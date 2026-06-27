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▲2026風神祭場域圖（圖／取自風神祭臉書）

▲2026風神祭場域圖（圖／取自風神祭臉書）

▲2026風神祭表演時間表（圖／取自風神祭臉書）

▲2026風神祭表演時間表（圖／取自風神祭臉書）

▲2026風神祭也將舉辦戰鬥陀螺賽，現場報名制。（圖／取自風神祭臉書）

▲2026風神祭停車動線資訊（圖／取自風神祭臉書）

「2026風神音樂祭」將音樂演出與日本文化結合，今（27）起一連兩天在新竹體育館、體育場開唱，卡司包括美秀集團、康士坦的變化球、血肉果汁機、冰球樂團、甜約翰等人氣樂團。因多天下豪雨，主辦方提醒記得雨天備案，現場還開放報名現正最夯的戰鬥陀螺賽。《NOWNEWS今日新聞》整理演出卡司、時間表、交通接駁等一次看。「2026風神音樂祭」今（27）起一連兩天在新竹體育館、體育場開唱，主辦方也有三項提醒：一、請攜帶雨衣（現場禁止使用雨傘觀賞演出）。二、 建議穿著防滑、防水鞋款。三、 行動電源、手機防水袋可先準備好。：2026年6月27日 (六) ～ 2026年6月28日 (日)：新竹縣立體育場 ＋ 新竹縣立體育館：新竹縣竹北市福興東路一段1號（近新竹高鐵站）美秀集團 ｜康士坦的變化球 KST ｜血肉果汁機 ｜icyball冰球樂團 ｜甜約翰 ｜無妄合作社 ｜溫蒂漫步 ｜傷心欲絕 ｜公館青少年 ｜南西肯恩 ｜FUTURE AFTER A SECOND ｜Traveller 旅人 ｜李浩瑋 Howard Lee ｜宇宙人 Cosmos People ｜麋先生 MIXER ｜163braces ｜質感流氓 ｜馬克 Savage.M ｜果汁 Juice Boy ｜烈鷹 ｜DJ賴皮 ｜RARA ｜SHEN ｜Flora Fiore ｜ Happy Holiday!!｜ Immerse｜KIRIS｜LaCrima effim 儚淚。｜Pure makeR｜ Ruka Banana｜VEZALiA｜月宵◇クレシェンテ｜未完成プロローグ ｜未確認感情体｜白晝U:ME｜星瞳グレア海外演出陣容｜Risky Melody｜NEO BURNING FIRES｜Rain Tree｜TRiDENT｜ROOKiEZ is PUNK’D ｜TENOHIRA EL ｜松本明人 ｜DOKYUN ｜yonige ｜MAGMAZ ｜NEKIRU ｜SERINA｜Maison de Queen｜5％BERMUDA｜MACCOY｜PATI PATI CANDY…☆｜Rons week｜Sha☆in｜かすみん｜岩村華｜愛irs｜Étoile Polair ｜天堂的海(Lanikai)比賽日期： 6月27日 (六) 、 6月28日 (日)現場報名： 14:00 - 14:30（持風神雙日或當天單日手環免費報名，額滿為止！）比賽地點：風神祭 戰鬥陀螺區：中正紀念堂自由廣場前面黃線車輛停靠處：板橋車站站前路上黃線區域車輛停靠處：青埔路一段消防局對面的停車格：統聯中港轉運站：永康轉運站永運二路上的大客車停靠區：中正運動場對面的體育場路上▪️台北 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號A1方案：09:00-09:10上車風神號A2方案：12:00-12:10上車風神號A3方案：15:00-15:10上車（以上一張300元）▪️新北 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號B1方案：09:00-09:10上車風神號B2方案：12:00-12:10上車風神號B3方案：15:00-15:10上車（以上一張300元）▪️桃園 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號C1方案：09:00-09:10上車風神號C2方案：12:00-12:10上車風神號C3方案：15:00-15:10上車（以上一張250元）▪️台中 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號D1方案：09:00-09:10上車風神號D2方案：12:00-12:10上車風神號D3方案：15:00-15:10上車（以上一張300元）▪️台南 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號E1方案：08:00-08:10上車｜（以上一張550元）▪️高雄 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號F1方案：08:00-08:10上車（以上一張600元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台北風神號AB方案: 22:00-22:10 上車（以上一張300元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台中風神號DB方案: 22:00-22:10上車（以上一張300元）▪️台北 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號A11方案：09:00-09:10上車風神號A22方案：12:00-12:10上車風神號A33方案：15:00-15:10上車（以上一張300元）▪️新北 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號B11方案：09:00-09:10上車風神號B22方案：12:00-12:10上車風神號B33方案：15:00-15:10上車（以上一張300元）▪️桃園 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號C11方案：09:00-09:10上車風神號C22方案：12:00-12:10上車風神號C33方案：15:00-15:10上車（以上一張250元）▪️台中 到風神會場（新竹縣立體育場）風神號D11方案：09:00-09:10上車風神號D22方案：12:00-12:10上車風神號D33方案：15:00-15:10上車（以上一張300元）📍6/28（日）晚上回程：▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台北風神號AB2方案: 22:00-22:10 上車（以上一張300元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回新北風神號BB方案: 22:00-22:10 上車（以上一張300元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回桃園風神號CB方案: 22:00-22:10 上車（以上一張250元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台中風神號DB2方案: 22:00-22:10上車（以上一張300元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回台南風神號EB方案: 22:00-22:10上車（以上一張550元）▪️風神會場（新竹縣立體育場） 回高雄風神號FB方案: 22:00-22:10上車（以上一張600元）中山高速公路／竹北交流道下－光明六路→莊敬南路→福興東路→新竹縣體育場 。新竹縣體育場外側1號門：場方規定禁止進出新竹縣體育場外側2號門：場方規定可進可出新竹縣體育場外側3號門：場方規定可進可出新竹縣體育場外側4號門：場方規定只出不進