2026年FIFA世界盃J組小組賽末輪將迎來一場命運交織的宿命對決！同為積分3分的奧地利隊與阿爾及利亞隊，將在密蘇里州堪薩斯城的GEHA Field at Arrowhead Stadium正面交鋒。這場大戰之所以引發全球體壇高度關注，不僅因為此戰將直接決定J組次名的直通席位，更因為它觸動了世界盃歷史上最著名的黑幕「希洪之恥(Disgrace of Gijón)」的44年歷史宿怨。《NOWNEWS》以下為讀者整理J組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
目前奧地利與阿爾及利亞在小組賽皆錄得1勝1敗，這場事關晉級資格與復仇火藥味的生死戰，將影響整個小組賽晉級格局。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/28奧地利VS阿爾及利亞基本資訊
📍世界盃J組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍奧地利VS阿爾及利亞戰力焦點分析
📍奧地利VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單
📍奧地利VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
📍2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單
📍2026世界盃J組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/28奧地利VS阿爾及利亞基本資訊
▪️對戰組合：奧地利vs阿爾及利亞（世界盃J組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月28日凌晨10點（美東時間6月27日晚間10點）
▪️比賽地點：美國密蘇里州堪薩斯城GEHA Field at Arrowhead Stadium
▪️轉播資訊：FS1（美國）、BBC Two（英國）
世界盃J組戰績
目前阿根廷已積6分提早直通32強淘汰賽。本場比賽的勝負將決定最終小組第二名的直接出線種子權。
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
兩隊歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上在世界盃僅有過1次交手。
1982年6月21日（西班牙世界盃）： 奧地利以2：0擊敗阿爾及利亞。幾天後便發生了惡名昭彰的「希洪之恥」事件——西德與奧地利在得知比分後踢默契球，以1：0心照不宣地聯手做掉阿爾及利亞。44年後的今天，阿爾及利亞迎來了親手在球場上擊碎歷史幽靈的最佳機會。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
奧地利(Austria)：2026年6月17日。 本屆世界盃J組首輪小組賽，奧地利以3-1輕取喬治亞，收下隊史自1990年以來的首場世界盃決賽圈正賽勝利。
阿爾及利亞(Algeria)：2026年6月23日。 小組賽第二輪，阿爾及利亞在先失一球的劣勢下，下半場變陣成功上演絕地大反擊，以2-1逆轉擊敗約旦隊，搶下關鍵的3分積分。
奧地利VS阿爾及利亞戰力焦點分析
奧地利：朗尼克的高壓防線，平局即可穩穩出線
由名帥拉爾夫·朗尼克（Ralf Rangnick）執教的奧地利目前以淨球數優勢暫居小組第二。在上場比賽中，他們面對阿根廷的嚴密防守顯得破門乏術，全場僅有1次射正，最終不敵球王梅西（Lionel Messi）的星光。然而，奧地利的整體逼搶體系依然極具紀律性。此役面對防守技術稍顯粗糙的阿爾及利亞，奧地利只要保持不敗（取得和局）就能確保以小組第二的身分直通32強，這讓他們在戰術調度上握有更多主動權。
阿爾及利亞：復仇火號吹響，撕裂低區防線的考驗
由弗拉基米爾·佩特科維奇（Vladimir Petkovic）執教的阿爾及利亞目前位居小組第三。上場比賽中，替補中場本塔萊布（Nabil Bentaleb）與前鋒本布阿里（Nadhir Benbouali）在下半場臨危受命，成功激活了球隊的進攻前線，2：1逆轉約旦。由於淨球數為-2，阿爾及利亞若想獲得穩定的自動晉級資格，此戰必須全力求勝；若獲得平局，則需寄望於其他小組賽果，以爭取最佳第三名的遞補資格。
