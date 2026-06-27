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奧克拉荷馬雷霆隊在2026年休賽季展現極高的管理效率，在積極鞏固奪冠陣容的同時，更透過精準的薪資操作大舉瘦身。根據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷霆隊已與內線當家中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）達成共識，雙方將簽下一份3年、總值7500萬美元的續約合同。哈騰斯坦因自2024年加盟雷霆以來，一直是球隊禁區最堅實的屏障。身為2025年奪冠功臣，這位28歲的中鋒在過去兩個賽季場均能貢獻10.3 分、10.1籃板與3.7助攻，是雷霆隊史首位能達成「場均雙十」數據的球員。這份全新的三年續約合同，外加15%的交易保證金與最後一年的共同選項（Mutual Option），總計將讓哈騰斯坦因在雷霆效力的五年保障薪資達到1.34億美元。對於雷霆隊而言，這份合約展現了球團在薪資支出即將大幅膨脹的情況下，仍舊不惜代價維持爭冠核心陣容的決心。在完成哈騰的留隊大計後，雷霆隊也沒有閒著，為了應對NBA高昂的「第二土豪線（second apron）」罰款，球團近日大刀闊斧調整陣容。先將阿隆·威金斯（Aaron Wiggins）交易至老鷹，換回2個未來次輪選秀權。再將冠軍射手以賽亞·喬（Isaiah Joe）送往活塞，同樣換回2個次輪選秀權。根據薪資專家戈茲蘭（Yossi Gozlan）的分析，僅僅透過這兩筆交易，雷霆就成功砍去了約7600萬美元的豪華稅，加上後續相關調整，目前累計已為球團節省了高達1.4億美元的驚人開支。儘管雷霆目前球隊總薪資仍高達3.9億美元，超出第二土豪線1880萬美元，但透過這兩筆「精簡開支」的手段，不僅騰出了陣容空間以容納今年的新秀，更成功保留了爭冠核心資產。雷霆記者拉哈巴（Brandon Rahbar）分析道：「這對雷霆球迷而言是絕佳的消息，在爭冠窗口期內，球團展現了極高的調控能力。」雷霆隊正透過這些高難度的財務與戰術操作，試圖在財政健康與衛冕目標之間找到完美平衡。