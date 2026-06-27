2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月28日K組第3輪開踢，剛果民主共和國（民主剛果）交手烏茲別克，這是一場民主剛果必須全力爭勝、而烏茲別克則幾乎退無可退的關鍵戰役。民主剛果目前僅1分積分，他們必須擊敗烏茲別克，將積分提升至4分，才有機會擠進小組第2或爭奪「最佳小組第3」的席次，同時仍需視哥倫比亞對決葡萄牙的賽果而定。反觀烏茲別克，在經歷2場慘敗後積分仍為0分，且淨勝球差為-7球，已幾近宣告出局，即使此役獲勝積分來到3分，在淨勝球劣勢的情況下，仍需要極大程度仰賴其他球隊的幫忙。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場K組民主剛果VS烏茲別克的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/28 民主剛果VS烏茲別克基本資訊
📍2026世界盃K組戰績表
📍民主剛果VS烏茲別克戰力分析
📍民主剛果VS烏茲別克預測先發名單與傷兵名單
📍民主剛果VS烏茲別克近期狀態
📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/28 民主剛果VS烏茲別克基本資訊
📍比賽對戰：民主剛果VS烏茲別克（世界盃K組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日上午7點30分（台灣時間）
📍比賽地點：賓士體育場（亞特蘭大）
📍主裁判：茨瓦爾（Felix Zwayer，德國）
📍2026世界盃K組戰績表
📍民主剛果VS烏茲別克戰力分析
民主剛果：目前陣容健康，無傷兵或出賽疑慮。總教練德薩布雷（Sebastien Desabre）依然仰賴老將姆本巴（Chancel Mbemba）坐鎮後防，並在前方擺出維薩（Yoane Wissa）與巴坎布（Cedric Bakambu）的鋒線組合，萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）與馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）則在兩側翼衛提供進攻寬度。
民主剛果曾逼平葡萄牙、並險些拉下哥倫比亞，證明了他們絕對具備一定的實力，而這場非贏不可的局勢預計能徹底激發他們的進攻火力。維薩的靈活跑位配合巴坎布的終結能力將是一大殺器，一場勝利就能讓他們將出線命運掌握在自己手中。
烏茲別克：烏茲別克同樣沒有傷兵疑慮。總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）預計會採取相對穩健的防守反擊戰術，由胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）穩固防線，讓肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）在前線孤軍奮戰，並仰賴法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）在前場穿針引線。
烏茲別克在他們獨立後的首次世界盃初體驗中交了昂貴的學費，前2場比賽就丟了8球，目前的當務之急是避免再次遭遇大比分慘敗。在出線希望幾近破滅的情況下，關鍵在於他們能否展現出比前2場更具韌性的防守。
📍民主剛果VS烏茲別克傷兵名單與預測先發
民主剛果傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
烏茲別克傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽民主剛果預測先發（5-3-2）：
⚽烏茲別克預測先發（3-4-2-1）：
📍民主剛果VS烏茲別克近期狀態
民主剛果：民主剛果在小組賽首戰以1：1逼平葡萄牙，震驚國際足壇，可惜他們未能將這股氣勢延續到第2輪，最終以0：1遺憾不敵哥倫比亞。若想寫下隊史第2次進軍世界盃淘汰賽的紀錄，此役唯有贏球一途；然而，對於一支在本屆賽事至今僅攻入1球、只拿下1積分的球隊來說，這絕非易事。儘管民主剛果被普遍看好能順利晉級，但他們在K組的最高排名已無法超越第3名。
烏茲別克：烏茲別克以獨立國家身分迎來的首次世界盃之旅無疑是苦澀的，接連以1：3不敵哥倫比亞、0：5慘敗給葡萄牙。由於淨勝球差陷入巨大劣勢，烏茲別克需要一場大勝才有一絲晉級的可能，但對於這支近期遭遇各項賽事4連敗的球隊來說，這顯然是不可能的任務。
對烏茲別克而言，一個更現實但也更不想要的結果可能在等著他們，他們正面臨成為自1982年紐西蘭隊以來，首支在小組賽每場比賽都至少失3球的世界盃新軍。
歷史對戰紀錄：這2支球隊在歷史上幾乎沒有交鋒紀錄，在世界盃更是首次相遇，這本質上是一場全新的對決。在民主剛果急需搶勝、而烏茲別克幾近出局的背景下，2隊眼前的晉級籌碼與近期狀態將決定一切。
📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
▪️門將：埃波羅（Matthieu Epolo）、法尤盧（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）
▪️後衛：巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）、布希里（Rocky Bushiri）、卡盧盧（Gedeon Kalulu）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、卡揚貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、姆本巴（Chancel Mbemba）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）
▪️中場：邦貢達（Theo Bongonda）、西彭加（Brian Cipenga）、埃利亞（Meshack Elia）、卡庫塔（Gael Kakuta）、卡揚貝（Edo Kayembe）、姆布庫（Nathanael Mbuku）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、穆考（Ngal'ayel Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、薩迪基（Noah Sadiki）
▪️前鋒：巴坎布（Cedric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、馬耶萊（Fiston Mayele）、維薩（Yoane Wissa）
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
