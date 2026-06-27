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▲花蓮縣政府今日13時45分宣布，萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里中午12時起停班停課。（圖／花蓮縣政府臉書粉專）

鋒面今（27）日持續影響台灣天氣，各地仍有陣陣大雨，花蓮縣萬里溪上游堰塞湖有潰堤危機。花蓮縣政府今日13時45分宣布，萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里中午12時起停班停課。花蓮縣政府表示，因應萬里溪堰塞湖紅色警戒發布，依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，宣布萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里今（27）日12時起停止上班、上課。