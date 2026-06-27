「2026風神音樂祭」將音樂演出與日本文化結合，今（27）起一連兩天在新竹體育館、體育場開唱，卡司包括美秀集團、康士坦的變化球、血肉果汁機、冰球樂團、甜約翰等人氣樂團。因多天下豪雨，主辦方提醒記得雨天備案，現場還開放報名現正最夯的戰鬥陀螺賽。《NOWNEWS今日新聞》整理演出卡司、時間表、交通接駁等一次看。
「2026風神音樂祭」今（27）起一連兩天在新竹體育館、體育場開唱，主辦方也有三項提醒：
一、請攜帶雨衣（現場禁止使用雨傘觀賞演出）。
二、 建議穿著防滑、防水鞋款。
三、 行動電源、手機防水袋可先準備好。
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」主要資訊：
日期：2026年6月27日 (六) ～ 2026年6月28日 (日)
地點：新竹縣立體育場 ＋ 新竹縣立體育館
地址：新竹縣竹北市福興東路一段1號（近新竹高鐵站）
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」演出完整卡司：
美秀集團 ｜康士坦的變化球 KST ｜血肉果汁機 ｜icyball冰球樂團 ｜甜約翰 ｜無妄合作社 ｜溫蒂漫步 ｜傷心欲絕 ｜公館青少年 ｜南西肯恩 ｜FUTURE AFTER A SECOND ｜Traveller 旅人 ｜李浩瑋 Howard Lee ｜宇宙人 Cosmos People ｜麋先生 MIXER ｜163braces ｜質感流氓 ｜馬克 Savage.M ｜果汁 Juice Boy ｜烈鷹 ｜DJ賴皮 ｜RARA ｜SHEN ｜Flora Fiore ｜ Happy Holiday!!｜ Immerse｜KIRIS｜LaCrima effim 儚淚。｜Pure makeR｜ Ruka Banana｜VEZALiA｜月宵◇クレシェンテ｜未完成プロローグ ｜未確認感情体｜白晝U:ME｜星瞳グレア
海外演出陣容｜Risky Melody｜NEO BURNING FIRES｜Rain Tree｜TRiDENT｜ROOKiEZ is PUNK’D ｜TENOHIRA EL ｜松本明人 ｜DOKYUN ｜yonige ｜MAGMAZ ｜NEKIRU ｜SERINA｜Maison de Queen｜5％BERMUDA｜MACCOY｜PATI PATI CANDY…☆｜Rons week｜Sha☆in｜かすみん｜岩村華｜愛irs｜Étoile Polair ｜天堂的海(Lanikai)
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」戰鬥陀螺賽：
比賽日期： 6月27日 (六) 、 6月28日 (日)
現場報名： 14:00 - 14:30（持風神雙日或當天單日手環免費報名，額滿為止！）
比賽地點：風神祭 戰鬥陀螺區
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」交通接駁：
台北上下車地點：中正紀念堂自由廣場前面黃線車輛停靠處
新北上下車地點：板橋車站站前路上黃線區域車輛停靠處
桃園上下車地點：青埔路一段消防局對面的停車格
台中上下車地點：統聯中港轉運站
台南上下車地點：永康轉運站永運二路上的大客車停靠區
高雄上下車地點：中正運動場對面的體育場路上
📍6/27（六）去程：
▪️台北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號A1方案：09:00-09:10上車
風神號A2方案：12:00-12:10上車
風神號A3方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️新北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號B1方案：09:00-09:10上車
風神號B2方案：12:00-12:10上車
風神號B3方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️桃園 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號C1方案：09:00-09:10上車
風神號C2方案：12:00-12:10上車
風神號C3方案：15:00-15:10上車
（以上一張250元）
▪️台中 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號D1方案：09:00-09:10上車
風神號D2方案：12:00-12:10上車
風神號D3方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️台南 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號E1方案：08:00-08:10上車｜
（以上一張550元）
▪️高雄 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號F1方案：08:00-08:10上車
（以上一張600元）
📍6/27（六）晚上回程：
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台北
風神號AB方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台中
風神號DB方案: 22:00-22:10上車
（以上一張300元）
📍6/28 （日）早上去程：
▪️台北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號A11方案：09:00-09:10上車
風神號A22方案：12:00-12:10上車
風神號A33方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️新北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號B11方案：09:00-09:10上車
風神號B22方案：12:00-12:10上車
風神號B33方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️桃園 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號C11方案：09:00-09:10上車
風神號C22方案：12:00-12:10上車
風神號C33方案：15:00-15:10上車
（以上一張250元）
▪️台中 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號D11方案：09:00-09:10上車
風神號D22方案：12:00-12:10上車
風神號D33方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
📍6/28（日）晚上回程：
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台北
風神號AB2方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回新北
風神號BB方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回桃園
風神號CB方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張250元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台中
風神號DB2方案: 22:00-22:10上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台南
風神號EB方案: 22:00-22:10上車
