我是廣告 請繼續往下閱讀

202世界盃淘汰賽首輪即將在台灣時間30日凌晨引爆焦點對決，由「足球王國」巴西隊迎戰韌性十足的日本隊。然而在賽前記者會上，巴西19歲新銳前鋒拉楊（Rayan Vitor Simplício Rocha）的一番言論卻意外點燃兩隊戰火。他在被問及日本隊威脅時，他表示：「我不知道對手隊中最具威脅的球員是誰，沒看影片的話根本不清楚」，此番傲慢發言迅速引發巴西母國媒體批評，也激起日本球迷的強烈不滿。巴西媒體《Netflu》與《Bahia》皆對拉楊的言論持保留態度，並以「傲慢？」、「這是什麼『上對下』的視角」為題進行報導，質疑在世界盃淘汰賽階段，身為球員卻對對手缺乏基本研究是否失職。面對此言論，日本網友反應兩極，但大多持正面解讀。有球迷幽默回應：「不知己不知彼，這反而是日本隊的機會！」、「上次對陣德國時，淺野拓磨也被對手看輕，結果他卻踢進了致勝球。越是輕敵，我們就越有戲。」也有冷靜的球迷指出，拉楊或許只是想透過這種方式減輕球隊壓力，或是純粹對日本選手不熟悉，畢竟日本隊近年陣容變動大，且多數主力效力於歐洲各級聯賽，選手名稱確實難以完全掌握。相較於對手的狂妄，日本防線核心、目前效力於阿賈克斯的冨安健洋（Takehiro Tomiyasu）則展現了極高的職業素養。在昨天的訓練後，針對即將對陣巴西豪華攻擊群（如維尼修斯、庫尼亞及復出的內馬爾），冨安冷靜表示：「身為一名球員，能在世界盃舞台上與巴西交手是難得的體驗，首先我們必須享受這種氛圍。對我來說，目標就是『穩穩將失球數控制在零』。」冨安強調，面對巴西隊極強的個人突破能力，日本隊絕不能依靠個人對抗，「必須建立全隊共識，以組織戰來化解對手的威脅。我們不只是為了防守而防守，而是要為團隊戰術服務。」對於巴西隊的輕慢態度，日本隊內士氣並未受到動搖，反而激發了求勝意志。冨安回憶起去年10月曾以3：2擊敗巴西的友誼賽經驗，雖坦言世界盃正式賽強度不可同日而語，但那場勝利給了球隊重要的信心。