奧地利VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵報告
傷兵情報
奧地利： 主力右後衛斯特凡·波施（Stefan Posch）受到輕傷困擾，此役出戰成疑，但預計仍會帶傷力拼。
阿爾及利亞： 遭遇重大戰力打擊，在非洲區預選賽轟入10球的頭號前鋒穆罕默德·阿穆拉(Mohamed Amoura)因大腿後側肌群受傷，官方確認本場比賽無法出賽。
預計先發陣容
奧地利VS阿爾及利亞焦點與結果預測
預測比數：勝負難料，可能打成平手
專家分析：從出線算術來看，一場平局對雙方而言都是相對穩妥的實利選擇——奧地利能穩拿小組第二直通32強，而阿爾及利亞拿下的4分積分也幾乎能保證以最佳第三名出線，從而雙雙避開在淘汰賽過早碰上歐洲冠軍西班牙。雖然歷史恩怨讓比賽氣氛略顯緊張，但在世界盃殘酷的晉級壓力下，預計雙方在下半場後半段皆會採取極其保守的控球戰術，不願冒險前壓，最終以一場和局攜手出線。
焦點球星一覽
阿瑙托維奇(Marko Arnautovic，奧地利)： 37歲的奧地利歷史進球王。前兩輪皆以替補登場並有1個進球入帳的他，此役在不容有失的搶分大戰中，預計將迎來他本屆世界盃的首次先發出賽。他強壯的身體對抗與大賽經驗是破開鐵桶陣的關鍵。
利雅德·馬赫雷斯(Riyad Mahrez，阿爾及利亞)： 35歲的阿爾及利亞鋒線領袖。首戰對陣阿根廷發揮受限的他，次輪對陣約旦送出了關鍵助攻。在球隊第一射手阿穆拉(Mohamed Amoura)因傷缺陣的情況下，馬赫雷斯在右路的內切突破與傳中，將全面決定北非狐狸的進攻上限。
2026世界盃奧地利國家隊球員名單
2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單
2026世界盃J組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/28奧地利VS阿爾及利亞基本資訊
📍世界盃J組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍奧地利VS阿爾及利亞戰力焦點分析
📍奧地利VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單
📍奧地利VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃奧地利國家隊球員名單
📍2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單
📍2026世界盃J組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
▪️對戰組合：奧地利vs阿爾及利亞（世界盃J組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月28日凌晨10點（美東時間6月27日晚間10點）
▪️比賽地點：美國密蘇里州堪薩斯城GEHA Field at Arrowhead Stadium
▪️轉播資訊：FS1（美國）、BBC Two（英國）
世界盃J組戰績
目前阿根廷已積6分提早直通32強淘汰賽。本場比賽的勝負將決定最終小組第二名的直接出線種子權。
|排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|淨球數
|目前積分
|確定晉級與否 / 末輪命運局勢
|1
|阿根廷（Argentina）
|2
|0
|0
|+5
|6
|確定晉級（已穩拿淘汰賽門票）
|2
|奧地利（Austria）
|1
|0
|1
|+0
|3
|未定（本場打平即確保以第二名出線）
|3
|阿爾及利亞（Algeria）
|1
|0
|1
|-2
|3
|未定（本場若能踢平，有極高機率爭取最佳第三名）
|4
|約旦（Jordan）
|0
|0
|2
|-3
|0
|未定（末輪必須奇蹟大勝阿根廷方有一線生機）
兩隊歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上在世界盃僅有過1次交手。
1982年6月21日（西班牙世界盃）： 奧地利以2：0擊敗阿爾及利亞。幾天後便發生了惡名昭彰的「希洪之恥」事件——西德與奧地利在得知比分後踢默契球，以1：0心照不宣地聯手做掉阿爾及利亞。44年後的今天，阿爾及利亞迎來了親手在球場上擊碎歷史幽靈的最佳機會。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
