2026年FIFA世界盃J組第3輪賽事即將點燃戰火，由三屆世界盃冠軍「天藍白條軍」阿根廷，迎戰首度踏上世界盃舞台的「英勇之師」約旦。阿根廷已以6分提前鎖定J組頭名，本場「輪換補血」意義遠大於求勝壓力；約旦則兩敗俱傷早遭淘汰，純以爭取隊史首勝、延續本屆世界盃精彩故事作為目標。最大焦點在於：手握本屆世界盃5球進帳、剛以18球打破世界盃史上個人進球紀錄的39歲梅西（Lionel Messi），史卡洛尼（Lionel Scaloni）已宣布讓他從板凳出發，但他幾乎確定在下半場登場。這是兩國史上首次交手。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場J組終輪焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃6/28阿根廷VS約旦基本資訊
📍 阿根廷vs約旦戰力分析
📍 阿根廷vs約旦預計先發名單與傷兵名單
📍 阿根廷vs約旦之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍 2026世界盃約旦國家隊球員名單
📍 2026世界盃J組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/28阿根廷VS約旦
📍2026世界盃J組戰績表
阿根廷VS約旦焦點戰力分析
阿根廷：39歲梅西的謝幕之旅 衛冕征程完美開局
阿根廷以FIFA世界排名第1的衛冕冠軍身分出征，並明確鎖定本屆目標：成為自1958、1962年巴西連莊以來、首支連續衛冕世界盃冠軍的隊伍。主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）延續2022年卡達世界盃奪冠班底，17名卡達冠軍成員再度入選。本組賽事的最大焦點是首輪對阿爾及利亞梅開二度（並完成帽子戲法）追平德國Klose的16球世界盃紀錄，次輪再以兩球打破紀錄累積至18球的隊長梅西（Lionel Messi），他於本屆世界盃第2輪比賽後的6月24日迎來39歲生日，正式成為世界盃史上最老的進球紀錄保持人。
值得關注的是，史卡洛尼已確認梅西本場從板凳出發，一方面為32強淘汰賽養精蓄銳，另一方面仍有望在下半場登場繼續追加個人世界盃進球紀錄。即便是大規模輪換的「阿根廷二隊」，在板凳深度方面仍是本屆世界盃各隊豔羨的對象。
約旦：四十年圓夢、初登世界盃的「英勇之師」
約旦是本屆世界盃四支首度踏上世界盃舞台的隊伍之一（另三支為維德角、庫拉索、烏茲別克），並以「2026年歷史意義最深遠的首秀球隊」著稱——他們自1986年起進入世界盃資格賽，歷經40年無數次失敗，終於在2025年6月以客場3比0擊敗阿曼的晉級戰中，由主力前鋒阿里·奧爾萬（Ali Olwan）完成帽子戲法一錘定音，完成隊史最偉大的成就。
球隊由摩洛哥籍主帥賈馬爾·塞拉米（Jamal Sellami）執教，他以2022年卡達世界盃摩洛哥四強神話為戰術藍本，打造出以壓縮防守、快速反擊為核心的打法。陣中最受矚目的是唯一一位效力歐洲五大聯賽（法甲雷恩）的球員穆薩·阿爾-塔馬里（Mousa Al-Tamari，29歲），他被譽為「約旦梅西」，本季在法甲貢獻7球11助攻。前兩場雖然雙雙落敗，但約旦在兩場比賽都有進球，展示出初登世界盃的不屈鬥志。
阿根廷VS約旦傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
