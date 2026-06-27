台灣民眾熱愛到日本旅遊，並且會購買當地名產。近日一名網友於社群平台披露，他在日本掃貨人氣調味料「七味粉」，搭機前為了確認是否能放到隨身行李登機，未料一查資料發現，日本部分七味粉竟含「大麻籽、罌粟籽」等成分，嚇得直呼「差點要被法辦」，不過也有網友跳出解釋不是所有七味粉都有添加。
有網友日前於Threads發文表示，原本準備帶10多罐日本七味粉（也稱七味唐辛子）回台，沒想到查詢成分時，竟意外知曉有部分七味粉內含有「麻的成分」，讓他嚇得直呼「不查還好，一查命都要去一半了」，還幽默自嘲「難怪特別好吃」。
買七味粉記得看成分 大麻籽、罌粟籽恐違法
也有網友指出，並非所有的日本七味粉都不能帶回台灣，大多數的成分都僅有「唐辛子、陳皮、黑白胡麻、山椒、紫蘇、生薑、青海苔」等，少數才會有出現「大麻籽」（麻種、おのみ、麻の実、あさのみ）或「罌粟籽」（芥子、けしの実、ケシの実），此類七味粉就不能帶回台，以防被海關沒收甚至觸法被法辦。
也有網友指出其實台灣也有在地品牌生產七味粉，不一定要從日本帶回。此外，七味粉其實還可能含有「火麻仁 (あさのみ)」，其實就是將大麻的種籽，是去除外殼後再經過炒熟處理，也可作為中藥。但是大麻在多數國家是管制藥物，而火麻仁經過炒熟處理，它不具發芽能力且不含致幻成分用於生產大麻籽的品種，在許多國家都屬合法。
根據財政部關務署官網記載，被台灣《毒品危害防制條例》第2條1所列毒品，非醫師處方或非醫療性之管制藥品（含大麻籽、罌粟籽），絕對禁止攜帶入境。旅客若是對帶回國的食品有疑慮，建議旅客入境時可主動向海關申報檢疫，免被查到之後而受罰。
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買七味粉記得看成分 大麻籽、罌粟籽恐違法
也有網友指出，並非所有的日本七味粉都不能帶回台灣，大多數的成分都僅有「唐辛子、陳皮、黑白胡麻、山椒、紫蘇、生薑、青海苔」等，少數才會有出現「大麻籽」（麻種、おのみ、麻の実、あさのみ）或「罌粟籽」（芥子、けしの実、ケシの実），此類七味粉就不能帶回台，以防被海關沒收甚至觸法被法辦。
也有網友指出其實台灣也有在地品牌生產七味粉，不一定要從日本帶回。此外，七味粉其實還可能含有「火麻仁 (あさのみ)」，其實就是將大麻的種籽，是去除外殼後再經過炒熟處理，也可作為中藥。但是大麻在多數國家是管制藥物，而火麻仁經過炒熟處理，它不具發芽能力且不含致幻成分用於生產大麻籽的品種，在許多國家都屬合法。