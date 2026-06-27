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▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026世界盃6/28奧地利VS阿爾及利亞基本資訊

世界盃J組戰績

排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 淨球數 目前積分 確定晉級與否 / 末輪命運局勢 1 阿根廷（Argentina） 2 0 0 +5 6 確定晉級（已穩拿淘汰賽門票） 2 奧地利（Austria） 1 0 1 +0 3 未定（本場打平即確保以第二名出線） 3 阿爾及利亞（Algeria） 1 0 1 -2 3 未定（本場若能踢平，有極高機率爭取最佳第三名） 4 約旦（Jordan） 0 0 2 -3 0 未定（末輪必須奇蹟大勝阿根廷方有一線生機）

▲1982年世界盃發生了惡名昭彰的「希洪之恥」事件，讓這場對決很受矚目。（圖／路透／達志影像）

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

1982年6月21日（西班牙世界盃）： 奧地利以2：0擊敗阿爾及利亞

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

奧地利VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵報告

奧地利VS阿爾及利亞焦點與結果預測

預測比數：勝負難料，可能打成平手

▲朗尼克(Ralf Rangnick）強調絕無可能操弄比數，將會全力求勝。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃奧地利國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 亞歷山大·施拉格爾 Alexander Schlager 薩爾斯堡紅牛 30 門將 弗洛里安·維格勒 Florian Wiegele 格拉茨風暴 25 門將 派翠克·彭茨 Patrick Pentz 布隆德比 29 後衛 大衛·阿芬格魯伯 David Affengruber 自由球員 25 後衛 凱文·丹索 Kevin Danso 朗斯 27 後衛 斯特凡·波施 Stefan Posch 博洛尼亞 29 後衛 大衛·阿拉巴 David Alaba 皇家馬德里 33 後衛 菲利普·林哈特 Philipp Lienhart 弗賴堡 29 後衛 菲利普·姆韋內 Phillipp Mwene 美因茲05 32 後衛 亞歷山大·普拉斯 Alexander Prass 霍芬海姆 25 後衛 馬爾科·弗里德爾 Marco Friedl 不萊梅 28 後衛 麥可·斯沃博達 Michael Svoboda 威尼斯 27 中場 哈維爾·施拉格爾 Xaver Schlager 萊比錫RB 28 中場 尼古拉斯·賽瓦爾德 Nicolas Seiwald 萊比錫RB 25 中場 馬塞爾·薩比策 Marcel Sabitzer 多特盟德 32 中場 弗洛里安·格里利奇 Florian Grillitsch 霍芬海姆 30 中場 卡尼·楚庫埃梅卡 Carney Chukwuemeka 切爾西 22 中場 羅曼諾·施密德 Romano Schmid 不萊梅 26 中場 康拉德·萊默爾 Konrad Laimer 拜仁慕尼黑 29 中場 派翠克·維默爾 Patrick Wimmer 沃爾夫斯堡 25 中場 保羅·瓦納 Paul Wanner 海登海姆 20 中場 亞歷山德羅·薛普夫 Alessandro Schöpf 溫哥華白浪 32 前鋒 馬爾科·阿瑙托維奇 Marko Arnautovic 國際米蘭 37 前鋒 麥可·格雷戈里奇 Michael Gregoritsch 弗賴堡 32 前鋒 薩沙·卡拉季奇 Sasa Kalajdzic 狼隊 28

▲奧地利中場施密德（Romano Schmid）的世界波，幫助球隊擊敗約旦，對於晉級至關重要。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 梅爾文·馬斯蒂爾 Melvin Mastil 洛桑體育 26 門將 奧薩馬·本博特 Oussama Benbot 美狄亞 31 門將 盧卡·席丹 Luca Zidane 埃瓦爾 28 後衛 艾薩·曼迪 Aïssa Mandi 里爾 34 後衛 阿什拉夫·阿巴達 Achraf Abada 阿爾及爾 27 後衛 穆罕默德·阿明·圖蓋 Mohamed Amine Tougai 突尼斯希望 26 後衛 辛諾丁·貝萊德 Zineddine Belaïd 聖圖爾登 27 後衛 賈溫·哈賈姆 Jaouen Hadjam 年輕人 23 後衛 拉揚·艾特-努里 Rayan Aït-Nouri 狼隊 25 後衛 拉菲克·貝爾加利 Rafik Belghali 梅赫倫 24 後衛 拉米·本瑟拜尼 Ramy Bensebaini 多特蒙德 31 後衛 薩米爾·謝爾吉 Samir Chergui 巴黎FC 27 中場 拉米茲·澤魯基 Ramiz Zerrouki 飛燕諾 28 中場 侯塞姆·奧瓦爾 Houssem Aouar 聯合 27 中場 法雷斯·查伊比 Farès Chaïbi 法蘭克福 23 中場 希沙姆·布達維 Hicham Boudaoui 尼斯 26 中場 納比爾·本塔萊布 Nabil Bentaleb 里爾 31 中場 阿迪爾·布爾比納 Adil Boulbina 帕拉杜 23 中場 易卜拉欣·馬扎 Ibrahim Maza 柏林赫塔 20 中場 雅辛·蒂特拉維 Yassine Titraoui 查內爾 22 前鋒 利雅德·馬赫雷斯 Riyad Mahrez 國民 35 前鋒 阿明·古伊里 Amine Gouiri 雷恩 26 前鋒 阿尼斯·哈吉·穆薩 Anis Hadj Moussa 飛燕諾 24 前鋒 納迪爾·本布阿里 Nadhir Benbouali 沙勒羅瓦 26 前鋒 穆罕默德·阿穆拉 Mohamed Amoura 狼隊 26 前鋒 法雷斯·格傑米斯 Farès Ghedjemis 佛洛西諾內 23