阿根廷：主力中後衛克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）在第2輪對奧地利的比賽中半場即因膝傷下場，本場確定缺陣，預計在32強賽回歸；梅西本場從板凳出發，預計在下半場登場；胡利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在入選前帶著腳踝傷勢，前兩場賽事較少上場，目前已明確表示傷癒，本場有望迎來本屆賽事首次先發。
約旦：前鋒易卜拉欣·薩布拉（Ibrahim Sabra）在最終名單公布後因傷退隊，由穆罕默德·塔哈（Mohammad Taha）頂替名額；此外主力前鋒亞贊·阿爾-奈馬特（Yazan Al-Naimat，資格賽最佳射手）在去年阿拉伯盃膝十字韌帶斷裂缺席整個世界盃；本屆無停賽問題，塞拉米預計派出最強陣容。
預計先發陣容
阿根廷（4-3-3，輪換陣容）： 埃米利亞諾·馬丁內斯（E. Martínez）；蒙蒂爾（Montiel）、奧塔門迪（Otamendi）、利桑德羅·馬丁內斯（L. Martínez）、塔利亞菲科（Tagliafico）；洛塞爾索（Lo Celso）、帕雷德斯（Paredes）、阿爾馬達（Almada）；西梅奧內（Simeone）、勞塔羅·馬丁內斯（L. Martínez）、阿爾瓦雷斯（J. Álvarez）
約旦（4-4-2）： 阿布萊拉（Abulaila）；阿爾-阿拉布（Al-Arab）、哈達德（Haddad，隊長）、納西布（Nasib）、阿布·哈希什（Abu Hashish）；阿爾-拉瓦布代（Al-Rawabdeh）、阿耶德（Ayed）、阿爾-拉什丹（Al-Rashdan）、阿爾-塔馬里（Al-Tamari）；奧爾萬（Olwan）、阿爾-馬爾迪（Al-Mardi）
阿根廷vs約旦之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 梅西史無前例的世界盃謝幕之旅——下半場板凳傳奇登場：梅西本場確定以板凳球員身分迎接這場J組末輪，但預計在下半場登場。此時他已手握本屆5球，並在第2輪對奧地利的比賽中以第18顆世界盃進球打破德國球星克洛澤的歷史紀錄，成為世界盃史上個人進球王。每一次梅西登場，都可能進一步刷新紀錄；每一個他在球場上的瞬間，也都是他大概率最後一屆世界盃的珍貴片刻。AT&T球場8萬名球迷等待的，不只是勝負，而是見證傳奇。
2. 兩隊史上第一次交手——約旦的百年夢想大對決：這是阿根廷與約旦史上從未碰過面的首次正式交手，從任何角度而言都是嶄新的歷史篇章。約旦花了40年才首度踏上世界盃舞台，本場面對的卻是FIFA排名第1的衛冕冠軍，這份命運的諷刺意味令人動容。阿爾-塔馬里能否複製他對抗阿爾及利亞、奧地利時展現的電光石火，在這場全球最受矚目的舞台留下屬於約旦的印記，將是本場最感人的看點。
3. 阿根廷「二隊」：阿爾瓦雷斯先發大解禁、新生代接班班底亮相：史卡洛尼確定大輪換：克里斯蒂安·羅梅羅因傷確定缺陣；前兩場幾乎只有亮相數分鐘的胡利安·阿爾瓦雷斯（馬競）宣告傷癒、可望首發；洛塞爾索（皇家貝蒂斯）、帕雷德斯（博卡青年）、新星尼科·帕斯（科莫）、朱利亞諾·西梅奧內（馬競，即馬競主帥Diego Simeone之子）等人都將有機會展示自己是淘汰賽值得信賴的選擇。這也是觀察阿根廷衛冕陣容深度的最佳機會。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：阿根廷 3：0 約旦
專家分析：運彩市場將阿根廷列為壓倒性熱門，主因是即便輪換，阿根廷二隊在個人實力上仍大幅凌駕約旦整支球隊。約旦兩場合共丟5球、全部是角球與定位球被利用後防弱點造成，而阿根廷的定位球戰術正是全場最具破壞力的環節之一。儘管如此，約旦在兩場比賽中都有進球，且本屆展現出強烈的鬥志，不排除在阿根廷輪換後的防線找到空隙，但大勢難以逆轉。預計阿根廷舒服拿下三分，梅西下半場登場後仍有機會繼續刷新個人進球數。
