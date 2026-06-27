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面對國內缺工需求，經濟部產發署表示，將逾期未向勞動部申請的配額全數回收。本次回收名額共計2,156名，將於7月1日再次開放申請，請符合資格之特定業者依限提出申請。產業發展署說明，勞動部於2023年提供6,000名移工配額供特定工廠申請，經產業發展署於2024年及2025年受理及審核後，已將全數配額核配完畢。然而，據統計資料顯示，先前取得配額的業者中，有近半數未向勞動部申請招募許可，考量上述配額尚未充分運用，產業發展署已於1月23日修正發布「經濟部產業發展署審查特定工廠登記業者申請引進移工作業要點」，將認定函效期縮短為90天，以加速業者向勞動部申請招募許可，屆時若名額皆分配完畢且仍有不足時，產業發展署亦將視需要，再向勞動部申請增加總量。產發署呼籲，本次受理時間為7月1日至8月31日止。由於認定函效期已縮短至 90 天，請近期有實際用人需求的特登業者務必把握期限，以掛號郵寄（郵戳為憑）至「經濟部工商輔導中心特登申請移工審查小組」（地址：540202南投市省府路4號）提出申請，取得認定函後，始得向勞動部辦理後續相關流程；如有相關疑問，請撥打服務專線0800-035-056，將有專人提供諮詢協助。