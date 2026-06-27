我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界盃K組第3輪於6月28日開踢，民主剛果交手烏茲別克。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/28 民主剛果VS烏茲別克基本資訊

📍2026世界盃K組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 哥倫比亞 2－0－0 4（1）、+3 6 2 葡萄牙 1－1－0 6（1）、+5 4 3 剛果民主共和國 0－1－1 1（2）、-1 1 4 烏茲別克 0－0－2 1（8）、-7 0

📍民主剛果VS烏茲別克戰力分析

▲2026世紀盃K組第3輪，烏茲別克交手剛果民主共和國，賽前已經吞下2連敗，烏茲別克晉級幾乎無望，但仍要尋求隊史首勝。（圖／美聯社／達志影像）

📍民主剛果VS烏茲別克傷兵名單與預測先發

⚽民主剛果預測先發（5-3-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 姆帕西 Lionel Mpasi 後衛 萬-比薩卡 Aaron Wan-Bissaka 後衛 卡普亞迪 Steve Kapuadi 後衛 姆本巴 Chancel Mbemba 後衛 圖安澤貝 Axel Tuanzebe 後衛 馬蘇亞庫 Arthur Masuaku 中場 卡揚貝 Edo Kayembe 中場 穆圖薩米 Samuel Moutoussamy 前鋒 薩迪基 Noah Sadiki 前鋒 巴坎布 Cedric Bakambu 前鋒 維薩 Yoane Wissa

⚽烏茲別克預測先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 內馬托夫 Abduvohid Nematov 後衛 阿舒爾馬托夫 Rustamjon Ashurmatov 後衛 胡薩諾夫 Abdukodir Khusanov 後衛 阿卜杜拉耶夫 Abdulla Abdullaev 後衛 卡里莫夫 Behruz Karimov 後衛 舒庫羅夫 Otabek Shukurov 中場 莫茲戈沃伊 Akmal Mozgovoy 中場 阿利賈諾夫 Khojiakbar Alijonov 前鋒 法伊祖拉耶夫 Abbosbek Fayzullaev 前鋒 加尼耶夫 Azizjon Ganiev 前鋒 肖穆羅多夫 Eldor Shomurodov

📍民主剛果VS烏茲別克近期狀態

📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單

📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單

📍2026世界盃K組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月18日（四） 凌晨01：00 葡萄牙1：1剛果民主共和國 NRG體育場／休士頓 6月18日（四） 中午10：00 烏茲別克1：3哥倫比亞 阿茲特克體育場／墨西哥城 第2輪 6月24日（三） 凌晨01：00 葡萄牙5：0烏茲別克 NRG體育場／休士頓 6月24日（三） 早上10：00 哥倫比亞1：0剛果民主共和國 亞克朗球場／瓜達哈拉 第3輪 6月28日（日） 早上07：30 哥倫比亞vs葡萄牙 硬石體育場／邁阿密 6月28日（日） 早上07：30 剛果民主共和國vs烏茲別克 賓士體育場／亞特蘭大

