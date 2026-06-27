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🟡 本文重點摘要

2026世界盃6/28阿根廷VS約旦

項目 內容 對戰組合 🇦🇷 阿根廷 vs 約旦 🇯🇴 開踢時間 台灣時間2026年6月28日 上午10:00（即美東時間6月27日晚間10:00） 比賽場地 美國德州阿靈頓 AT&T體育場（FIFA賽事期間官方名稱「Dallas Stadium」），座位數80,000 主裁判 賽前公告為準 所屬組別 小組賽J組（第3輪，本場與阿爾及利亞vs奧地利同步開球） 賽前戰績 阿根廷積6分（J組頭名：第1輪3:0勝阿爾及利亞、第2輪2:0勝奧地利，已確定晉級32強）；約旦積0分（J組末席：第1輪1:3負奧地利、第2輪1:2負阿爾及利亞，已確定出局） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看 📍2026世界盃J組戰績表



排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 阿根廷 2－0－0 5（0）、+5 6 2 奧地利 1－0－1 3（3）、+0 3 3 阿爾及利亞 1－0－1 2（4）、-2 3 4 約旦 0－0－2 2（5）、-3 0

阿根廷VS約旦焦點戰力分析

▲阿根廷主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）已率隊提前鎖定J組頭名，本場對約旦預計大幅輪換陣容，為32強淘汰賽提前蓄力。（圖／美聯社／達志影像）

▲約旦一哥阿爾-塔馬里（Mousa Al-Tamari）被譽為「約旦梅西」，本場面對衛冕軍阿根廷，將力拚帶領球隊爭取隊史世界盃首勝。（圖／路透／達志影像）

阿根廷VS約旦傷兵情報與預計先發名單

▲阿根廷前鋒胡利安·阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）傷癒後有望迎來本屆世界盃首次先發，成為藍白軍團輪換陣容中的進攻焦點。（圖／路透／達志影像）

阿根廷vs約旦之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

▲約旦主帥塞拉米（Jamal Sellami）率領「英勇之師」首度踏上世界盃舞台，雖然球隊已提前出局，仍盼在面對阿根廷之戰留下歷史性一頁。（圖／路透／達志影像）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 埃米利亞諾·馬丁內斯 Emiliano Martínez 阿斯頓維拉 33 門將 赫羅尼莫·魯利 Gerónimo Rulli 馬賽 34 門將 胡安·穆索 Juan Musso 馬德里競技 32 後衛 尼可拉斯·奧塔門迪 Nicolás Otamendi 本菲卡 38 後衛 尼可拉斯·塔利亞菲科 Nicolás Tagliafico 里昂 33 後衛 納烏埃爾·莫利納 Nahuel Molina 馬德里競技 28 後衛 克里斯蒂安·羅梅羅（傷停） Cristian Romero 托特納姆熱刺 28 後衛 岡薩洛·蒙蒂爾 Gonzalo Montiel 河床 29 後衛 利桑德羅·馬丁內斯 Lisandro Martínez 曼聯 28 後衛 萊昂納多·巴萊爾迪 Leonardo Balerdi 馬賽 27 後衛 法昆多·梅迪納 Facundo Medina 馬賽 27 中場 羅德里戈·德保羅 Rodrigo De Paul 國際邁阿密 32 中場 萊安德羅·帕雷德斯 Leandro Paredes 博卡青年 31 中場 喬瓦尼·洛塞爾索 Giovani Lo Celso 皇家貝蒂斯 30 中場 亞歷克西斯·麥卡利斯特 Alexis Mac Allister 利物浦 27 中場 恩佐·費爾南德斯 Enzo Fernández 切爾西 25 中場 埃塞基耶爾·帕拉西奧斯 Exequiel Palacios 拜爾勒沃庫森 27 中場 瓦倫廷·巴爾科 Valentín Barco 史特拉斯堡 21 前鋒 利昂內爾·梅西（隊長） Lionel Messi (C) 國際邁阿密 38（已於賽期中6/24滿39歲） 前鋒 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martínez 國際米蘭 28 前鋒 胡利安·阿爾瓦雷斯 Julián Álvarez 馬德里競技 26 前鋒 尼可拉斯·岡薩雷斯 Nicolás González 馬德里競技 28 前鋒 蒂亞戈·阿爾馬達 Thiago Almada 馬德里競技 25 前鋒 朱利亞諾·西梅奧內 Giuliano Simeone 馬德里競技 23 前鋒 尼科·帕斯 Nico Paz 科莫1907 21 前鋒 何塞·曼努埃爾·洛佩斯 José Manuel López 帕爾梅拉斯 25

