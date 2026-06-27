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▲伊布特別點出法國隊不依賴單一球星發揮，並讚賞總教練德尚（Didier Deschamps）成功將眾多明星球員揉合成一支聯動順暢的團隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽階段圓滿落幕，「高盧雄雞」法國隊以極具統治力的強勢表現收官，昂首挺進淘汰賽。面對法國隊深不見底的板凳深度與行雲流水的團隊配合，就連向來心高氣傲的瑞典傳奇前鋒「狂人」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）也心服口服。近日他在接受媒體訪問時直言，法國隊的陣容深度無疑是本屆賽事中最強的，如今能阻止他們奪冠的，只剩下他們自己的「求勝慾望」。「進入淘汰賽後一切皆有可能，他們絕對不能太過驕傲。」伊布在點評法國隊時，首先給出了過來人的忠告。但他隨即話鋒一轉，對法國隊的小組賽表現給予極高評價：「回看這三場小組賽，我認為這支球隊的陣容深度是所有隊伍裡面最強的。每名球員的個人能力都得到了充分展現，觀看他們的比賽，完全是一種純粹的享受。」伊布特別點出，法國隊最可怕之處在於他們「並非依靠單一球星Carry」。在總教練德尚（Didier Deschamps）的捏合下，球隊呈現出多點開花、配合默契的團隊足球。伊布坦言：「要同時用好這麼多明星球員，本就十分考驗教練的功力。最難的一點就是磨合，不能單純把球星堆砌上場，關鍵是讓他們協同作戰，而法國隊做到了。」在戰術層面上，伊布特別點出法國陣中戰術位置的微調，例如登貝萊（Ousmane Dembélé）在首場比賽曾被安排在十號位前腰，但隨後移回他最熟悉的邊路。「這樣調整後，隊內一眾球星的個人實力得以更好地發揮，全隊傳接聯動也變得十分流暢。」此外，伊布也對法國陣中的「大巴黎（PSG）幫」讚譽有加，直指他們目前狀態熱得發燙。而針對中場的人員輪替，伊布同樣給予高度評價：「今天拉比奧（Adrien Rabiot）雖然沒能登場，但科內（Manu Koné）完美頂替了他的作用與位置。這名年輕球員展現出的硬實力，實在令人感到忌憚。」除了前場的摧枯拉朽，伊布也沒忘記稱讚法國隊的後防守護神、現任AC米蘭主力門將邁尼昂（Mike Maignan）。伊布與邁尼昂曾在義甲AC米蘭有過並肩作戰、共同奪下聯賽冠軍的深厚情誼。「法國隊不僅前場流暢，就連門將的狀態也極佳。」伊布驕傲地表示：「他效力米蘭時期，我們就已經見識過他的頂級實力，他在本屆賽事中多次奉獻了關鍵的精彩撲救，這是一支整體性十足的隊伍。」總結法國隊的奪冠前景，伊布給出了無比肯定的答案：「只要他們全力以赴，完全有機會拿下冠軍，他們就是奪冠的頭號熱門。最終冠軍的歸屬，更多取決於他們自身有多渴望贏下勝利。」