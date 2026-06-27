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行政院提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，26日在立法院會被國民黨與民眾黨聯手擋下，民進黨立委不滿抗議，綠委何欣純更特別拿著手牌轉向主席台前，向也要參選台中市長正在主持會議的副院長江啟臣鞠躬拜託，「不要擋無人機」。對此，江啟臣表示，他為會議主席，本應議事中立，依規處理；期盼各黨提出法案版本，共同討論，以國家利益為優先，以國民福祉為依歸，切莫將此議題淪為政治攻防、朝野對立之工具。對於藍白提議將該案暫緩列案，民進黨立委昨日在議場高舉「無視中共灰色侵擾」、「扼殺台灣國防產業發展」、「藍白聯手阻擋無人載具採購特別條例」等手牌抗議。何欣純更在議場內高舉手板，並鞠躬向江啟臣喊話，「雖然我們是對手，但為了台中產業機會，拜託江副院長跟藍白不要擋行政院無人機條例！」，場面略顯尷尬。江啟臣對此表示，昨日院會議事係按「黨團共識」處理，換言之各黨團皆同意以此方式進行，有各黨鞭簽名之文本為據。身為會議主席，本應議事中立，依規處理。江啟臣強調，發展無人機產業乃三黨共識，惟目前各黨團主張方式不同，行政院主張以編列國防採購預算為主，國民黨及民眾黨則認為應以同時兼顧經濟產業健全發展爲主軸。期盼各黨提出法案版本，共同討論，以國家利益為優先，以國民福祉為依歸，切莫將此議題淪為政治攻防、朝野對立之工具。