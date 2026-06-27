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中國北京第一高樓，總高528公尺的「中國尊」中信大廈，26日傍晚驚傳遭到小飛機撞擊，小飛機在撞擊後解體斷裂，大批殘骸砸向地面，事發後相關消息在當地遭到封鎖，目前還不清楚意外發生的原因。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，這件事情可能會讓守衛北京領空的解放軍將領遭到懲處。沈榮欽在臉書上發文稱，開小飛機撞中信大廈的人，被傳是中信銀行金融及業務客戶管理部的總經理助理劉俊華，目前生死未卜。而據尚未證實的QQ談話內容，劉俊華因為在一次交易損失慘重，決定開飛機撞向「中國尊」。沈榮欽研判，若真是劉俊華做的，那她應該受過良好的駕駛訓練，因為被撞的樓層，就是她公司的所在位置。不過，真假無從驗證，因為中國已全面封鎖這項消息，不僅媒體噤聲，連社群平台也封殺任何相關討論。沈榮欽進一步分析，這件事情可能會讓守衛北京領空的解放軍將領受到習近平懲處，因為中信大廈是北京知名地標，又稱為「中國尊」，距離中南海只有7公里，又是當地第一高樓，所以保安層級很高。沈榮欽直言，習近平自從幾年前美國的「斬首行動」後，就特別強化北京的防空安全，深怕美國也對中國採取行動，就連獲得美國前國務卿的保證，也完全無法消弭習近平的憂心，所以又加強了北京空防等安全警戒；如今，就在習近平眼皮下，發生飛機衝撞事件，恐怕他又要對軍隊展開新一波懲處了。中國民運人士王丹也表示，此事或許只是技術故障導致，但無論如何，在對飛行物極爲敏感、嚴格控制的北京，能出這樣的意外，說明即使是北京的安全風險防控，也不是鐵板一塊。