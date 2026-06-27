媽祖也逛百貨公司！雲林西螺福興宮「太平媽」今（27）日驚喜現身新光三越台南西門店，並限時駐駕至晚間19:00，現場開放「鑽轎腳」祈福引爆排隊潮。不過，罕見奇景在Threads上引發討論，在地老台南人紛紛留下神祕低語：「進去一定是有原因的！」意外勾起該地段背後驚人的歷史真相與都市傳說。

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🟡 今日限定鑽轎腳！西螺太平媽快閃百貨六樓館
根據新光三越台南新天地官方公告，西螺福興宮媽祖今日蒞臨 6 樓 C 區文化館。現場不僅貼心提供考生憑證兌換「文昌筆」加持學業，更今日限定推出「鑽轎腳」消災解厄體驗。在晚間 19:00 前完成的民眾，還能獲得限量太平媽祈福線與平安御守。超接地氣的奇景讓網友驚呼：「媽祖真的來逛百貨公司了！」

🟡 懂的人都懂！老台南人瘋傳百貨原址太邪門了
然而，這場快閃駐駕卻在 Threads 上引爆「都市傳說」神祕論戰。許多本地老台南人紛紛歪樓直言：「老一輩知道神明進去新光一定有原因！」留言區內不少內行人指出，這塊商圈以前很凶，舊殯儀館就在附近，更是日治噍吧哖事件的刑場與台南舊監獄。相傳百貨剛蓋好時，後方甚至蓋了一個空中俯瞰是「太極圖案」的廁所，就是為了趨吉避凶。

▲西螺媽祖罕見進駐台南新天地，意外引爆Threads網友對百貨原址舊監獄歷史與都市傳說的熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）
▲西螺媽祖罕見進駐台南新天地，意外引爆Threads網友對百貨原址舊監獄歷史與都市傳說的熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）
🟡 前身是台南監獄！歷史真相引發ＡＩ世代熱議
面對靈異傳聞，年輕一輩笑稱：「現在只信奉 AI 教，身正不怕影子斜。」不過翻開文史，該西門店前身在日治時期確實是「臺南刑務所」，戰後改制為「臺南監獄」，直到 1980 年代遷址後才開發。福興宮官方Threads幽默回應，感謝百貨邀請，讓大家逛街也能認識西螺信仰。這場太平媽百貨一日遊，也意外幫大家上了一堂府城文史課。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...