2026世界盃阿根廷國家隊球員名單（總教練：史卡洛尼 Lionel Scaloni）
2026世界盃約旦國家隊球員名單（總教練：塞拉米 Jamal Sellami）
2026世界盃J組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍 2026世界盃6/28阿根廷VS約旦基本資訊
📍 阿根廷vs約旦戰力分析
📍 阿根廷vs約旦預計先發名單與傷兵名單
📍 阿根廷vs約旦之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍 2026世界盃約旦國家隊球員名單
📍 2026世界盃J組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
|項目
|內容
|對戰組合
|🇦🇷 阿根廷 vs 約旦 🇯🇴
|開踢時間
|台灣時間2026年6月28日 上午10:00（即美東時間6月27日晚間10:00）
|比賽場地
|美國德州阿靈頓 AT&T體育場（FIFA賽事期間官方名稱「Dallas Stadium」），座位數80,000
|主裁判
|賽前公告為準
|所屬組別
|小組賽J組（第3輪，本場與阿爾及利亞vs奧地利同步開球）
|賽前戰績
|阿根廷積6分（J組頭名：第1輪3:0勝阿爾及利亞、第2輪2:0勝奧地利，已確定晉級32強）；約旦積0分（J組末席：第1輪1:3負奧地利、第2輪1:2負阿爾及利亞，已確定出局）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|阿根廷
|2－0－0
|5（0）、+5
|6
|2
|奧地利
|1－0－1
|3（3）、+0
|3
|3
|阿爾及利亞
|1－0－1
|2（4）、-2
|3
|4
|約旦
|0－0－2
|2（5）、-3
|0
阿根廷：39歲梅西的謝幕之旅 衛冕征程完美開局
阿根廷以FIFA世界排名第1的衛冕冠軍身分出征，並明確鎖定本屆目標：成為自1958、1962年巴西連莊以來、首支連續衛冕世界盃冠軍的隊伍。主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）延續2022年卡達世界盃奪冠班底，17名卡達冠軍成員再度入選。本組賽事的最大焦點是首輪對阿爾及利亞梅開二度（並完成帽子戲法）追平德國Klose的16球世界盃紀錄，次輪再以兩球打破紀錄累積至18球的隊長梅西（Lionel Messi），他於本屆世界盃第2輪比賽後的6月24日迎來39歲生日，正式成為世界盃史上最老的進球紀錄保持人。
值得關注的是，史卡洛尼已確認梅西本場從板凳出發，一方面為32強淘汰賽養精蓄銳，另一方面仍有望在下半場登場繼續追加個人世界盃進球紀錄。即便是大規模輪換的「阿根廷二隊」，在板凳深度方面仍是本屆世界盃各隊豔羨的對象。
約旦是本屆世界盃四支首度踏上世界盃舞台的隊伍之一（另三支為維德角、庫拉索、烏茲別克），並以「2026年歷史意義最深遠的首秀球隊」著稱——他們自1986年起進入世界盃資格賽，歷經40年無數次失敗，終於在2025年6月以客場3比0擊敗阿曼的晉級戰中，由主力前鋒阿里·奧爾萬（Ali Olwan）完成帽子戲法一錘定音，完成隊史最偉大的成就。
球隊由摩洛哥籍主帥賈馬爾·塞拉米（Jamal Sellami）執教，他以2022年卡達世界盃摩洛哥四強神話為戰術藍本，打造出以壓縮防守、快速反擊為核心的打法。陣中最受矚目的是唯一一位效力歐洲五大聯賽（法甲雷恩）的球員穆薩·阿爾-塔馬里（Mousa Al-Tamari，29歲），他被譽為「約旦梅西」，本季在法甲貢獻7球11助攻。前兩場雖然雙雙落敗，但約旦在兩場比賽都有進球，展示出初登世界盃的不屈鬥志。
