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▲荷蘭媒體《SBS6》盛讚日本隊具備極高的競技強度與反擊效率，並點名效力於荷甲飛燕諾的上田綺世表現驚人。（圖／美聯社／達志影像）

▲外媒普遍認為，與10年前相比，日本足球的成長幅度巨大。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北中米世界盃小組賽順利落幕，日本隊在小組賽中表現搶眼，先後逼平荷蘭、大勝突尼西亞，並以1勝2和的不敗戰績挺進32強。接下來，這支由森保一率領的球隊將於台灣時間30日凌晨迎戰奪冠大熱門巴西隊。賽前，多位親臨現場的國際媒體記者對日本隊給予高度評價，甚至有人大膽斷言：「日本完全有實力擊敗巴西，闖入八強甚至四強並非空談。」根據日本媒體《Sporting News》採訪多位長期觀察日本隊的外媒記者，日本隊在小組賽展現出的「戰術素養」與「團結力」成為關鍵評價指標。荷蘭媒體《SBS6》盛讚日本隊具備極高的競技強度與反擊效率，並點名效力於荷甲飛燕諾的上田綺世表現驚人。他直言：「日本是今屆賽事的黑馬，擁有與歐洲頂尖聯賽球員抗衡的質疑與深度，絕對不能小覷。」北非媒體《Infosfoot.net》作為多次現場觀察日本隊的記者，他指出日本隊過去八年內建立的團隊體系已臻化境，「全員防守、全員進攻」的緊湊風格，讓他即便面對巴西也不會感到驚訝，「如果日本擊敗巴西，對我來說絕非意外，而是實力的展現。」在談及球員表現時，外媒對日本隊中場核心鎌田大地給予極高評價。突尼西亞媒體《Foot24.tn》記者大讚鎌田是「目前日本隊最好的球員」，並指出其在戰術組織與得分能力上的關鍵作用，加上久保建英等年輕才俊的輔助，讓這支日本隊充滿了不確定性與爆發力。外媒普遍認為，與10年前相比，日本足球的成長幅度巨大。過去面對足球大國時，日本可能僅能選擇退縮防守，但現在這支球隊有能力根據對手強度靈活切換攻守策略，這正是他們被視為淘汰賽「黑馬」的主要原因。針對即將到來的「日巴對決」，現場記者們態度一致：雖然巴西擁有超凡的個人天賦，但足球是團隊運動。多數記者看好日本隊在單場淘汰賽的壓力下，能透過出色的組織紀律牽制對手。突尼西亞記者更直言：「日本不僅能進八強，甚至具備衝擊準決賽（四強）的實力。」