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花蓮萬里溪堰塞湖今（27）日上午宣布黃色警戒，林保署花蓮分署依累積雨量推估，蓄水量約300萬立方公尺，約達庫容量70%，且累積雨量已達紅色警戒發布標準，中午12時發布紅色警戒。據農業部林業保育署花蓮分署監測，萬里溪堰塞湖壩體高度為108公尺、溢流口高程1080公尺、最大蓄水量約420萬立方公尺；若蓄水量約134萬立方公尺（32%），堰塞湖水位1057公尺，若累積雨量達45毫米，可能蓄滿溢流。據12時50分監測，集水區目前累積雨量為34.1毫米，集水區未來24小時累積雨量為71.9毫米、未來48小時累積雨量為91.5毫米。考量降雨不確定性及地方疏散量能，發布紅色警戒，警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里等兩鄉鎮7村里，也有台鐵、公路台9線萬里溪橋、西寶大橋等公共設施，西寶大橋昨已封閉，公路局及鳳林鎮鎮公所啟動萬里溪橋、箭瑛大橋封路作業。