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▲展覽入口拉拉熊、角落小夥伴等人氣角色一次現身，融合多種台灣元素，成為熱門拍照打卡點。（圖／記者林若瑋攝）

海外首站落腳台灣 90年角色歷史公開

▲觀眾可與 San-X 人氣角色合影，留下專屬紀念照。（圖／記者林若瑋攝）

角色誕生秘辛一次看 百隻拉拉熊超震撼

▲拉拉熊收藏區展示數百隻不同造型娃娃，從限定版到歷年經典款一次看。（圖／記者林若瑋攝）

巨型角色超療癒 新角色「意志薄弱狗」是我

▲超人氣趴趴熊大型裝置吸引不少粉絲駐足拍照，是展場必拍亮點之一。（圖／記者林若瑋攝）

▲拉拉熊大型立體裝置重現角色療癒模樣，讓粉絲近距離感受經典角色魅力。（圖／記者林若瑋攝）

▲San-X 新角色「意志薄弱狗」也在展覽中亮相，以「明天再說吧」演繹許多人的口頭禪。（圖／記者林若瑋攝）

創作者專區別錯過 限定周邊、Cafe Stand一次逛

▲展場集結 San-X 創作者的親筆祝福簽名與紀念畫作，慶祝品牌 90 週年。（圖／記者林若瑋攝）

▲展場限定周邊販售區推出90週年紀念玩偶，也有各式特色周邊。（圖／記者林若瑋攝）

▲角落小夥伴展區設有互動體驗空間，介紹角色設定與故事，吸引大小朋友駐足欣賞。（圖／記者林若瑋攝）

「拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊、靴下貓…童年回憶都在這裡！」陪伴無數人成長的日本療癒品牌 San-X，今年迎來創社90週年，海外首站大型特展《San-X 90週年紀念展 in 台灣》今（27）日起正式在台北微風廣場登場。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪現場，展區橫跨8、9樓兩層空間，超過千件展品、「首次」海外公開的原畫與設定稿，還有大型角色裝置、超療癒的拉拉熊娃娃牆，以及限定周邊與主題 Café Stand等等，內容相當豐富，慢慢逛加上拍照、購物，暑假又多了一個躲避雷陣雨的好去處。San-X 創立於1932年，本次《San-X 90週年紀念展 in 台灣》是90週年紀念展首度移師海外展出。展覽依年代劃分為不同主題展區，從1980年代一路回顧至今，完整呈現 San-X 從文具品牌發展成擁有上千位角色的療癒王國。除了大家熟悉的拉拉熊、角落小夥伴外，趴趴熊、靴下貓、憂傷馬戲團、MONO熊、豆豆柴、跳跳小雞等經典角色也一同亮相，不少已多年未推出新商品的角色也重新登場，勾起不少粉絲回憶。此次展覽最吸引人的，就是大量首次海外公開的珍貴展品。現場展出角色初期設定稿、創作者手稿、原畫複製作品、玩偶試作品，以及角色設計理念等資料，讓粉絲得以一窺拉拉熊、角落小夥伴等人氣角色誕生的過程。往展場內部走去，是整整一面拉拉熊娃娃牆，從早期經典款、節慶限定、日本各地限定、聯名系列，到許多早已絕版的收藏款，一隻隻拉拉熊整齊排列，數量超過百隻，宛如一座拉拉熊博物館，成為現場人氣最高的拍照景點之一。除了珍貴展品，展場也打造多座大型角色裝置。包括拉拉熊、小白熊、小雞、趴趴熊，以及人氣 Panda 車車等大型立體公仔，搭配90週年主題布景與角色集合牆，每個展區都有不同拍照場景，幾乎每走幾步就會有人停下來拍照打卡。除了經典角色，本次展覽也介紹近年加入 San-X 家族的新成員。其中2024年誕生的「意志薄弱狗」吸引記者目光，設定描述牠是一隻總是三分鐘熱度、容易對自己心軟的小狗，因此耳朵和尾巴都慢慢垂了下來，代表口頭禪則是：「明天再說吧。」貼近現代人的設定，也讓不少參觀民眾笑說「完全就是現在的自己。」展覽也規劃創作者專區，展出多位 San-X 創作者為90週年親筆繪製的祝賀插畫，以及各角色誕生背後的小故事。還有商品區與期間限定 San-X Café Stand 同樣不能錯過。現場推出超過百款限定商品，包括趴趴熊車車絨毛玩偶、拉拉熊車車系列娃娃、造型抱枕、不鏽鋼隨行杯、飲料提袋、壓克力磁鐵、造型卡套、眼鏡布等。展場外同步打造期間限定 Café Stand，人氣角色化身珍珠奶茶、甜點、輕食等特色餐點。現場更設有拍貼機、姓名貼製作等體驗。📌日期：2026年6月27日至8月30日📌地點：微風廣場 Breeze MEGA Studio 8、9樓藝文中心📌時間：11:00－21:30（依微風廣場營業時間）📌票價資訊：■ 全票380元■ 優惠票350元■ 愛心票200元■ 未滿3歲或90公分以下兒童免費入場