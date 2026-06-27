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倘若與奧地利交手的阿爾及利亞踢平或獲勝，積分就將超越韓國擠進前8名；民主剛果如果擊敗烏茲別克，積分來到4分也會超車韓國；此外，克羅埃西亞只要保持不敗，也能維持領先韓國的順位。

排名 組別 國家（已賽幾場） 淨勝球 積分 1 F 瑞典（3） 0 4 2 E 厄瓜多（3） 0 4 3 B 波赫（3） -1 4 4 D 巴拉圭（3） -2 4 5 I 塞內加爾（3） +2 3 6 G 伊朗（3） 0 3 7 L 克羅埃西亞（2） -1 3 8 A 韓國（3） -1 3 9 J 阿爾及利亞（2） -2 3 10 C 蘇格蘭（3） -3 3 11 H 烏拉圭（3） -1 2 12 K 民主剛果（2） -1 1

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）第3輪賽事即將進入尾聲，A組第3名的韓國能否壓線擠進32強淘汰賽，答案即將揭曉。今（27）日進行的G、H、I組第3輪賽事結束，伊朗以1：1踢平埃及，總積分3分、淨勝球為0，直接超越韓國暫居「各組第3名」的第6位，南韓則下滑至第8位，已瀕臨淘汰邊緣。明（28）日賽果對韓國至關重要，倘若J組阿爾及利亞踢平奧地利、K組民主剛果擊敗烏茲別克、L組克羅埃西亞踢平迦納，這3種結果中只要出現其中2場，韓國的世界盃之旅就將宣告終結。韓國在A組第3輪小組賽以0：1爆冷輸給南非，將分組第2的位置拱手讓人，自己跌落至分組第3，晉級32強的機會只能交由他組賽果決定。今日G、H、I組的賽事中，伊朗與埃及之役對韓國影響重大，雙方最終以1：1握手言和，伊朗以3場和局取得3分積分，且淨勝球為0，在「各組第3名」的競爭中躍升至第6位。雖然H組的西班牙隨後擊退烏拉圭，一度讓韓國球迷看到起死回生的曙光，但隨著伊朗逼平埃及，韓國在「各組第3名」的排名仍下滑至第8位，陷入隨時可能被淘汰的絕境。隨著第3輪小組賽即將告一段落，剩下的關鍵落在了明日L組的克羅埃西亞、J組的阿爾及利亞以及K組的民主剛果身上。以「各組第3名」現階段的成績來看，目前克羅埃西亞暫居第7位、阿爾及利亞第9位、民主剛果則排名第12位。南韓隊若想保住第8名的壓線位置、奇蹟般殺進32強，這3場對戰中必須有2場的結果對韓國有利。然而，對韓國而言，上述的3種「超車」結果中，絕對不能出現其中2場。但從各個層面與戰局情勢來看，韓國驚險晉級32強的機率，目前已經變得微乎其微。