傷兵名單
阿根廷：主力中後衛克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）在第2輪對奧地利的比賽中半場即因膝傷下場，本場確定缺陣，預計在32強賽回歸；梅西本場從板凳出發，預計在下半場登場；胡利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在入選前帶著腳踝傷勢，前兩場賽事較少上場，目前已明確表示傷癒，本場有望迎來本屆賽事首次先發。
約旦：前鋒易卜拉欣·薩布拉（Ibrahim Sabra）在最終名單公布後因傷退隊，由穆罕默德·塔哈（Mohammad Taha）頂替名額；此外主力前鋒亞贊·阿爾-奈馬特（Yazan Al-Naimat，資格賽最佳射手）在去年阿拉伯盃膝十字韌帶斷裂缺席整個世界盃；本屆無停賽問題，塞拉米預計派出最強陣容。
預計先發陣容
阿根廷（4-3-3，輪換陣容）： 埃米利亞諾·馬丁內斯（E. Martínez）；蒙蒂爾（Montiel）、奧塔門迪（Otamendi）、利桑德羅·馬丁內斯（L. Martínez）、塔利亞菲科（Tagliafico）；洛塞爾索（Lo Celso）、帕雷德斯（Paredes）、阿爾馬達（Almada）；西梅奧內（Simeone）、勞塔羅·馬丁內斯（L. Martínez）、阿爾瓦雷斯（J. Álvarez）
約旦（4-4-2）： 阿布萊拉（Abulaila）；阿爾-阿拉布（Al-Arab）、哈達德（Haddad，隊長）、納西布（Nasib）、阿布·哈希什（Abu Hashish）；阿爾-拉瓦布代（Al-Rawabdeh）、阿耶德（Ayed）、阿爾-拉什丹（Al-Rashdan）、阿爾-塔馬里（Al-Tamari）；奧爾萬（Olwan）、阿爾-馬爾迪（Al-Mardi）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 梅西史無前例的世界盃謝幕之旅——下半場板凳傳奇登場：梅西本場確定以板凳球員身分迎接這場J組末輪，但預計在下半場登場。此時他已手握本屆5球，並在第2輪對奧地利的比賽中以第18顆世界盃進球打破德國球星克洛澤的歷史紀錄，成為世界盃史上個人進球王。每一次梅西登場，都可能進一步刷新紀錄；每一個他在球場上的瞬間，也都是他大概率最後一屆世界盃的珍貴片刻。AT&T球場8萬名球迷等待的，不只是勝負，而是見證傳奇。
2. 兩隊史上第一次交手——約旦的百年夢想大對決：這是阿根廷與約旦史上從未碰過面的首次正式交手，從任何角度而言都是嶄新的歷史篇章。約旦花了40年才首度踏上世界盃舞台，本場面對的卻是FIFA排名第1的衛冕冠軍，這份命運的諷刺意味令人動容。阿爾-塔馬里能否複製他對抗阿爾及利亞、奧地利時展現的電光石火，在這場全球最受矚目的舞台留下屬於約旦的印記，將是本場最感人的看點。
3. 阿根廷「二隊」：阿爾瓦雷斯先發大解禁、新生代接班班底亮相：史卡洛尼確定大輪換：克里斯蒂安·羅梅羅因傷確定缺陣；前兩場幾乎只有亮相數分鐘的胡利安·阿爾瓦雷斯（馬競）宣告傷癒、可望首發；洛塞爾索（皇家貝蒂斯）、帕雷德斯（博卡青年）、新星尼科·帕斯（科莫）、朱利亞諾·西梅奧內（馬競，即馬競主帥Diego Simeone之子）等人都將有機會展示自己是淘汰賽值得信賴的選擇。這也是觀察阿根廷衛冕陣容深度的最佳機會。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：阿根廷 3：0 約旦
