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台北市日前受到米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，多處暴雨，今天上午信義區五分埔商圈附近的松山路119巷口發生路面塌陷情形，台北市長蔣萬安緊急到場視察，表示第一時間即刻緊急應變，檢視各管線有無安全疑慮，目前檢視都沒有即刻危險，但也預防性撤離兩棟 8 戶，但預計今天可以完成回填，住戶就可以回來。蔣萬安說，今天早上10時5分的時候，接獲通報，在松山這邊有地層下陷。那大概就是 6 公尺寬、6 公尺長，然後深 2 公尺。目前第一時間即刻地緊急應變，包括自來水水處、公務局、水利處還有衛工處等，即刻先來檢視各管線是不是有安全的疑慮。那目前檢視，都沒有即刻的危險，土木技師公會也即刻到場，做整個安全結構的檢視，也都沒有立即安全的顧慮。蔣萬安說，後續也即刻也請工務處透過透地雷達，做周邊整個全面的檢視。目前了解，初步大概，因為它是支管，包括污水管線、自來水管線，那這邊可能因為長期有些微滲漏，再相較於這幾天的大雨，所以造成鬆脫就塌陷，會即刻全面對於所有支管線，透地雷達方式全面再檢視。蔣萬安強調，包括技師公會、跨局處全面檢視，目前沒有即刻危險。但還是做了預防性的撤離，總共兩棟 8 戶，但是很快回填之後，安全無虞、沒有問題，那住戶就可以再回來，預計今天可以回來。