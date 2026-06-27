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24歲的台灣好手鄭宗哲，終於在今（27）日迎來了屬於他的大聯盟高光時刻！波士頓紅襪隊今日在主場芬威球場迎戰世仇紐約洋基，賽前球團緊急將鄭宗哲從3A拉上大聯盟支援。擔任先發第9棒游擊手的他沒有讓球隊失望，單場不僅進帳大聯盟生涯首分打點，更在4局下敲出直擊中外野大牆的二壘安打，正式解鎖生涯大聯盟首安，成為史上第11位在大聯盟敲出安打的台灣球員。鄭宗哲這趟重返大聯盟的旅程可說是與時間賽跑，今天下午2點他在3A時就接到球團通知。由於當時紅襪還在確認大聯盟球員的傷兵名單狀況，鄭宗哲只能在波士頓先做預備，直到接近下午5點才最終拍板定案，隨後他便火速趕往芬威球場與球隊會合準備比賽。雖然一開始踏進大聯盟休息室難免感到緊張，但在場邊熱身後，鄭宗哲很快就找回了平靜與專注，展現出他隨時準備好支援最高層級賽事的強大心理素質。去年在海盜隊迎來大聯盟初登場時，鄭宗哲累積7打數無安打。休賽季期間，他歷經了4度被球團指定讓渡（DFA）的低潮，最終轉戰紅襪並在3A打出優異成績，終於盼到這通重返大聯盟的電話。面對張力極大的「基襪大戰」，鄭宗哲首打席就建功。2局下無人出局滿壘，他面對洋基右投沃倫（Will Warren）的92.8英哩速球擊出二壘滾地球。雖然洋基二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）接到球後傳二壘封殺，但游擊手沃爾普（Anthony Volpe）轉傳一壘不及。鄭宗哲靠著野手選擇安全上壘，同時幫助紅襪攻下第2分，大聯盟生涯首打點順利開張。進入4局下半，鄭宗哲再度披掛上陣，這次他鎖定沃倫一顆紅中失投的變速球，一棒掃出直擊中外野大牆的二壘安打。回憶起擊出首安的瞬間，鄭宗哲直言：「打出去，就覺得應該有機會安打。」賽後接受新英格蘭媒體《NESN》訪問時，鄭宗哲難掩興奮之情。談到能在紅襪主場芬威球場、對決世仇洋基的比賽中敲出生涯首安，他直呼：「Oh！That's amazing！（噢！這太不可思議了！）」他表示現場的加油聲與熱烈氣氛難以用言語形容，自己非常享受在其中。對於終於突破零安打的窘境，鄭宗哲感性地說：「我等了一年了，現在終於打出來了。我只是告訴自己，專注在每一個打席當下，不要想太多，球來就打。」至於那顆意義非凡的大聯盟生涯首安球，他表示已經妥善收藏，並透露這份珍貴的紀念品將會送給一路支持他的父母。