▲世界盃J組賽事進入第3輪，阿爾及利亞要和奧地利進行一場關鍵賽事。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃J組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月17日 09:00 阿根廷 vs 阿爾及利亞 6月17日 12:00 奧地利 vs 約旦 6月23日 01:00 阿根廷 vs 奧地利 6月23日 11:00 約旦 vs 阿爾及利亞 6月28日 10:00 阿爾及利亞 vs 奧地利 6月28日 10:00 約旦 vs 阿根廷

台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃J組小組賽末輪將迎來一場命運交織的宿命對決！同為積分3分的奧地利隊與阿爾及利亞隊，將在密蘇里州堪薩斯城的GEHA Field at Arrowhead Stadium正面交鋒。這場大戰之所以引發全球體壇高度關注，不僅因為此戰將直接決定J組次名的直通席位，更因為它觸動了世界盃歷史上最著名的黑幕「希洪之恥(Disgrace of Gijón)」的44年歷史宿怨。《NOWNEWS》以下為讀者整理J組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。目前奧地利與阿爾及利亞在小組賽皆錄得1勝1敗，這場事關晉級資格與復仇火藥味的生死戰，將影響整個小組賽晉級格局。▪️對戰組合：奧地利vs阿爾及利亞（世界盃J組小組賽第三輪）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月28日凌晨10點（美東時間6月27日晚間10點）▪️比賽地點：美國密蘇里州堪薩斯城GEHA Field at Arrowhead Stadium▪️轉播資訊：FS1（美國）、BBC Two（英國）目前阿根廷已積6分提早直通32強淘汰賽。本場比賽的勝負將決定最終小組第二名的直接出線種子權。兩隊歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上在世界盃僅有過1次交手。。幾天後便發生了惡名昭彰的「希洪之恥」事件——西德與奧地利在得知比分後踢默契球，以1：0心照不宣地聯手做掉阿爾及利亞。44年後的今天，阿爾及利亞迎來了親手在球場上擊碎歷史幽靈的最佳機會。奧地利(Austria)：2026年6月17日。 本屆世界盃J組首輪小組賽，奧地利以3-1輕取喬治亞，收下隊史自1990年以來的首場世界盃決賽圈正賽勝利。阿爾及利亞(Algeria)：2026年6月23日。 小組賽第二輪，阿爾及利亞在先失一球的劣勢下，下半場變陣成功上演絕地大反擊，以2-1逆轉擊敗約旦隊，搶下關鍵的3分積分。奧地利：朗尼克的高壓防線，平局即可穩穩出線由名帥拉爾夫·朗尼克（Ralf Rangnick）執教的奧地利目前以淨球數優勢暫居小組第二。在上場比賽中，他們面對阿根廷的嚴密防守顯得破門乏術，全場僅有1次射正，最終不敵球王梅西（Lionel Messi）的星光。然而，奧地利的整體逼搶體系依然極具紀律性。此役面對防守技術稍顯粗糙的阿爾及利亞，奧地利只要保持不敗（取得和局）就能確保以小組第二的身分直通32強，這讓他們在戰術調度上握有更多主動權。由弗拉基米爾·佩特科維奇（Vladimir Petkovic）執教的阿爾及利亞目前位居小組第三。上場比賽中，替補中場本塔萊布（Nabil Bentaleb）與前鋒本布阿里（Nadhir Benbouali）在下半場臨危受命，成功激活了球隊的進攻前線，2：1逆轉約旦。由於淨球數為-2，阿爾及利亞若想獲得穩定的自動晉級資格，此戰必須全力求勝；若獲得平局，則需寄望於其他小組賽果，以爭取最佳第三名的遞補資格。奧地利： 主力右後衛斯特凡·波施（Stefan Posch）受到輕傷困擾，此役出戰成疑，但預計仍會帶傷力拼。阿爾及利亞： 遭遇重大戰力打擊，在非洲區預選賽轟入10球的頭號前鋒穆罕默德·阿穆拉(Mohamed Amoura)因大腿後側肌群受傷，官方確認本場比賽無法出賽。專家分析：從出線算術來看，一場平局對雙方而言都是相對穩妥的實利選擇——奧地利能穩拿小組第二直通32強，而阿爾及利亞拿下的4分積分也幾乎能保證以最佳第三名出線，從而雙雙避開在淘汰賽過早碰上歐洲冠軍西班牙。雖然歷史恩怨讓比賽氣氛略顯緊張，但在世界盃殘酷的晉級壓力下，預計雙方在下半場後半段皆會採取極其保守的控球戰術，不願冒險前壓，最終以一場和局攜手出線。阿瑙托維奇(Marko Arnautovic，奧地利)： 37歲的奧地利歷史進球王。前兩輪皆以替補登場並有1個進球入帳的他，此役在不容有失的搶分大戰中，預計將迎來他本屆世界盃的首次先發出賽。他強壯的身體對抗與大賽經驗是破開鐵桶陣的關鍵。利雅德·馬赫雷斯(Riyad Mahrez，阿爾及利亞)： 35歲的阿爾及利亞鋒線領袖。首戰對陣阿根廷發揮受限的他，次輪對陣約旦送出了關鍵助攻。在球隊第一射手阿穆拉(Mohamed Amoura)因傷缺陣的情況下，馬赫雷斯在右路的內切突破與傳中，將全面決定北非狐狸的進攻上限。