2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）第3輪賽事即將進入尾聲，A組第3名的韓國能否壓線擠進32強淘汰賽，答案即將揭曉。今（27）日進行的G、H、I組第3輪賽事結束，伊朗以1：1踢平埃及，總積分3分、淨勝球為0，直接超越韓國暫居「各組第3名」的第6位，南韓則下滑至第8位，已瀕臨淘汰邊緣。明（28）日賽果對韓國至關重要，倘若J組阿爾及利亞踢平奧地利、K組民主剛果擊敗烏茲別克、L組克羅埃西亞踢平迦納，這3種結果中只要出現其中2場，韓國的世界盃之旅就將宣告終結。
伊朗第3輪踢平埃及 韓國晉級之路亮紅燈
韓國在A組第3輪小組賽以0：1爆冷輸給南非，將分組第2的位置拱手讓人，自己跌落至分組第3，晉級32強的機會只能交由他組賽果決定。今日G、H、I組的賽事中，伊朗與埃及之役對韓國影響重大，雙方最終以1：1握手言和，伊朗以3場和局取得3分積分，且淨勝球為0，在「各組第3名」的競爭中躍升至第6位。
雖然H組的西班牙隨後擊退烏拉圭，一度讓韓國球迷看到起死回生的曙光，但隨著伊朗逼平埃及，韓國在「各組第3名」的排名仍下滑至第8位，陷入隨時可能被淘汰的絕境。隨著第3輪小組賽即將告一段落，剩下的關鍵落在了明日L組的克羅埃西亞、J組的阿爾及利亞以及K組的民主剛果身上。
明日關鍵3戰決定韓國生死 3場中2賽果就打包回家
以「各組第3名」現階段的成績來看，目前克羅埃西亞暫居第7位、阿爾及利亞第9位、民主剛果則排名第12位。南韓隊若想保住第8名的壓線位置、奇蹟般殺進32強，這3場對戰中必須有2場的結果對韓國有利。然而，倘若與奧地利交手的阿爾及利亞踢平或獲勝，積分就將超越韓國擠進前8名；民主剛果如果擊敗烏茲別克，積分來到4分也會超車韓國；此外，克羅埃西亞只要保持不敗，也能維持領先韓國的順位。
對韓國而言，上述的3種「超車」結果中，絕對不能出現其中2場。但從各個層面與戰局情勢來看，韓國驚險晉級32強的機率，目前已經變得微乎其微。
📍2026世界盃小組賽「各組第3名」排序（截至6月27日賽後）：
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韓國在A組第3輪小組賽以0：1爆冷輸給南非，將分組第2的位置拱手讓人，自己跌落至分組第3，晉級32強的機會只能交由他組賽果決定。今日G、H、I組的賽事中，伊朗與埃及之役對韓國影響重大，雙方最終以1：1握手言和，伊朗以3場和局取得3分積分，且淨勝球為0，在「各組第3名」的競爭中躍升至第6位。
雖然H組的西班牙隨後擊退烏拉圭，一度讓韓國球迷看到起死回生的曙光，但隨著伊朗逼平埃及，韓國在「各組第3名」的排名仍下滑至第8位，陷入隨時可能被淘汰的絕境。隨著第3輪小組賽即將告一段落，剩下的關鍵落在了明日L組的克羅埃西亞、J組的阿爾及利亞以及K組的民主剛果身上。
明日關鍵3戰決定韓國生死 3場中2賽果就打包回家
以「各組第3名」現階段的成績來看，目前克羅埃西亞暫居第7位、阿爾及利亞第9位、民主剛果則排名第12位。南韓隊若想保住第8名的壓線位置、奇蹟般殺進32強，這3場對戰中必須有2場的結果對韓國有利。然而，倘若與奧地利交手的阿爾及利亞踢平或獲勝，積分就將超越韓國擠進前8名；民主剛果如果擊敗烏茲別克，積分來到4分也會超車韓國；此外，克羅埃西亞只要保持不敗，也能維持領先韓國的順位。
對韓國而言，上述的3種「超車」結果中，絕對不能出現其中2場。但從各個層面與戰局情勢來看，韓國驚險晉級32強的機率，目前已經變得微乎其微。
📍2026世界盃小組賽「各組第3名」排序（截至6月27日賽後）：
|排名
|組別
|國家（已賽幾場）
|淨勝球
|積分
|1
|F
|瑞典（3）
|0
|4
|2
|E
|厄瓜多（3）
|0
|4
|3
|B
|波赫（3）
|-1
|4
|4
|D
|巴拉圭（3）
|-2
|4
|5
|I
|塞內加爾（3）
|+2
|3
|6
|G
|伊朗（3）
|0
|3
|7
|L
|克羅埃西亞（2）
|-1
|3
|8
|A
|韓國（3）
|-1
|3
|9
|J
|阿爾及利亞（2）
|-2
|3
|10
|C
|蘇格蘭（3）
|-3
|3
|11
|H
|烏拉圭（3）
|-1
|2
|12
|K
|民主剛果（2）
|-1
|1
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