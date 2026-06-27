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針對新竹昨日大淹水事件，新竹市長高虹安稱台電未送電給馬達害地下道淹水，但真相是市府維管的馬達故障。對此，民進黨新竹市長候選人莊競程今（27）日表示，人命關天的問題，高虹安第一時間推卸給台電，被抓包說謊還不願認錯，令人遺憾，如果他擔任市長，絕對不會甩鍋卸責。莊競程說，高虹安稱市府都有完成設備巡檢，但如果抽水馬達前一天完成檢查，隔天就立刻故障，證明巡檢方式一定有疏漏，或流於形式；他說，若他是市長，他一定會誠實面對錯誤、虛心檢討巡檢流程，把基本工做好，而不是甩鍋卸責，因為市民的生命與財產安全，絕對禁不起任何風險。莊競程強調，面對極端氣候，市府的責任是盡力避免下一次災害再發生，加強排水設施維護、確實巡檢抽水設備，並建立以區公所為核心的社區共同防線，面對災害、解決問題，而不是推卸責任，這才是新竹市民所期待的；此外，他也感謝所有冒雨協助交通導引、緊急搶修與救護的第一線基層同仁，以及積極協助災後復原的里鄰長。