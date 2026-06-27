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受到滯留鋒面與西南氣流影響，雲林地區豪雨成災，重創西螺、二崙等鄉鎮，短期葉菜類災情慘重。立法委員張嘉郡今（27）日表示，她會協助農民爭取天然災害補助，也會因應氣候變遷一併檢討改善排水灌溉系統，避免未來遇到強降雨導致農民損失慘重。張嘉郡今日上午與雲林縣長張麗善到二崙鄉勘災，受到強降雨影響，大排排水不及導致倒灌進進中、小排，導致農田災情慘重，農民趕緊搶收，但影響達七、八成。張嘉郡表示，很多農民不懂流程，急著要搶收，沒有拍照無法做速報，她呼籲農民要花一點時間拍照，確保自身權益，她會協助農民，爭取到相對應的補助，讓農民不要血本無歸。現場農民陳情指出，由於氣候變遷，強降雨導致部分排水灌溉系統失靈，大雨來得快去得也快，但農作物一泡水來不及搶收就是心血泡湯，希望排水工程的改善能加緊腳步。張嘉郡表示，受到氣候變遷影響，不管是大排、中排、小排的排水灌溉設計需要調整，她會與立委丁學忠、許宇甄在立法院為農民發聲，向農業部爭取預算，加速協助農民解決此問題，避免未來再發生類似強降雨造成慘重災情。