專家分析：運彩市場將阿根廷列為壓倒性熱門，主因是即便輪換，阿根廷二隊在個人實力上仍大幅凌駕約旦整支球隊。約旦兩場合共丟5球、全部是角球與定位球被利用後防弱點造成，而阿根廷的定位球戰術正是全場最具破壞力的環節之一。儘管如此，約旦在兩場比賽中都有進球，且本屆展現出強烈的鬥志，不排除在阿根廷輪換後的防線找到空隙，但大勢難以逆轉。預計阿根廷舒服拿下三分，梅西下半場登場後仍有機會繼續刷新個人進球數。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|埃米利亞諾·馬丁內斯
|Emiliano Martínez
|阿斯頓維拉
|33
|門將
|赫羅尼莫·魯利
|Gerónimo Rulli
|馬賽
|34
|門將
|胡安·穆索
|Juan Musso
|馬德里競技
|32
|後衛
|尼可拉斯·奧塔門迪
|Nicolás Otamendi
|本菲卡
|38
|後衛
|尼可拉斯·塔利亞菲科
|Nicolás Tagliafico
|里昂
|33
|後衛
|納烏埃爾·莫利納
|Nahuel Molina
|馬德里競技
|28
|後衛
|克里斯蒂安·羅梅羅（傷停）
|Cristian Romero
|托特納姆熱刺
|28
|後衛
|岡薩洛·蒙蒂爾
|Gonzalo Montiel
|河床
|29
|後衛
|利桑德羅·馬丁內斯
|Lisandro Martínez
|曼聯
|28
|後衛
|萊昂納多·巴萊爾迪
|Leonardo Balerdi
|馬賽
|27
|後衛
|法昆多·梅迪納
|Facundo Medina
|馬賽
|27
|中場
|羅德里戈·德保羅
|Rodrigo De Paul
|國際邁阿密
|32
|中場
|萊安德羅·帕雷德斯
|Leandro Paredes
|博卡青年
|31
|中場
|喬瓦尼·洛塞爾索
|Giovani Lo Celso
|皇家貝蒂斯
|30
|中場
|亞歷克西斯·麥卡利斯特
|Alexis Mac Allister
|利物浦
|27
|中場
|恩佐·費爾南德斯
|Enzo Fernández
|切爾西
|25
|中場
|埃塞基耶爾·帕拉西奧斯
|Exequiel Palacios
|拜爾勒沃庫森
|27
|中場
|瓦倫廷·巴爾科
|Valentín Barco
|史特拉斯堡
|21
|前鋒
|利昂內爾·梅西（隊長）
|Lionel Messi (C)
|國際邁阿密
|38（已於賽期中6/24滿39歲）
|前鋒
|勞塔羅·馬丁內斯
|Lautaro Martínez
|國際米蘭
|28
|前鋒
|胡利安·阿爾瓦雷斯
|Julián Álvarez
|馬德里競技
|26
|前鋒
|尼可拉斯·岡薩雷斯
|Nicolás González
|馬德里競技
|28
|前鋒
|蒂亞戈·阿爾馬達
|Thiago Almada
|馬德里競技
|25
|前鋒
|朱利亞諾·西梅奧內
|Giuliano Simeone
|馬德里競技
|23
|前鋒
|尼科·帕斯
|Nico Paz
|科莫1907
|21
|前鋒
|何塞·曼努埃爾·洛佩斯
|José Manuel López
|帕爾梅拉斯
|25
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|亞齊德·阿布萊拉
|Yazeed Abulaila
|阿爾海因（約旦）
|28
|門將
|阿卜杜拉·阿爾-法霍里
|Abdullah Al-Fakhouri
|阿爾韋達特（約旦）
|29
|門將
|努爾·巴尼·阿提亞
|Noor Bani Attiah
|阿爾法薩利（約旦）
|25
|後衛
|阿卜杜拉·納西布
|Abdallah Nasib
|阿爾扎瓦拉（伊拉克）
|26
|後衛
|伊桑·哈達德（隊長）
|Ehsan Haddad (C)
|阿爾海因（約旦）
|32
|後衛
|薩義德·阿爾-羅桑
