展機會，預測路經偏向南邊移動，距離台灣遠。若該擾動持續增強，將生成今年第9號颱風「巴威」（Bavi）。氣象專家吳德榮也提到，各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及南海皆有「熱帶擾動」發展的跡象，其動向、言之過早，需持續觀察。米克拉颱風已於27日8時減弱為熱帶性低氣壓（編號第TD07號），27日8時的中心位置在北緯32.1度，東經133.5度，即在大阪西南方340公里之處（臺北東北方1410公里之處），以每小時83公里速度，向東北東進行，預測27日20時的中心位置在北緯35.7度，東經141.7度，即在大阪東北東方570公里之處（臺北東北方2270公里之處），即將變性為溫帶氣旋。鄭傑仁預報指出，鋒面目前仍在台灣附近，加上西南風影響，局部地區有明顯降雨，西半部留意局部大雨或豪雨，宜蘭、花東山區有大雨，午後鋒面北抬，北部降雨更明顯。不過隨著鋒面北移，周日雨勢稍緩，但水氣多，西半部、宜蘭清晨仍有零星降雨，午後中部以北地區及各山區有局部大雨發生的機率。下周一鋒面遠離，但水氣多，南部、台東等迎鋒面仍有雨，其他地區有午後雷陣雨；下周二至下周五太平洋高壓影響下，各地多雲到晴，午後有雷陣雨。