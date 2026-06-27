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韓國兩倍槓桿ETF引蝴蝶效應 台灣也要留意「四貸同堂」

台股自22日以來連日走跌，亞洲股市近日同步走弱。財信傳媒董事長謝金河於臉書指出，韓國金融監督院近期擋下14兆韓元資金、92%為散戶的16檔以海力士，三星為標的的兩倍槓桿ETF，因為一旦股市下跌，恐造成助跌循環，提醒年輕人「四貸同堂」、「六貸同堂」全都投入股市，台灣須留意過渡信用，高舉槓桿現象。台北股市26日開盤下跌66.66點、來到46188.6點，盤中一度重挫1801.04點、最低下探44454.22點，終場下跌1683.5點或3.64%，收在44571.76點，寫下史上第3大跌點，成交量1.54兆元。謝金河表示，謝金河分析，股市熱到最高點，經常會出現很多怪現象，最近韓國金融監督院院長李燦鎮當著鏡頭前，用顫抖的聲音說，「即使躺下來，也要把它擋下來！」韓國金融監督院和台灣金管會類似，李燦鎮就像是台灣金管會主委彭金隆。而他要擋的是，韓國最近發行的16檔以海力士，三星為標的的兩倍槓桿ETF，其中一檔曾創下單日募集2兆韓元的紀錄；16檔雙倍槓桿吸了14兆韓元資金，而且92%都是散戶。這個槓桿也讓海力士，三星波動加大。發行公司為了維持兩倍槓桿比率，必須執行每日平衡機制，但一旦海力士，三星股價下跌，券商必須拋售股票維持平衡，形成助長也助跌的循環。謝金河表示，李燦鎮發現這個問題的嚴重性，出來喊停，結果23日海力士，三星都大跌12%以上；日本鎧俠遭到池魚之殃也大跌15.2%；美光跟著跌13%以上。海力士和三星的兩倍槓桿ETF，其實最早在香港發生，XL二南方海力士一出來是8.42港元，25日漲到193.65港元，最熱的時候，一天成交量超過2億股。XL二南方三星更是從7.813港元漲到243.1港元。因為韓國沒有這個標的，韓國投資人紛紛跨境到香港開戶，他們更施壓金監院，結果兩倍槓桿的海力士，三星ETF成為韓國投資人爭搶的標的，韓國投資人借錢湧入，才引來金監院的踩煞車事件。儘管海力士，三星、美光財報出色，股價上漲15%，但「韓國雙塔」仍然大跌逾9%，也造成台股、日本股市大幅下跌，股市去槓桿效應可能在這個地方調整。他也提醒，韓國雙倍槓桿壓力，也衝擊台灣，許多年輕人湧入股市，有所謂的四貸同堂，六貸同堂，房貸，車貸，信貸全都投入，「這個過渡信用，高舉槓桿現象，台灣也值得借鏡！」