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高雄 1 名半工半讀化名「小明」的少年，平日除上課外、下班後及假日均扮演辛勤打工的小蜜蜂努力兼外快賺錢，惟於小明外出打工後，「人間蒸發」，高市警局少年隊獲報後立即展開尋人工作，由於小明不斷更換生活處所，導致警方一天內5度查訪同一社區的窘境，所幸警方發揮尋人精神，終於在該社區的超商成功尋獲小明。辦案人員經由聯繫小明家人、學校師長、同學及熟識的朋友，經由過往留下的交友、瀏覽過的社群足跡，研判少年常於某社區活動，曾留下片段可拼湊的生活拼圖。面對「少年柯南」般的小明，警方開始展開一連串與時間賽跑、一日復一日的鬥智和找尋。他為了躲避警方與家人的搜尋，警覺性較高的小明，以熟悉的大型社區為處所，隨時更換頂樓樓梯間、廁所打掃間及公用活動空間作為棲身處所。由於小明不斷頻繁更換生活處所，導致專案人員協辦面臨大考驗，疲於奔命的穿梭於社區間找尋曾停留的處所，也讓警方一天內5度查訪同一社區的窘境，面對如此機靈的小明，高市少年隊仍充分耐性，發揮辦案人員的尋人精神，終於在該社區的超商成功尋獲小明。為解開小明逃家的心結，暖警化身心靈導師，積極的扮演他與家人與親情的維護橋樑，經不斷且漸層式關懷與傾聽，終於讓小明紅了眼眶徹底卸下心防，吐露不願回家的心聲，也讓這場失蹤驚魂記畫下的句點，成就溫馨美事。少年警察隊隊長陳仁正表示，青春期的孩子面臨學業與打工的雙重壓力，有時會選擇用逃避的方式來面對世界，警察不只是執法者，更是迷途少年的守護者。這次能順利找回小明，除了同仁們不放棄的辦案韌性，最關鍵的還是要用理解代替責備。他呼籲家長，平時應多留意孩子的情緒變化，若發現孩子行為有異，可隨時向少年警察隊求助，共同守護少年成長之路。