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日K組第3輪開踢，剛果民主共和國（民主剛果）交手烏茲別克，這是一場民主剛果必須全力爭勝、而烏茲別克則幾乎退無可退的關鍵戰役。民主剛果目前僅1分積分，他們必須擊敗烏茲別克，將積分提升至4分，才有機會擠進小組第2或爭奪「最佳小組第3」的席次，同時仍需視哥倫比亞對決葡萄牙的賽果而定。反觀烏茲別克，在經歷2場慘敗後積分仍為0分，且淨勝球差為-7球，已幾近宣告出局，即使此役獲勝積分來到3分，在淨勝球劣勢的情況下，仍需要極大程度仰賴其他球隊的幫忙。民主剛果VS烏茲別克（世界盃K組小組賽）2026年6月28日上午7點30分（台灣時間）賓士體育場（亞特蘭大）茨瓦爾（Felix Zwayer，德國）目前陣容健康，無傷兵或出賽疑慮。總教練德薩布雷（Sebastien Desabre）依然仰賴老將姆本巴（Chancel Mbemba）坐鎮後防，並在前方擺出維薩（Yoane Wissa）與巴坎布（Cedric Bakambu）的鋒線組合，萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）與馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）則在兩側翼衛提供進攻寬度。民主剛果曾逼平葡萄牙、並險些拉下哥倫比亞，證明了他們絕對具備一定的實力，而這場非贏不可的局勢預計能徹底激發他們的進攻火力。維薩的靈活跑位配合巴坎布的終結能力將是一大殺器，一場勝利就能讓他們將出線命運掌握在自己手中。烏茲別克同樣沒有傷兵疑慮。總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）預計會採取相對穩健的防守反擊戰術，由胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）穩固防線，讓肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）在前線孤軍奮戰，並仰賴法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）在前場穿針引線。烏茲別克在他們獨立後的首次世界盃初體驗中交了昂貴的學費，前2場比賽就丟了8球，目前的當務之急是避免再次遭遇大比分慘敗。在出線希望幾近破滅的情況下，關鍵在於他們能否展現出比前2場更具韌性的防守。禁賽：無傷勢疑慮：無禁賽：無傷勢疑慮：無民主剛果在小組賽首戰以1：1逼平葡萄牙，震驚國際足壇，可惜他們未能將這股氣勢延續到第2輪，最終以0：1遺憾不敵哥倫比亞。若想寫下隊史第2次進軍世界盃淘汰賽的紀錄，此役唯有贏球一途；然而，對於一支在本屆賽事至今僅攻入1球、只拿下1積分的球隊來說，這絕非易事。儘管民主剛果被普遍看好能順利晉級，但他們在K組的最高排名已無法超越第3名。烏茲別克以獨立國家身分迎來的首次世界盃之旅無疑是苦澀的，接連以1：3不敵哥倫比亞、0：5慘敗給葡萄牙。由於淨勝球差陷入巨大劣勢，烏茲別克需要一場大勝才有一絲晉級的可能，但對於這支近期遭遇各項賽事4連敗的球隊來說，這顯然是不可能的任務。對烏茲別克而言，一個更現實但也更不想要的結果可能在等著他們，他們正面臨成為自1982年紐西蘭隊以來，首支在小組賽每場比賽都至少失3球的世界盃新軍。這2支球隊在歷史上幾乎沒有交鋒紀錄，在世界盃更是首次相遇，這本質上是一場全新的對決。在民主剛果急需搶勝、而烏茲別克幾近出局的背景下，2隊眼前的晉級籌碼與近期狀態將決定一切。▪️埃波羅（Matthieu Epolo）、法尤盧（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）▪️巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）、布希里（Rocky Bushiri）、卡盧盧（Gedeon Kalulu）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、卡揚貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、姆本巴（Chancel Mbemba）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）▪️邦貢達（Theo Bongonda）、西彭加（Brian Cipenga）、埃利亞（Meshack Elia）、卡庫塔（Gael Kakuta）、卡揚貝（Edo Kayembe）、姆布庫（Nathanael Mbuku）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、穆考（Ngal'ayel Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、薩迪基（Noah Sadiki）▪️巴坎布（Cedric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、馬耶萊（Fiston Mayele）、維薩（Yoane Wissa）▪️納扎羅夫（Vladimir Nazarov）、尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）▪️尤爾多謝夫（Ibrohimhalil Yo'ldoshev）、烏爾馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、阿舒爾馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、哈姆拉利耶夫（Mukhammadkodir Hamraliev）、埃什穆羅多夫（Umarbek Eshmurodov）、胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、賽義菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿利賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、阿卜杜馬吉多夫（Muhammadrasul Abdumajidov）、卡里莫夫（Behruz Karimov）、奧爾蒂克博耶夫（Diyor Ortikboev）▪️魯茲耶夫（Kuvondik Ruziev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）、阿卜杜拉扎科夫（Nodirbek Abdurazzokov）、哈姆羅別科夫（Odiljon Khamrobekov）、拉赫蒙納利耶夫（Umarali Rakhmonaliev）、奧迪洛夫（Alisher Odilov）、巴赫羅莫夫（Sardor Bakhromov）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、賈姆希德（Jamshid Iskanderov）、賈洛利丁諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）、加尼耶夫（Azizjon Ganiev）▪️法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）、阿莫諾夫 （Azizbek Amonov）、諾爾查耶夫 （Khusain Norchaev）、特米羅夫 （Sherzod Temirov）、謝爾蓋耶夫 （Igor Sergeev）、肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）