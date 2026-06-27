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▲旅美左投林維恩確定將開TJ手術，本季提前報銷，他也在個人社群分享心情，並喊話不是結束，而是新的開始。（圖／截圖自林維恩IG）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）運動家3A台灣投手林維恩，今（27）在個人社群上宣布，將進行Tommy John手術（韌帶重建手術），今年賽季提前報銷。林維恩說，自己一路走來都沒有放棄夢想，謝謝自己身體不舒服的日子裡，依然努力做好每件事。他自信喊話，未來會專注每天的復健，並回到熟悉的投手丘，「這不是結束，而是重新開始。」林維恩在個人社群上宣布，今年球季將報銷，「今年的賽季，提前結束了。首先，我想先謝謝自己。謝謝自己沒有因為一次次的失望而放棄夢想，也謝謝自己在身體不舒服的日子裡，依然努力做好每一件該做的事。」林維恩表示，這一路走來，知道自己在每個時刻都已經盡了全力，「所以今天的結果，我選擇接受。」林維恩說，幾下來將進行Tommy John手術，展開新的挑戰，「說不難過是騙人的，但這就是職業運動的一部分，也是我必須面對的一課。」林維恩感謝家人、球團、教練、防護員、醫療團隊、經紀公司的支持與關心，「謝謝關心我的每一位朋友和球迷。因為有你們，我才能更能勇氣面對接下來的每一步。」最後林維恩自信喊話，「我會專注做好每一天的復健，相信現在的努力，都會在未來帶我回到最熟悉的投手丘。這不是結束，而是重新開始。」今年迎來旅美第2年的林維恩，開季從2A出發繳出先發10場、主投51.1局、狂飆53次三振，繳出3勝1敗、防禦率僅1.93、被打擊率0.167、WHIP（每局被上壘率）0.84的超狂數據，也讓他一路飆升至運動家農場新秀第4名、大聯盟官網百大新秀第95名。憑藉著在2A的屠殺級表現，球團將他大膽拉上3A挑戰。然而林維恩似乎受到傷勢影響，在3A的兩場先發皆遭到對手痛擊，首戰僅投0.2局失5分、第二戰也只撐1局失3分，合計在3A僅投1.2局被敲6安狂失8分，防禦率是慘不忍睹的43.20。隨後，球團便將他放進傷兵名單。今日確定將動TJ手術，等待未來傷癒復出，仍有機會叩關大聯盟。