2026世界盃約旦國家隊球員名單（總教練：塞拉米 Jamal Sellami）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 亞齊德·阿布萊拉 Yazeed Abulaila 阿爾海因（約旦） 28 門將 阿卜杜拉·阿爾-法霍里 Abdullah Al-Fakhouri 阿爾韋達特（約旦） 29 門將 努爾·巴尼·阿提亞 Noor Bani Attiah 阿爾法薩利（約旦） 25 後衛 阿卜杜拉·納西布 Abdallah Nasib 阿爾扎瓦拉（伊拉克） 26 後衛 伊桑·哈達德（隊長） Ehsan Haddad (C) 阿爾海因（約旦） 32 後衛 薩義德·阿爾-羅桑 Saed Al-Rosan 阿爾海因（約旦） 27 後衛 薩利姆·奧貝德 Saleem Obaid 阿爾海因（約旦） 34 後衛 亞贊·阿爾-阿拉布 Yazan Al-Arab 首爾FC（韓K聯） 30 後衛 穆罕默德·阿布納迪 Mohammad Abualnadi 雪蘭莪（馬來西亞） 28 後衛 胡薩姆·阿布·達哈布 Husam Abu Dahab 阿爾法薩利（約旦） 26 後衛 阿納斯·巴達維 Anas Badawi 阿爾法薩利（約旦） 24 後衛 穆罕納德·阿布·塔哈 Mohannad Abu Taha 阿爾古瓦阿爾賈維亞（伊拉克） 25 後衛 穆罕默德·阿布·哈希什 Mohammad Abu Hashish 阿爾卡爾瑪（伊拉克） 23 中場 努爾·阿爾-拉瓦布代 Noor Al-Rawabdeh 雪蘭莪（馬來西亞） 26 中場 尼扎爾·阿爾-拉什丹 Nizar Al-Rashdan 效力卡達聯賽 27 中場 易卜拉欣·薩代赫 Ibrahim Saadeh 阿爾卡爾瑪（伊拉克） 24 中場 拉賈伊·阿耶德 Rajaei Ayed 阿爾韋達特（約旦） 28 中場 馬哈茂德·阿爾-馬爾迪 Mahmoud Al-Mardi 阿爾海因（約旦） 25 中場 阿梅爾·賈穆斯 Amer Jamous 阿爾扎瓦拉（伊拉克） 26 中場 穆罕默德·阿爾-達烏德 Mohammad Al-Dawoud 阿爾韋達特（約旦） 24 中場 穆罕默德·塔哈（替補薩布拉） Mohammad Taha 阿爾卡爾瑪（伊拉克） 20 前鋒 穆薩·阿爾-塔馬里 Mousa Al-Tamari 雷恩（法甲） 29 前鋒 奧代赫·阿爾-法霍里 Odeh Al-Fakhouri 金字塔FC（埃及） 20 前鋒 穆罕默德·阿布·祖拉伊 Mohammad Abu Zrayq 拉賈卡薩布蘭卡（摩洛哥） 26 前鋒 阿里·阿扎伊澤 Ali Azaizeh 阿爾沙巴布（沙烏地） 27 前鋒 阿里·奧爾萬 Ali Olwan 阿爾薩利亞（卡達） 28

