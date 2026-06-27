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▲比利時中場大腦德布勞內（Kevin De Bruyne，圖）全場完美掌控比賽節奏，並在下半場第67分鐘轟出一記直竄死角的精彩低平球遠射，徹底粉碎紐西蘭的反撲氣焰。（圖／美聯社／達志影像）

▲替補上陣的比利時神鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）展現了驚人的高效率，他上場後「第一次觸球」就以一記強力頭槌砸破對手大門，帶領歐洲紅魔以5：1大勝挺進淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃G組小組賽末輪，比利時終於踢出歐洲紅魔該有的強隊火力，以5：1大勝紐西蘭，順利挺進32強淘汰賽。此役比利時從開賽就完全掌控戰局，特羅薩德（Leandro Trossard）上、下半場各進1球完成梅開二度，德布勞內（Kevin De Bruyne）也在下半場轟進精彩遠射，替補登場的盧卡庫（Romelu Lukaku）更是首次觸球就頭槌破門，幫助比利時用一場大勝宣告回魂。比利時開賽後幾乎把紐西蘭壓在半場猛攻。第10分鐘，特羅薩德在禁區內搶到機會射門，皮球擊中門柱後一度看似接近越過門線，所幸紐西蘭後衛泰勒・賓登（Tyler Bindon）驚險在門線前用小腿擋出，VAR確認後未判進球。不過比利時的壓力很快收到回報。第28分鐘，德布勞內開出角球，紐西蘭禁區防守處理不佳，特羅薩德反應最快，近距離補射破門，幫助比利時取得1：0領先。整個上半場，比利時射門數明顯壓倒紐西蘭，紐西蘭甚至沒有任何射門，完全陷入被動挨打局面。下半場一開始，比利時繼續加壓。第50分鐘，特羅薩德在禁區內展現細膩個人能力，胸部停下混亂中的皮球後順勢凌空射門，皮球穿過防線飛入球門，完成個人本場第2球，也讓比利時取得2：0領先。第67分鐘，比利時再度撕裂紐西蘭防線。德布勞內在禁區弧頂附近接球後，面對多名防守球員仍冷靜調整，一腳低射直竄球門死角，幫助比利時將比分擴大為3：0。這一球也徹底擊碎紐西蘭反撲希望，讓比利時在G組排名形勢上取得更大優勢。雖然大幅落後，紐西蘭並未放棄。第84分鐘，紐西蘭靠角球製造機會，比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）出擊拳擊球處理不佳，伊萊賈・賈斯特（Elijah Just）在禁區內凌空抽射破門，幫助紐西蘭追回一球，將比分追成1：3。但比利時很快用進球澆熄懸念。第86分鐘，剛替補登場的盧卡庫接獲拉斯金（Nicolas Raskin）精準傳中，第一次觸球就用強力頭槌攻破紐西蘭球門，將比分改寫為4：1，接著補時階段比利時薩勒馬克斯（Alexis Saelemaekers）再下一城，終場比利時順利從G組突圍，帶著本屆小組賽最具說服力的一場勝利前進淘汰賽。紐西蘭則在奮戰到最後一刻後結束本屆世界盃旅程。比利時此役從開局到終場都展現更高層級的個人能力與進攻效率，德布勞內掌控節奏，特羅薩德成為禁區終結核心，盧卡庫則用替補進球證明自己仍是關鍵武器。相較之下，紐西蘭上半場完全無法突破比利時壓迫，下半場雖靠賈斯特追回一球，但整體實力差距仍相當明顯。