奧地利(Austria)：2026年6月17日。 本屆世界盃J組首輪小組賽，奧地利以3-1輕取喬治亞，收下隊史自1990年以來的首場世界盃決賽圈正賽勝利。
阿爾及利亞(Algeria)：2026年6月23日。 小組賽第二輪，阿爾及利亞在先失一球的劣勢下，下半場變陣成功上演絕地大反擊，以2-1逆轉擊敗約旦隊，搶下關鍵的3分積分。
奧地利VS阿爾及利亞戰力焦點分析
奧地利：朗尼克的高壓防線，平局即可穩穩出線
由名帥拉爾夫·朗尼克（Ralf Rangnick）執教的奧地利目前以淨球數優勢暫居小組第二。在上場比賽中，他們面對阿根廷的嚴密防守顯得破門乏術，全場僅有1次射正，最終不敵球王梅西（Lionel Messi）的星光。然而，奧地利的整體逼搶體系依然極具紀律性。此役面對防守技術稍顯粗糙的阿爾及利亞，奧地利只要保持不敗（取得和局）就能確保以小組第二的身分直通32強，這讓他們在戰術調度上握有更多主動權。
阿爾及利亞：復仇火號吹響，撕裂低區防線的考驗
由弗拉基米爾·佩特科維奇（Vladimir Petkovic）執教的阿爾及利亞目前位居小組第三。上場比賽中，替補中場本塔萊布（Nabil Bentaleb）與前鋒本布阿里（Nadhir Benbouali）在下半場臨危受命，成功激活了球隊的進攻前線，2：1逆轉約旦。由於淨球數為-2，阿爾及利亞若想獲得穩定的自動晉級資格，此戰必須全力求勝；若獲得平局，則需寄望於其他小組賽果，以爭取最佳第三名的遞補資格。
傷兵情報
奧地利： 主力右後衛斯特凡·波施（Stefan Posch）受到輕傷困擾，此役出戰成疑，但預計仍會帶傷力拼。
阿爾及利亞： 遭遇重大戰力打擊，在非洲區預選賽轟入10球的頭號前鋒穆罕默德·阿穆拉(Mohamed Amoura)因大腿後側肌群受傷，官方確認本場比賽無法出賽。
預計先發陣容
奧地利VS阿爾及利亞焦點與結果預測
預測比數：勝負難料，可能打成平手
專家分析：從出線算術來看，一場平局對雙方而言都是相對穩妥的實利選擇——奧地利能穩拿小組第二直通32強，而阿爾及利亞拿下的4分積分也幾乎能保證以最佳第三名出線，從而雙雙避開在淘汰賽過早碰上歐洲冠軍西班牙。雖然歷史恩怨讓比賽氣氛略顯緊張，但在世界盃殘酷的晉級壓力下，預計雙方在下半場後半段皆會採取極其保守的控球戰術，不願冒險前壓，最終以一場和局攜手出線。
焦點球星一覽
阿瑙托維奇(Marko Arnautovic，奧地利)： 37歲的奧地利歷史進球王。前兩輪皆以替補登場並有1個進球入帳的他，此役在不容有失的搶分大戰中，預計將迎來他本屆世界盃的首次先發出賽。他強壯的身體對抗與大賽經驗是破開鐵桶陣的關鍵。
利雅德·馬赫雷斯(Riyad Mahrez，阿爾及利亞)： 35歲的阿爾及利亞鋒線領袖。首戰對陣阿根廷發揮受限的他，次輪對陣約旦送出了關鍵助攻。在球隊第一射手阿穆拉(Mohamed Amoura)因傷缺陣的情況下，馬赫雷斯在右路的內切突破與傳中，將全面決定北非狐狸的進攻上限。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|亞歷山大·施拉格爾
|Alexander Schlager
|薩爾斯堡紅牛
|30
|門將
|弗洛里安·維格勒
|Florian Wiegele
|格拉茨風暴
|25
|門將
|派翠克·彭茨
|Patrick Pentz
|布隆德比
|29
|後衛
|大衛·阿芬格魯伯
|David Affengruber
|自由球員
|25
|後衛
|凱文·丹索
|Kevin Danso
|朗斯
|27
|後衛
|斯特凡·波施
|Stefan Posch
|博洛尼亞
|29
|後衛
|大衛·阿拉巴
|David Alaba
|皇家馬德里
|33
|後衛
|菲利普·林哈特
|Philipp Lienhart
|弗賴堡
|29
|後衛
|菲利普·姆韋內
|Phillipp Mwene
|美因茲05
|32
|後衛
|亞歷山大·普拉斯
|Alexander Prass
|霍芬海姆
|25
|後衛
|馬爾科·弗里德爾
|Marco Friedl
|不萊梅
|28
|後衛
|麥可·斯沃博達
|Michael Svoboda
|威尼斯
|27
|中場
|哈維爾·施拉格爾