2026世界盃J組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇦🇷 阿根廷 vs 阿爾及利亞 🇩🇿 2026年6月17日 凌晨4:00（3:0勝） 堪薩斯城箭頭體育場 第1輪 🇦🇹 奧地利 vs 約旦 🇯🇴 2026年6月17日 上午10:00（3:1勝） 舊金山灣區列維斯體育場 第2輪 🇦🇷 阿根廷 vs 奧地利 🇦🇹 2026年6月23日 凌晨4:00（2:0勝） 阿靈頓AT&T體育場 第2輪 🇩🇿 阿爾及利亞 vs 約旦 🇯🇴 2026年6月23日 上午10:00（2:1勝） 舊金山灣區列維斯體育場 第3輪 🇯🇴 約旦 vs 阿根廷 🇦🇷 2026年6月28日 上午10:00 阿靈頓AT&T體育場 第3輪 🇩🇿 阿爾及利亞 vs 奧地利 🇦🇹 2026年6月28日 上午10:00 堪薩斯城箭頭體育場

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃J組第3輪賽事即將點燃戰火，由三屆世界盃冠軍「天藍白條軍」阿根廷，迎戰首度踏上世界盃舞台的「英勇之師」約旦。阿根廷已以6分提前鎖定J組頭名，本場「輪換補血」意義遠大於求勝壓力；約旦則兩敗俱傷早遭淘汰，純以爭取隊史首勝、延續本屆世界盃精彩故事作為目標。最大焦點在於：手握本屆世界盃5球進帳、剛以18球打破世界盃史上個人進球紀錄的39歲梅西（Lionel Messi），史卡洛尼（Lionel Scaloni）已宣布讓他從板凳出發，但他幾乎確定在下半場登場。這是兩國史上首次交手。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場J組終輪焦點對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。阿根廷以FIFA世界排名第1的衛冕冠軍身分出征，並明確鎖定本屆目標：成為自1958、1962年巴西連莊以來、首支連續衛冕世界盃冠軍的隊伍。主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）延續2022年卡達世界盃奪冠班底，17名卡達冠軍成員再度入選。本組賽事的最大焦點是首輪對阿爾及利亞梅開二度（並完成帽子戲法）追平德國Klose的16球世界盃紀錄，次輪再以兩球打破紀錄累積至18球的隊長他於本屆世界盃第2輪比賽後的6月24日迎來39歲生日，正式成為世界盃史上最老的進球紀錄保持人。值得關注的是，史卡洛尼已確認，一方面為32強淘汰賽養精蓄銳，另一方面仍有望在下半場登場繼續追加個人世界盃進球紀錄。即便是大規模輪換的「阿根廷二隊」，在板凳深度方面仍是本屆世界盃各隊豔羨的對象。約旦是本屆世界盃四支首度踏上世界盃舞台的隊伍之一（另三支為維德角、庫拉索、烏茲別克），並以「2026年歷史意義最深遠的首秀球隊」著稱——他們自1986年起進入世界盃資格賽，歷經40年無數次失敗，終於在2025年6月以客場3比0擊敗阿曼的晉級戰中，由主力前鋒阿里·奧爾萬（Ali Olwan）完成帽子戲法一錘定音，完成隊史最偉大的成就。球隊由摩洛哥籍主帥賈馬爾·塞拉米（Jamal Sellami）執教，他以2022年卡達世界盃摩洛哥四強神話為戰術藍本，打造出以壓縮防守、快速反擊為核心的打法。陣中最受矚目的是唯一一位效力歐洲五大聯賽（法甲雷恩）的球員穆薩·阿爾-塔馬里（Mousa Al-Tamari，29歲），他被譽為「約旦梅西」，本季在法甲貢獻7球11助攻。