（以上一張550元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回高雄
風神號FB方案: 22:00-22:10上車
（以上一張600元）
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」自行開車資訊：
📍開車資訊：
中山高速公路／竹北交流道下－光明六路→莊敬南路→福興東路→新竹縣體育場 。
📍停車場：
新竹縣體育場外側1號門：場方規定禁止進出
新竹縣體育場外側2號門：場方規定可進可出
新竹縣體育場外側3號門：場方規定可進可出
新竹縣體育場外側4號門：場方規定只出不進
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一、請攜帶雨衣（現場禁止使用雨傘觀賞演出）。
二、 建議穿著防滑、防水鞋款。
三、 行動電源、手機防水袋可先準備好。
日期：2026年6月27日 (六) ～ 2026年6月28日 (日)
地點：新竹縣立體育場 ＋ 新竹縣立體育館
地址：新竹縣竹北市福興東路一段1號（近新竹高鐵站）
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」演出完整卡司：
美秀集團 ｜康士坦的變化球 KST ｜血肉果汁機 ｜icyball冰球樂團 ｜甜約翰 ｜無妄合作社 ｜溫蒂漫步 ｜傷心欲絕 ｜公館青少年 ｜南西肯恩 ｜FUTURE AFTER A SECOND ｜Traveller 旅人 ｜李浩瑋 Howard Lee ｜宇宙人 Cosmos People ｜麋先生 MIXER ｜163braces ｜質感流氓 ｜馬克 Savage.M ｜果汁 Juice Boy ｜烈鷹 ｜DJ賴皮 ｜RARA ｜SHEN ｜Flora Fiore ｜ Happy Holiday!!｜ Immerse｜KIRIS｜LaCrima effim 儚淚。｜Pure makeR｜ Ruka Banana｜VEZALiA｜月宵◇クレシェンテ｜未完成プロローグ ｜未確認感情体｜白晝U:ME｜星瞳グレア
海外演出陣容｜Risky Melody｜NEO BURNING FIRES｜Rain Tree｜TRiDENT｜ROOKiEZ is PUNK’D ｜TENOHIRA EL ｜松本明人 ｜DOKYUN ｜yonige ｜MAGMAZ ｜NEKIRU ｜SERINA｜Maison de Queen｜5％BERMUDA｜MACCOY｜PATI PATI CANDY…☆｜Rons week｜Sha☆in｜かすみん｜岩村華｜愛irs｜Étoile Polair ｜天堂的海(Lanikai)
比賽日期： 6月27日 (六) 、 6月28日 (日)
現場報名： 14:00 - 14:30（持風神雙日或當天單日手環免費報名，額滿為止！）
比賽地點：風神祭 戰鬥陀螺區
台北上下車地點：中正紀念堂自由廣場前面黃線車輛停靠處
新北上下車地點：板橋車站站前路上黃線區域車輛停靠處
桃園上下車地點：青埔路一段消防局對面的停車格
台中上下車地點：統聯中港轉運站
台南上下車地點：永康轉運站永運二路上的大客車停靠區
高雄上下車地點：中正運動場對面的體育場路上
📍6/27（六）去程：
▪️台北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號A1方案：09:00-09:10上車
風神號A2方案：12:00-12:10上車
風神號A3方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️新北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號B1方案：09:00-09:10上車
風神號B2方案：12:00-12:10上車
風神號B3方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️桃園 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號C1方案：09:00-09:10上車
風神號C2方案：12:00-12:10上車
風神號C3方案：15:00-15:10上車
（以上一張250元）
▪️台中 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號D1方案：09:00-09:10上車
風神號D2方案：12:00-12:10上車
風神號D3方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️台南 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號E1方案：08:00-08:10上車｜
（以上一張550元）
▪️高雄 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號F1方案：08:00-08:10上車
（以上一張600元）
📍6/27（六）晚上回程：
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台北
風神號AB方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台中
風神號DB方案: 22:00-22:10上車
（以上一張300元）
📍6/28 （日）早上去程：
▪️台北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號A11方案：09:00-09:10上車
風神號A22方案：12:00-12:10上車
風神號A33方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️新北 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號B11方案：09:00-09:10上車
風神號B22方案：12:00-12:10上車
風神號B33方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
▪️桃園 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號C11方案：09:00-09:10上車
風神號C22方案：12:00-12:10上車
風神號C33方案：15:00-15:10上車
（以上一張250元）
▪️台中 到風神會場（新竹縣立體育場）
風神號D11方案：09:00-09:10上車
風神號D22方案：12:00-12:10上車
風神號D33方案：15:00-15:10上車
（以上一張300元）
📍6/28（日）晚上回程：
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台北
風神號AB2方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回新北
風神號BB方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回桃園
風神號CB方案: 22:00-22:10 上車
（以上一張250元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台中
風神號DB2方案: 22:00-22:10上車
（以上一張300元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台南
風神號EB方案: 22:00-22:10上車
（以上一張550元）
▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回高雄
風神號FB方案: 22:00-22:10上車
（以上一張600元）
🟡「2026風神祭Wind Top Fest.」自行開車資訊：
📍開車資訊：
中山高速公路／竹北交流道下－光明六路→莊敬南路→福興東路→新竹縣體育場 。
📍停車場：
新竹縣體育場外側1號門：場方規定禁止進出
新竹縣體育場外側2號門：場方規定可進可出
新竹縣體育場外側3號門：場方規定可進可出
新竹縣體育場外側4號門：場方規定只出不進