|Saed Al-Rosan
|阿爾海因（約旦）
|27
|後衛
|薩利姆·奧貝德
|Saleem Obaid
|阿爾海因（約旦）
|34
|後衛
|亞贊·阿爾-阿拉布
|Yazan Al-Arab
|首爾FC（韓K聯）
|30
|後衛
|穆罕默德·阿布納迪
|Mohammad Abualnadi
|雪蘭莪（馬來西亞）
|28
|後衛
|胡薩姆·阿布·達哈布
|Husam Abu Dahab
|阿爾法薩利（約旦）
|26
|後衛
|阿納斯·巴達維
|Anas Badawi
|阿爾法薩利（約旦）
|24
|後衛
|穆罕納德·阿布·塔哈
|Mohannad Abu Taha
|阿爾古瓦阿爾賈維亞（伊拉克）
|25
|後衛
|穆罕默德·阿布·哈希什
|Mohammad Abu Hashish
|阿爾卡爾瑪（伊拉克）
|23
|中場
|努爾·阿爾-拉瓦布代
|Noor Al-Rawabdeh
|雪蘭莪（馬來西亞）
|26
|中場
|尼扎爾·阿爾-拉什丹
|Nizar Al-Rashdan
|效力卡達聯賽
|27
|中場
|易卜拉欣·薩代赫
|Ibrahim Saadeh
|阿爾卡爾瑪（伊拉克）
|24
|中場
|拉賈伊·阿耶德
|Rajaei Ayed
|阿爾韋達特（約旦）
|28
|中場
|馬哈茂德·阿爾-馬爾迪
|Mahmoud Al-Mardi
|阿爾海因（約旦）
|25
|中場
|阿梅爾·賈穆斯
|Amer Jamous
|阿爾扎瓦拉（伊拉克）
|26
|中場
|穆罕默德·阿爾-達烏德
|Mohammad Al-Dawoud
|阿爾韋達特（約旦）
|24
|中場
|穆罕默德·塔哈（替補薩布拉）
|Mohammad Taha
|阿爾卡爾瑪（伊拉克）
|20
|前鋒
|穆薩·阿爾-塔馬里
|Mousa Al-Tamari
|雷恩（法甲）
|29
|前鋒
|奧代赫·阿爾-法霍里
|Odeh Al-Fakhouri
|金字塔FC（埃及）
|20
|前鋒
|穆罕默德·阿布·祖拉伊
|Mohammad Abu Zrayq
|拉賈卡薩布蘭卡（摩洛哥）
|26
|前鋒
|阿里·阿扎伊澤
|Ali Azaizeh
|阿爾沙巴布（沙烏地）
|27
|前鋒
|阿里·奧爾萬
|Ali Olwan
|阿爾薩利亞（卡達）
|28
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|比賽場地
|第1輪
|🇦🇷 阿根廷 vs 阿爾及利亞 🇩🇿
|2026年6月17日 凌晨4:00（3:0勝）
|堪薩斯城箭頭體育場
|第1輪
|🇦🇹 奧地利 vs 約旦 🇯🇴
|2026年6月17日 上午10:00（3:1勝）
|舊金山灣區列維斯體育場
|第2輪
|🇦🇷 阿根廷 vs 奧地利 🇦🇹
|2026年6月23日 凌晨4:00（2:0勝）
|阿靈頓AT&T體育場
|第2輪
|🇩🇿 阿爾及利亞 vs 約旦 🇯🇴
|2026年6月23日 上午10:00（2:1勝）
|舊金山灣區列維斯體育場
|第3輪
|🇯🇴 約旦 vs 阿根廷 🇦🇷
|2026年6月28日 上午10:00
|阿靈頓AT&T體育場
|第3輪
|🇩🇿 阿爾及利亞 vs 奧地利 🇦🇹
|2026年6月28日 上午10:00
|堪薩斯城箭頭體育場
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|台視（TTV）
|無線電視
|關鍵場次（如決賽、四強）
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
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