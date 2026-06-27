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日本颱風警報持續升溫。颱風8號雖已減弱為溫帶氣旋並遠離陸地，但颱風7號目前位於紀伊半島南部，預計27日傍晚至夜間逼近日本東部太平洋沿岸，東海至關東甲信地區將面臨強降雨侵襲，土石流與河川暴漲風險極高。與此同時，連日豪雨已在福岡縣造成住宅崩塌，20戶居民被迫緊急疏散，日本各地災情持續擴大。26日下午6時20分左右，福岡縣田川市伊藤町一處住宅突然發生地面塌陷，警方接獲居民報警指「道路塌陷」後緊急出動。坍塌區域位於住宅內，長約9公尺、寬約6公尺、深約5公尺，一根電線桿、部分車庫及一輛摩托車全數掉入塌陷處。現場攝影師描述：「房屋已經坍塌，電線桿似乎也沉入了地下。」附近居民也嚇到直說：「建築物周圍的泥土突然塌陷，發出巨響，警察來了說『很危險，不要靠近』。」所幸事故未造成人員傷亡，但由於坍塌範圍有進一步擴大的風險，警方對周邊約20戶居民發布疏散令，部分居民已緊急撤離。警方初步調查認為，連日豪雨導致地基土壤過度飽和，疑為這次地面塌陷的主因。氣象預報數字同樣相當嚴峻。預計28日中午前，東海地區累積降雨量將達200毫米，關東甲信地區則預計達150毫米，部分地區更可能出現暴雨或大暴雨等級的強降水。氣象廳特別提醒，東海至關東甲信地區沿太平洋沿岸一帶，需高度警戒土石流、低窪地區洪水、河川水位上升與氾濫，並同步提防強風與巨浪。事實上，颱風帶來的降雨災情在日本多地已持續擴大。關西地區26日遭暴雨侵襲，大阪單小時降雨量達47毫米創2021年以來新高，生駒山單日錄得76.5毫米創歷史新高；滋賀縣大津市也傳出卡車沉入積水路面的驚險畫面，交通受到嚴重衝擊。