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🟡台北市

▲▼台北市淹水補助條件一次看。（圖／取自臉書粉專「Humans of Taipei 我是台北人」）

🟡新竹縣

▲新竹縣淹水補助條件一次看。（圖／取自新竹縣政府官網）

🟡台南市

🟡屏東縣

▲屏東淹水補助條件一次看。（圖／取自臉書粉專「i屏東～愛屏東」）

米克拉颱風外圍環流、西南風及鋒面接力帶來豪雨，全台多地傳出淹水災情，各縣市陸續啟動災害救助機制，協助受災民眾重建家園。目前台北市、台南市、屏東縣及新竹縣皆已公布補助方案，其中台北市住家淹水100公分以上最高補助2萬元，新竹縣住家淹水最高也可領2萬元，屏東、台南則提供淹水50公分以上每戶1萬5000元補助，符合資格民眾可依規定備妥文件向所在地公所提出申請。社會局提醒，清理家園前應先拍攝淹水高度、水痕及家具受損情形作為佐證，再向所在地區公所提出申請，由公所派員勘查；若房屋、車輛受損，也可檢具相關資料向稅務機關申請稅捐減免。台北市長蔣萬安表示，已要求市府秉持從寬、從優、從速原則協助受災住戶，同時持續推動排水改善工程。縣府提醒，災後應先拍照保留受災情形，再備妥相關文件，儘速向災害發生所在地鄉（鎮、市）公所洽詢並提出申請，以維護自身權益。申請時須備妥身分證明、實際居住證明及金融機構存摺封面影本，向轄區區公所提出申請。若能提供可清楚辨識淹水高度或水痕的照片，可加快審查速度；若無照片，區公所將派員現場勘查確認。縣府採簡化審核程序，由各鄉鎮市公所受理及審查，核定後直接撥款，淹水補助無須再經複審，加快救助速度。申請時須備妥戶口名簿、房屋淹水照片、金融帳戶影本等資料；承租戶另須檢附租賃契約，並於災害發生30日內向住屋所在地公所提出申請。若屬大範圍街區受災，可依規定檢附街頭、街尾照片作為受災證明。