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▲哈蘭德身價73億台幣（圖／翻攝自IG@erling）

2026世界盃正打得如火如荼，挪威神射手哈蘭德（Erling Haaland）不只在球場上屢建功勳，場外也展現了他一貫的鬼馬個性。他近日在網路上發布一段整蠱影片，當一名美國女球迷詢問他是否是挪威國家隊球員時，哈蘭德一臉正經地聲稱自己只是「負責社群媒體的網紅」，坐在旁邊的YouTube監製更搶著自稱是「全世界最佳球員」，整段影片笑料百出，瞬間在網路上引發瘋傳。影片中，一名女球迷走近哈蘭德詢問：「你們是挪威國家足球隊的嗎？」哈蘭德不動聲色地回答：「不，我不是，我是負責社群媒體的。」女球迷半信半疑地繼續追問，「聽說全世界最佳的足球員就在這裡？」只見哈蘭德身穿休閒服坐在戶外，一臉嚴肅地否認那是他。就在這時，坐在哈蘭德身旁、負責管理其YouTube頻道的監製特頓（Jonathan Turton）立刻指著自己，一本正經地宣稱：「那就是我，我才是世界最佳球員。」現場笑料十足。最後，哈蘭德與特頓一起與這名女球迷合影留念，哈蘭德還語帶壞笑地提醒她：「你可以去問問朋友，在我們兩個之中，誰才是世界最佳球員？」影片尾段，哈蘭德更嘗試模仿美國南方口音說出「別擔心，夥計們」，逗得旁邊一名女士忍不住評論：「那就是美國南方的口音。」整段影片洋溢著哈蘭德輕鬆幽默的一面，與球場上雷霆萬鈞的射門姿態形成強烈反差。這次是哈蘭德首次代表挪威出征世界盃決賽圈，初登世足大舞台的他完全沒有緊張感，前兩場比賽便強勢轟入4球，早已成為本屆世足賽最受球迷喜愛的明星球員之一，場外的親民個性更讓他的人氣直線飆升。