|Xaver Schlager
|萊比錫RB
|28
|中場
|尼古拉斯·賽瓦爾德
|Nicolas Seiwald
|萊比錫RB
|25
|中場
|馬塞爾·薩比策
|Marcel Sabitzer
|多特盟德
|32
|中場
|弗洛里安·格里利奇
|Florian Grillitsch
|霍芬海姆
|30
|中場
|卡尼·楚庫埃梅卡
|Carney Chukwuemeka
|切爾西
|22
|中場
|羅曼諾·施密德
|Romano Schmid
|不萊梅
|26
|中場
|康拉德·萊默爾
|Konrad Laimer
|拜仁慕尼黑
|29
|中場
|派翠克·維默爾
|Patrick Wimmer
|沃爾夫斯堡
|25
|中場
|保羅·瓦納
|Paul Wanner
|海登海姆
|20
|中場
|亞歷山德羅·薛普夫
|Alessandro Schöpf
|溫哥華白浪
|32
|前鋒
|馬爾科·阿瑙托維奇
|Marko Arnautovic
|國際米蘭
|37
|前鋒
|麥可·格雷戈里奇
|Michael Gregoritsch
|弗賴堡
|32
|前鋒
|薩沙·卡拉季奇
|Sasa Kalajdzic
|狼隊
|28
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|梅爾文·馬斯蒂爾
|Melvin Mastil
|洛桑體育
|26
|門將
|奧薩馬·本博特
|Oussama Benbot
|美狄亞
|31
|門將
|盧卡·席丹
|Luca Zidane
|埃瓦爾
|28
|後衛
|艾薩·曼迪
|Aïssa Mandi
|里爾
|34
|後衛
|阿什拉夫·阿巴達
|Achraf Abada
|阿爾及爾
|27
|後衛
|穆罕默德·阿明·圖蓋
|Mohamed Amine Tougai
|突尼斯希望
|26
|後衛
|辛諾丁·貝萊德
|Zineddine Belaïd
|聖圖爾登
|27
|後衛
|賈溫·哈賈姆
|Jaouen Hadjam
|年輕人
|23
|後衛
|拉揚·艾特-努里
|Rayan Aït-Nouri
|狼隊
|25
|後衛
|拉菲克·貝爾加利
|Rafik Belghali
|梅赫倫
|24
|後衛
|拉米·本瑟拜尼
|Ramy Bensebaini
|多特蒙德
|31
|後衛
|薩米爾·謝爾吉
|Samir Chergui
|巴黎FC
|27
|中場
|拉米茲·澤魯基
|Ramiz Zerrouki
|飛燕諾
|28
|中場
|侯塞姆·奧瓦爾
|Houssem Aouar
|聯合
|27
|中場
|法雷斯·查伊比
|Farès Chaïbi
|法蘭克福
|23
|中場
|希沙姆·布達維
|Hicham Boudaoui
|尼斯
|26
|中場
|納比爾·本塔萊布
|Nabil Bentaleb
|里爾
|31
|中場
|阿迪爾·布爾比納
|Adil Boulbina
|帕拉杜
|23
|中場
|易卜拉欣·馬扎
|Ibrahim Maza
|柏林赫塔
|20
|中場
|雅辛·蒂特拉維
|Yassine Titraoui
|查內爾
|22
|前鋒
|利雅德·馬赫雷斯
|Riyad Mahrez
|國民
|35
|前鋒
|阿明·古伊里
|Amine Gouiri
|雷恩
|26
|前鋒
|阿尼斯·哈吉·穆薩
|Anis Hadj Moussa
|飛燕諾
|24
|前鋒
|納迪爾·本布阿里
|Nadhir Benbouali
|沙勒羅瓦
|26
|前鋒
|穆罕默德·阿穆拉
|Mohamed Amoura
|狼隊
|26
|前鋒
|法雷斯·格傑米斯
|Farès Ghedjemis
|佛洛西諾內
|23
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|6月17日
|09:00
|阿根廷 vs 阿爾及利亞
|6月17日
|12:00
|奧地利 vs 約旦
|6月23日
|01:00
|阿根廷 vs 奧地利
|6月23日
|11:00
|約旦 vs 阿爾及利亞
|6月28日
|10:00
|阿爾及利亞 vs 奧地利
|6月28日
|10:00
|約旦 vs 阿根廷
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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