前兩場雖然雙雙落敗，但約旦在兩場比賽都有進球，展示出初登世界盃的不屈鬥志。主力中後衛克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）在第2輪對奧地利的比賽中半場即因膝傷下場，本場確定缺陣，預計在32強賽回歸；梅西本場從板凳出發，預計在下半場登場；胡利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在入選前帶著腳踝傷勢，前兩場賽事較少上場，目前已明確表示傷癒，本場有望迎來本屆賽事首次先發。前鋒易卜拉欣·薩布拉（Ibrahim Sabra）在最終名單公布後因傷退隊，由穆罕默德·塔哈（Mohammad Taha）頂替名額；此外主力前鋒亞贊·阿爾-奈馬特（Yazan Al-Naimat，資格賽最佳射手）在去年阿拉伯盃膝十字韌帶斷裂缺席整個世界盃；本屆無停賽問題，塞拉米預計派出最強陣容。埃米利亞諾·馬丁內斯（E. Martínez）；蒙蒂爾（Montiel）、奧塔門迪（Otamendi）、利桑德羅·馬丁內斯（L. Martínez）、塔利亞菲科（Tagliafico）；洛塞爾索（Lo Celso）、帕雷德斯（Paredes）、阿爾馬達（Almada）；西梅奧內（Simeone）、勞塔羅·馬丁內斯（L. Martínez）、阿爾瓦雷斯（J. Álvarez）阿布萊拉（Abulaila）；阿爾-阿拉布（Al-Arab）、哈達德（Haddad，隊長）、納西布（Nasib）、阿布·哈希什（Abu Hashish）；阿爾-拉瓦布代（Al-Rawabdeh）、阿耶德（Ayed）、阿爾-拉什丹（Al-Rashdan）、阿爾-塔馬里（Al-Tamari）；奧爾萬（Olwan）、阿爾-馬爾迪（Al-Mardi）梅西本場確定以板凳球員身分迎接這場J組末輪，但預計在下半場登場。此時他已手握本屆5球，並在第2輪對奧地利的比賽中以第18顆世界盃進球打破德國球星克洛澤的歷史紀錄，成為世界盃史上個人進球王。每一次梅西登場，都可能進一步刷新紀錄；每一個他在球場上的瞬間，也都是他大概率最後一屆世界盃的珍貴片刻。AT&T球場8萬名球迷等待的，不只是勝負，而是見證傳奇。這是阿根廷與約旦史上的首次正式交手，從任何角度而言都是嶄新的歷史篇章。約旦花了40年才首度踏上世界盃舞台，本場面對的卻是FIFA排名第1的衛冕冠軍，這份命運的諷刺意味令人動容。阿爾-塔馬里能否複製他對抗阿爾及利亞、奧地利時展現的電光石火，在這場全球最受矚目的舞台留下屬於約旦的印記，將是本場最感人的看點。史卡洛尼確定大輪換：克里斯蒂安·羅梅羅因傷確定缺陣；前兩場幾乎只有亮相數分鐘的胡利安·阿爾瓦雷斯（馬競）宣告傷癒、可望首發；洛塞爾索（皇家貝蒂斯）、帕雷德斯（博卡青年）、新星尼科·帕斯（科莫）、朱利亞諾·西梅奧內（馬競，即馬競主帥Diego Simeone之子）等人都將有機會展示自己是淘汰賽值得信賴的選擇。這也是觀察阿根廷衛冕陣容深度的最佳機會。專家分析：運彩市場將阿根廷列為壓倒性熱門，主因是即便輪換，阿根廷二隊在個人實力上仍大幅凌駕約旦整支球隊。約旦兩場合共丟5球、全部是角球與定位球被利用後防弱點造成，而阿根廷的定位球戰術正是全場最具破壞力的環節之一。儘管如此，約旦在兩場比賽中都有進球，且本屆展現出強烈的鬥志，不排除在阿根廷輪換後的防線找到空隙，但大勢難以逆轉。預計阿根廷舒服拿下三分，梅西下半場登場後仍有機會繼續刷新個人進球數。