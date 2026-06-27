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▲全聯「進口蘿蔔(約600g條)」只要25元銅板價。（圖／全聯提供）

▲「We Sweet開心果可可脆Q餅(28g/盒)」，原價65元，3顆特價129元，等於一顆只要43元。（圖／記者陳雅雲攝）

▲家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一

▲家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一。（圖／翻攝自官網）

▲家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一

週末限定優惠出爐了！大全聯先至PX Pay上領取福利券，就能用1元買蘋果，原價38元的產銷履歷紅蘿蔔、原價45元的台灣洋蔥只要10元；全聯也同步推出20款蔬果、海鮮、甜點特價，包括話題度超高的We Sweet開心果可可脆Q餅，原價每盒65元，3盒特價129元、平均單盒43元。全聯自今（27日）起至29日推出超過20款優質蔬果、產地海鮮、精選肉品、甜點折扣。包括「進口蘿蔔(約600g/條)」只要25元銅板價；夏季高人氣的「紐西蘭DAZZLE炫麗蘋果#90(約170g/粒)」購買4粒僅需88元，平均每粒22元；袋裝「紐西蘭TARZI蘋果袋(700g)」則同步祭出89元超值價。海鮮首推「特選鮮蚵」原價128元，特價99元；「豬五花肉條(帶皮，100g)」原價51元，特價39元；想快速加菜也有少負擔的低脂選擇，「油雞胸（產銷履歷）(2入/460g/盒)」特價119元。「We Sweet開心果可可脆Q餅(28g/盒)」，原價65元，3顆特價129元，等於一顆只要43元；人氣烘焙「經典巧克力蛋糕(包)」，單入特價32元，購買2入更享有45元。大全聯會員記得先上PX Pay領券，即起至6月20日前，領券購買「智利富士蘋果」享1元限時優惠價；「紅蘿蔔（產銷履歷）」及「台灣洋蔥(600g)」則各享10元限時優惠價，每款限量2萬份。此外，大全聯還有生鮮蔬果優惠，包括「進口白蘿蔔(約600g/條)」特價25元、「翠玉娃娃菜量販包(約400g/包)」特價55元、「台灣紅蘿蔔(約1kg/盒)」特價39元、「台灣玉米筍(約200g/盒)」特價55元、「台灣鮮香菇(小)(約500g/盒)」特價69元，以及大容量的「台灣白精靈菇(約600g/包)」特價99元，消暑聖品「美國藍莓(約125g/盒)」也推出89元特惠。肉品區推出大規格「冷藏肉-雞清胸肉/大包裝(台斤)」原價153元，特價123元，以及「冷藏肉-特選豬里肌肉塊/大包裝(台斤)」原價270.6元，特價204元，狂降66.6元；還有「金目鱸魚500上(500g/尾)」，原價115元，特價89元，小菜還有開胃的「萬巒豬耳絲(每100g)」超值價35元。家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一，實體門市推出近200款民生商品「買1送1」包含零食、冰品、水餃、水、奶粉，以及民生必備用品，像是個人清潔用品、衛生紙、洗衣精等都下殺買一送一優惠；線上平台則祭出不限金額下單送300元、搶18元免運券等五大超狂亮點，成為民眾囤貨的絕佳時機。家樂福APP則有「披薩集客行動任務」，即起至12月31日前，購買家樂福烘焙9吋、NAKERY裸焙坊10吋現烤Pizza，即可獲得一個電子章，集滿10個章可免費兌換9吋夏威夷披薩或10吋瑪格麗特培根香腸雙拼披薩一個。