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▲沈伯洋出席職人祭。（圖／沈伯洋辦公室提供）

台北市內湖、南港地區25日多處出現積淹水災情，許多住戶家電泡水，民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑北市號稱的「AI防洪」沒有發揮，台北市長蔣萬安則稱，AI防洪有正常運作，批評應本於事實。對此，沈伯洋今（27）日列出「事實」反擊，直言「蔣萬安認為哪個不是事實？」沈伯洋今出席「2026職人祭」，對於蔣萬安稱AI預警系統正常運作，批評要本於事實一事，沈伯洋表示，AI防洪是市府講的，蔣萬安稱有AI防洪，住戶卻沒收到通知、排水溝有淤積要清掃、市府資料與氣象署不同、淹水致災、補償不足都是事實，「從頭到尾都是事實，蔣萬安認為哪個不是事實？」對於國民黨立委李彥秀安排29日考察內湖南港災後重建復原經費執行狀況。沈伯洋說，許多住戶1樓的家電、床墊及汽機車等泡水，台北市政府最高2萬元救助金，根本無法彌補災損，他早已和中央爭取補助，若真的關心災民，早就可以和中央討論，由中央災準金協助災後復原，雖然現在總預算尚未通過因而難以動用預算，但仍可以討論若補助適用的標準為何，內湖居民沒有必要等到李彥秀29日開會才討論這些事。媒體提及，沈伯洋、蔣萬安昨晚出席「木柵綠竹筍饗宴」，兩人相遇也有握手致意。沈伯洋說，當時他先向蔣萬安揮手並握手表達辛苦了，接著繼續往前走進入會場，後來經其他人告知後才知道蔣萬安握完手有說加油，因為現場聲音很大，所以當下並沒有聽到，但其實以市民角度來看，大家還是最關心災後重建議題。此外，沈伯洋出席活動時也表示，除了重視勞工安全，尤其是熱防護議題外，也要投入更多資源建立民眾防災器具的消費文化，提升勞安與市民防災能力，才可以打造台北成為更安全的城市。沈伯洋提到，台灣天然災害頻繁，民眾日常防災意識與工具準備也愈來愈重要，這就牽涉防災器具的消費文化建立，期盼未來政府投入更多資源，支持職人技藝傳承、社區課程推廣及防災的消費文化建立，提升勞工安全與市民防災能力，打造台北成為更安全的城市。