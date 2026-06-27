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▲黃偉哲參觀活動現場所展示多樣芒果品種。(圖／南市府提供)

▲黃偉哲除期盼將臺灣芒果推向更多歐洲市場，邀請全國民眾走進臺南，品嚐最鮮甜的夏日滋味。(圖／南市府提供)

「2026臺灣芒果季－臺南國際芒果節」今（27）日由臺南市長黃偉哲偕同農業部農糧署副署長陳啓榮、日本6個城市訪團等國內外貴賓共同出席正式啟動。今年芒果節將結合產地活動與國際採購，也即將啟程外銷英國，黃偉哲表示，臺南芒果是深化國際交流的重要橋樑，期盼將臺灣芒果推向更多歐洲市場，邀請全國民眾走進臺南，品嚐最鮮甜的夏日滋味。黃偉哲表示，臺南是全國重要的芒果產地，每年夏季所生產的芒果品質優良、風味獨特，深受消費者喜愛。他指出，臺灣芒果的優質已獲國際市場肯定，不僅前進歐洲，在法國巴黎創下亮眼銷售成績，昨天南市府也宣布臺南芒果即將啟程外銷英國，盼讓臺灣芒果持續拓展歐洲市場。黃偉哲說，芒果不只是優質農產品，也是深化國際交流的重要橋樑。日本、韓國等國家喜愛臺灣芒果，臺灣也進口當地蘋果、葡萄等水果，期盼透過農產品交流，持續深化與各國在文化、觀光及產業等領域的合作。今天開幕活動有許多國內外來賓出席，包括日本宇佐市、水上町、平戶市、青森縣、弘前市、高崎市等6個城市官方代表團，代表日本訪團致詞的宇佐市市長後藤竜也表示，很高興率團來到臺南參加芒果節，親身品嚐臺南芒果的香甜滋味，也期待未來持續深化雙方在文化、觀光及產業等領域的交流合作。農業部農糧署副署長陳啓榮表示，今年芒果生長期間氣候條件穩定，臺南產區已進入盛產期，整體果品品質佳，愛文、金煌等特色品種深受消費者喜愛。面對氣候變遷挑戰，農業部持續推動智慧栽培、冷鏈物流建設及多元行銷措施，其中玉井農產加工及冷鏈物流中心已進一步提升果品預冷、包裝及運輸效能，持續協助拓展國內外市場。農業局表示，今年活動以「香約臺南 仲夏芒幸福」為主題，結合優質農產、特色美食、產地旅遊及互動體驗等內容，主場活動期間規劃多項芒果DIY、互動體驗及農特產品展售；開幕儀式也結合「夏日芒果莎莎」創意料理體驗，展現臺南芒果多元應用的豐富可能。農業局進一步表示，為持續推廣臺南芒果及熱帶水果產業，今年「2026臺南熱帶水果及農產品國際採購日」邀請來自5個國家的13家海外買主來臺，除與國內業者進行採購洽談外，也安排參訪臺南產地，深入了解臺南芒果等熱帶水果產業特色與供應能量，進一步提升臺南農產品國際能見度及外銷商機。