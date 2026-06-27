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國民黨立法院黨團近日提出鞭刑、重啟核電公投案，力拚下週逕付二讀，民眾黨主席黃國昌今（27）日表示，針對鞭刑公投，民眾黨團還會再進行比較細緻的討論；至於重啟核電公投，他表示，民眾黨對核能本來就持正面態度，但公投主文的文字要如何斟酌，會進行充分討論。黃國昌今天出席民眾黨新北市議員參選人陳怡君服務處成立，會後受訪時，對於藍營推鞭刑公投案，他僅表示，「民眾黨團還會再進行比較細緻的討論」。至於重啟核電公投，黃國昌表示，他跟鄭麗文在針對一些議題交換意見的時候，鄭麗文的確有提出來過。他個人提到，有關於重啟核能，然後能夠要民進黨揚棄根本不合時宜的非核家園的神主牌這件事情，這本來就是民眾黨的立場。這也是為什麼民眾黨去年會發動核三延役的公投，就是希望民進黨拋棄過去非核家園的意識形態，能夠正視目前我們缺電的現實，能夠正視目前在國際上面許多國家因為AI的發展已經紛紛重啟核電的現實，不要繼續落在過去的意識形態上。黃國昌強調，對於重啟核能，民眾黨本來就是抱持正面、積極，而且努力推動的態度，公投主文的文字要如何斟酌，最適合讓人民透過投票表達意見，黨團會進行充分討論。