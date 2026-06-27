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2026年世界盃小組賽進入最終決戰，韓國隊因先前以0：1爆冷輸給南非隊，晉級命運已不僅掌握在自己手中。隨著今日埃及與伊朗戰成1：1平手，韓國在各組第三名積分榜上的排名滑落至「淘汰邊緣」的第8名。據權威統計機構Opta最新數據，韓國晉級32強的機率已慘跌至31.51%，法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）更公開重砲抨擊，直指韓國隊不僅戰術失靈，更因過度傲慢而葬送好局。身兼福斯體育台（Fox Sports）世界盃解說員的法國傳奇前鋒亨利，對南韓在本屆賽事的表現感到極度失望。他特別點名洪明甫總教練的調度，質疑在面對南非這種非勝不可的關鍵戰中，竟然將隊長孫興慜置於板凳，「這簡直是不可思議的誤判，團隊缺少了領袖，也不用談什麼戰術了。」亨利嚴厲指出，韓國隊在切換對手後，明顯缺乏對陣捷克時的那股「飢餓感」，取而代之的是令人難以理解的自滿。「球隊似乎只想求和而非求勝，在擁有孫興慜、李剛仁與黃喜燦等頂級資源的情況下，卻踢得毫無侵略性。在世界盃的舞台上，這種僥倖心理絕對是致命的。」韓國目前的處境可謂「四面楚歌」。隨著埃及與伊朗戰平，伊朗的積分與淨勝球表現將韓國擠壓到積分榜的第8位（即能以第三名晉級的最後一名次）。這意味著韓國已來到被淘汰的懸崖邊緣，任何剩餘小組賽的結果變動，都可能將韓國踢出名單。目前韓國足球界已陷入絕望，各大韓媒以「真正的懸崖邊緣」、「屈辱性淘汰在即」形容當前困境。根據Opta的最新分析，原本在小組賽初期高達87.6%的晉級機率，如今已大幅修正至31.51%。韓國隊現在只能被動等待28日J、K、L三個小組最終輪的比賽結果。目前南韓要維持在前8名，必須寄望滿足以下條件中的兩項：J 組： 奧地利擊敗阿爾及利亞，或是阿爾及利亞以 2 球以上差距擊敗奧地利。K 組： 剛果民主共和國在對陣烏茲別克的比賽中未能獲勝（平局或敗陣）。L 組： 迦納必須擊敗克羅埃西亞。