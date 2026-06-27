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阿根廷球迷對梅西（Lionel Messi）的愛，有時會以意想不到的方式呈現。巴塔哥尼亞地區小鎮庫特拉爾科（Cutral Có）為這位足球傳奇豎立了一座高約26公尺的巨型雕像，號稱歷來最大的梅西紀念像，卻因雕像姿勢與獎盃擺放位置過於「特殊」，在網路上引爆大規模嘲笑，相關影片在X平台12小時內衝破800萬次觀看。這座雕像由61歲雕塑家貝羅伊薩（Aldo Beroisa）操刀，以70公噸鋼鐵打造，耗時18個月完成，於16日正式落成揭幕。揭幕當天恰好是阿根廷世足賽首戰，梅西上演帽子戲法率隊擊敗阿爾及利亞，可說是雙喜臨門。據稱即使巴塔哥尼亞的強風也無法撼動這座鋼鐵巨像。根據美聯社與《紐約郵報》報導，雕像中的梅西面帶笑容、單膝跪地，雙腿間擺放著2022年世界盃冠軍獎盃，一手放在胸前，另一手高舉空中，彷彿向路過駕駛揮手致意。從正面看算是中規中矩，但從背後觀看卻因特殊角度在網路上迅速引發熱議，多則展示不同角度的貼文瘋傳，其中一則在X平台約12小時內便累積超過800萬次觀看。《The Cut》一篇評論文章更以毒舌語氣調侃，指出這座雕像包括高聳雙腿在內幾乎一片慘白，下半身看起來像「沒穿褲子」，加上兩腿之間擺放了一座位置極為尷尬的獎盃，整體效果讓人哭笑不得。文章作者還自稱「並非足球迷，只是把看到的東西說出來」，言下之意不言而喻。面對外界嘲笑，雕塑家貝羅伊薩接受美聯社訪問時表示：「他是阿根廷最自然的形象大使，對我而言，不只是身為藝術家，更身為一名阿根廷人，完成這件作品非常重要。」當地政府也對這座紀念像給予高度肯定，強調這是對阿根廷隊長梅西最崇高的致敬。