▪️門將：納扎羅夫（Vladimir Nazarov）、尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）
▪️後衛：尤爾多謝夫（Ibrohimhalil Yo'ldoshev）、烏爾馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、阿舒爾馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、哈姆拉利耶夫（Mukhammadkodir Hamraliev）、埃什穆羅多夫（Umarbek Eshmurodov）、胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、賽義菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿利賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、阿卜杜馬吉多夫（Muhammadrasul Abdumajidov）、卡里莫夫（Behruz Karimov）、奧爾蒂克博耶夫（Diyor Ortikboev）
▪️中場：魯茲耶夫（Kuvondik Ruziev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）、阿卜杜拉扎科夫（Nodirbek Abdurazzokov）、哈姆羅別科夫（Odiljon Khamrobekov）、拉赫蒙納利耶夫（Umarali Rakhmonaliev）、奧迪洛夫（Alisher Odilov）、巴赫羅莫夫（Sardor Bakhromov）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、賈姆希德（Jamshid Iskanderov）、賈洛利丁諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）、加尼耶夫（Azizjon Ganiev）
▪️前鋒：法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）、阿莫諾夫 （Azizbek Amonov）、諾爾查耶夫 （Khusain Norchaev）、特米羅夫 （Sherzod Temirov）、謝爾蓋耶夫 （Igor Sergeev）、肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）
📍2026世界盃K組賽程表
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📍2026世界盃6/28 民主剛果VS烏茲別克基本資訊
📍2026世界盃K組戰績表
📍民主剛果VS烏茲別克戰力分析
📍民主剛果VS烏茲別克預測先發名單與傷兵名單
📍民主剛果VS烏茲別克近期狀態
📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
📍2026世界盃K組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：民主剛果VS烏茲別克（世界盃K組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月28日上午7點30分（台灣時間）
📍比賽地點：賓士體育場（亞特蘭大）
📍主裁判：茨瓦爾（Felix Zwayer，德國）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|哥倫比亞
|2－0－0
|4（1）、+3
|6
|2
|葡萄牙
|1－1－0
|6（1）、+5
|4
|3
|剛果民主共和國
|0－1－1
|1（2）、-1
|1
|4
|烏茲別克
|0－0－2
|1（8）、-7
|0
民主剛果：目前陣容健康，無傷兵或出賽疑慮。總教練德薩布雷（Sebastien Desabre）依然仰賴老將姆本巴（Chancel Mbemba）坐鎮後防，並在前方擺出維薩（Yoane Wissa）與巴坎布（Cedric Bakambu）的鋒線組合，萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）與馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）則在兩側翼衛提供進攻寬度。
民主剛果曾逼平葡萄牙、並險些拉下哥倫比亞，證明了他們絕對具備一定的實力，而這場非贏不可的局勢預計能徹底激發他們的進攻火力。維薩的靈活跑位配合巴坎布的終結能力將是一大殺器，一場勝利就能讓他們將出線命運掌握在自己手中。
烏茲別克：烏茲別克同樣沒有傷兵疑慮。總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）預計會採取相對穩健的防守反擊戰術，由胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）穩固防線，讓肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）在前線孤軍奮戰，並仰賴法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）在前場穿針引線。
烏茲別克在他們獨立後的首次世界盃初體驗中交了昂貴的學費，前2場比賽就丟了8球，目前的當務之急是避免再次遭遇大比分慘敗。在出線希望幾近破滅的情況下，關鍵在於他們能否展現出比前2場更具韌性的防守。
民主剛果傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
烏茲別克傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽民主剛果預測先發（5-3-2）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|姆帕西
|Lionel Mpasi
|後衛
|萬-比薩卡
|Aaron Wan-Bissaka
|後衛
|卡普亞迪
|Steve Kapuadi
|後衛
|姆本巴
|Chancel Mbemba
|後衛
|圖安澤貝
|Axel Tuanzebe
|後衛
|馬蘇亞庫
|Arthur Masuaku
|中場
|卡揚貝
|Edo Kayembe
|中場
|穆圖薩米
|Samuel Moutoussamy
|前鋒
|薩迪基
|Noah Sadiki
|前鋒
|巴坎布
|Cedric Bakambu
|前鋒
|維薩
|Yoane Wissa
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|內馬托夫
|Abduvohid Nematov
|後衛
|阿舒爾馬托夫
|Rustamjon Ashurmatov
|後衛
|胡薩諾夫
|Abdukodir Khusanov
|後衛
|阿卜杜拉耶夫
