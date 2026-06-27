鋒面今（27）日持續影響台灣天氣，各地仍有陣陣大雨，花蓮縣萬里溪上游堰塞湖有潰堤危機。花蓮縣政府今日13時45分宣布，萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里中午12時起停班停課。 我是廣告 請繼續往下閱讀 花蓮縣政府表示，因應萬里溪堰塞湖紅色警戒發布，依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，宣布萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里今（27）日12時起停止上班、上課。 ▲花蓮縣政府今日13時45分宣布，萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里中午12時起停班停課。（圖／花蓮縣政府臉書粉專） 相關新聞 快訊／豪大雨狂炸中南部！6/27停班停課最新：高雄桃源區放豪雨假6/27停班停課最新！「高雄桃源區」上午緊急宣布 鋒面雨再炸2天花蓮萬里溪堰塞湖「黃色警戒」！徐榛蔚緊急坐鎮 啟動預防性撤離24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒 賴禹妡編輯記者從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...作品集 萬里溪堰塞湖紅色警戒停班停課花蓮