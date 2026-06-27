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▲「500碗小吃市集」在西門紅樓登場，今明兩天聚集全台人氣餐飲品牌。（圖／資料照片）

▲Gino Pizza也參與500碗小吃市集，圖為業者的招牌商品「冠軍瑪格麗特STG」。（圖／取自Gino Pizza官方臉書）

2026「500碗小吃派對市集」台北首場昨（26）日於西門紅樓戶外廣場登場，據傳吸引8千人次不畏下雨。本次參加市集名單包含有「最強夜市臭豆腐」封號的玉里橋頭臭豆腐，僅有今天出攤，另還有曾奪世界冠軍殊榮的GINO PIZZA 聯名君諾食品。主辦方提到，市集活動包含今日還有兩天。今年500碗小吃市集台北場就在西門紅樓，共集結12家人氣品牌參與，包含首次參與的花蓮傳奇名店玉里橋頭臭豆腐，限定今（27）日一天出攤）、高雄創新小吃代表迪記法式豬舌飯、超過30年的經典名店犇鐵板燒。玉里橋頭臭豆腐曾在美食節目《夜市王》中獲選全台夜市臭豆腐第一名，被稱為「夜市最強臭豆腐」，此次推出限定版涼拌臭豆腐。也有業者聯名出攤，像是師園鹽酥雞與鼎旺麻辣鍋首度跨界合作。鼎旺是台北知名麻辣鍋名店，此次與師園推出市集限定組，將麻辣鴨血豆腐與經典鹽酥雞一次呈現。而曾經世界冠軍披薩品牌GINO PIZZA與君諾食品聯名，GINO PIZZA 由主理人鄭羽辰（Gino）創辦，他於 2019 年義大利「拿坡里披薩職人錦標賽 CAPUTO 杯」中榮獲團體組世界冠軍與炸披薩冠軍，此次將帶最經典的拿坡里披薩到活動現場。其他人氣攤商還包含台灣首創炭火蝦飯品牌的租界，以及台南人氣名店糯夫米糕、傳承三代手工製作的鄒記菜包、台北經典甜點品牌春美冰菓室、海鮮控口袋名單源慶鮮蚵，以及以招牌蔥油雞與滷肉飯聞名的開囍滷肉專賣店等。主辦方提到，今年「500碗最強小吃派對市集」首度擴大規模分兩場，台北場即日起至6月28日於台北西門紅樓北廣場熱鬧舉辦；緊接著7月11～12日在高雄夢時代幸福廣場，舉辦500碗小吃市集高雄場。日期：2026年6月26-28日（周五至周日）時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）