|Abdulla Abdullaev
|後衛
|卡里莫夫
|Behruz Karimov
|後衛
|舒庫羅夫
|Otabek Shukurov
|中場
|莫茲戈沃伊
|Akmal Mozgovoy
|中場
|阿利賈諾夫
|Khojiakbar Alijonov
|前鋒
|法伊祖拉耶夫
|Abbosbek Fayzullaev
|前鋒
|加尼耶夫
|Azizjon Ganiev
|前鋒
|肖穆羅多夫
|Eldor Shomurodov
民主剛果：民主剛果在小組賽首戰以1：1逼平葡萄牙，震驚國際足壇，可惜他們未能將這股氣勢延續到第2輪，最終以0：1遺憾不敵哥倫比亞。若想寫下隊史第2次進軍世界盃淘汰賽的紀錄，此役唯有贏球一途；然而，對於一支在本屆賽事至今僅攻入1球、只拿下1積分的球隊來說，這絕非易事。儘管民主剛果被普遍看好能順利晉級，但他們在K組的最高排名已無法超越第3名。
烏茲別克：烏茲別克以獨立國家身分迎來的首次世界盃之旅無疑是苦澀的，接連以1：3不敵哥倫比亞、0：5慘敗給葡萄牙。由於淨勝球差陷入巨大劣勢，烏茲別克需要一場大勝才有一絲晉級的可能，但對於這支近期遭遇各項賽事4連敗的球隊來說，這顯然是不可能的任務。
對烏茲別克而言，一個更現實但也更不想要的結果可能在等著他們，他們正面臨成為自1982年紐西蘭隊以來，首支在小組賽每場比賽都至少失3球的世界盃新軍。
歷史對戰紀錄：這2支球隊在歷史上幾乎沒有交鋒紀錄，在世界盃更是首次相遇，這本質上是一場全新的對決。在民主剛果急需搶勝、而烏茲別克幾近出局的背景下，2隊眼前的晉級籌碼與近期狀態將決定一切。
📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
▪️門將：埃波羅（Matthieu Epolo）、法尤盧（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）
▪️後衛：巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）、布希里（Rocky Bushiri）、卡盧盧（Gedeon Kalulu）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、卡揚貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、姆本巴（Chancel Mbemba）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）
▪️中場：邦貢達（Theo Bongonda）、西彭加（Brian Cipenga）、埃利亞（Meshack Elia）、卡庫塔（Gael Kakuta）、卡揚貝（Edo Kayembe）、姆布庫（Nathanael Mbuku）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、穆考（Ngal'ayel Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、薩迪基（Noah Sadiki）
▪️前鋒：巴坎布（Cedric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、馬耶萊（Fiston Mayele）、維薩（Yoane Wissa）
📍2026世界盃烏茲別克國家隊球員名單
▪️門將：納扎羅夫（Vladimir Nazarov）、尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）
▪️後衛：尤爾多謝夫（Ibrohimhalil Yo'ldoshev）、烏爾馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、阿舒爾馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、哈姆拉利耶夫（Mukhammadkodir Hamraliev）、埃什穆羅多夫（Umarbek Eshmurodov）、胡薩諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、賽義菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿利賈諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、阿卜杜馬吉多夫（Muhammadrasul Abdumajidov）、卡里莫夫（Behruz Karimov）、奧爾蒂克博耶夫（Diyor Ortikboev）
▪️中場：魯茲耶夫（Kuvondik Ruziev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）、阿卜杜拉扎科夫（Nodirbek Abdurazzokov）、哈姆羅別科夫（Odiljon Khamrobekov）、拉赫蒙納利耶夫（Umarali Rakhmonaliev）、奧迪洛夫（Alisher Odilov）、巴赫羅莫夫（Sardor Bakhromov）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、賈姆希德（Jamshid Iskanderov）、賈洛利丁諾夫（Jasurbek Jaloliddinov）、加尼耶夫（Azizjon Ganiev）
▪️前鋒：法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、吉亞諾夫（Ruslanbek Jiyanov）、阿莫諾夫 （Azizbek Amonov）、諾爾查耶夫 （Khusain Norchaev）、特米羅夫 （Sherzod Temirov）、謝爾蓋耶夫 （Igor Sergeev）、肖穆羅多夫 （Eldor Shomurodov）
📍2026世界盃K組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月18日（四）
|凌晨01：00
|葡萄牙1：1剛果民主共和國
|NRG體育場／休士頓
|6月18日（四）
|中午10：00
|烏茲別克1：3哥倫比亞
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|第2輪
|6月24日（三）
|凌晨01：00
|葡萄牙5：0烏茲別克
|NRG體育場／休士頓
|6月24日（三）
|早上10：00
|哥倫比亞1：0剛果民主共和國
|亞克朗球場／瓜達哈拉
|第3輪
|6月28日（日）
|早上07：30
|哥倫比亞vs葡萄牙
|硬石體育場／邁阿密
|6月28日（日）
|早上07：30
|剛果民主共和國vs烏茲別克
|賓士體育場／亞特蘭大
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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