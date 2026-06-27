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2026年世界盃小組賽G組最終輪，埃及與伊朗兩支勁旅上演了一場扣人心弦的激戰。儘管埃及陣中球星薩拉赫（Mohamed Salah）表現亮眼，但頑強的伊朗隊在落後局面下，憑藉雷扎伊揚（Ramin Rezaeian）的凌空爆射扳平比分，最終雙方以1：1言和。這場平局對南韓隊而言如同晴天霹靂，因為伊朗憑藉此積分，在各組第三名積分榜上正式完成對韓國的超越，讓韓國的晉級之路陷入絕境。目前世界盃「最佳第三名」的排名有了新的變化，塞內加爾確認晉級，韓國跌至第8，伊朗上升至第6。算上塞內加爾，瑞典、厄瓜多、波士尼亞、巴拉圭5隊已晉級，只剩下3個名額尚未確定。比賽第5分鐘，埃及率先發難，薩拉赫的射門雖被門將撲出，但薩比爾（Mahmoud Saber）補射破門，助埃及取得1：0領先。僅4分鐘後，伊朗隊獲得黃金追平機會，隊長塔雷米（Mehdi Taremi）在禁區內製造犯規博得12碼罰球，可惜主罰角度被埃及門將肖比爾（Mostafa Shobeir）精彩撲出。不過，伊朗隊隨後在第13分鐘展現強大韌性，由雷扎伊揚在小角度下冷箭爆射破門，成功將比分扳成1：1平手。雙方隨後展開高強度的攻防，比賽一度因球員肢體碰撞與補水暫停而中斷，戰情激烈程度被現場球評形容為「本屆世界盃最緊張的賽事之一」。比賽進入傷停補時階段（90+3 分鐘），伊朗隊曾一度攻入關鍵的「絕殺球」，讓現場支持伊朗的球迷陷入瘋狂。然而，經過長達數分鐘的VAR（影像助理裁判）檢視，裁判認定伊朗球員哈利扎德（Shoja Khalilzadeh）在進球前處於越位位置，入球被判無效，維持1：1平手作收。這場平局對韓國而言，無疑是致命的打擊。根據世界盃規則，各組第三名球隊將按積分與淨勝球進行排名，取前8名晉級。在伊朗取得這關鍵1分後，其積分與淨勝球表現足以超越先前的韓國隊。隨著韓國隊在先前小組賽以1勝2負（積分3分、淨勝球-1）結束賽程，原本寄望透過其他組別對手落敗來爭取晉級的劇本，隨著伊朗的頑強逼和而徹底崩盤。對於現在只能坐在休息室內「聽天由命」的韓國隊而言，隨著這一組賽事塵埃落定，晉級32強的可能性已如風中殘燭，可能提前打包回家。