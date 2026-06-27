受到強降雨影響，屏東、高雄及花蓮共有7鄉鎮區及2村4里今（27）停止上班上課。停班課期間垃圾車到底有沒有收？《NOWNEWS今日新聞》整理6月27日停班課地區的最新垃圾清運異動。其中屏東縣多個鄉鎮採取「緊急加班」措施，並統一提早至下午 15:00 出車清運，請鄉親趕緊打包準備！
🟡 下午3點提早出車！屏東東港新園南州緊急加班
為協助鎮民以最快速度清理家園、避免民眾在雨後久候垃圾車，屏東縣停班停課區域的清潔隊紛紛彈性調整收運時間，請以下地區的居民特別留意：
東港鎮：今日（6/27）全線恢復正常清運，且提早至下午 15:00 起出車。因累積垃圾量龐大，車次可能些微延誤，鎮公所呼籲民眾可多利用「樂垃通 APP」即時掌握垃圾車位置。
新園鄉：雖然今日停班停課，但為了讓鄉親儘速恢復日常，清潔隊提早於下午 15:00 出車清運家戶垃圾。
南州鄉：夜間垃圾車同樣提前至下午 15:00 起加班清運。回收車今晚加班收運「街內線」與「大埔線」；另外，今日 13:00－13:30 於南州市場後方（人和路1巷）設有定時定點一般垃圾收運（回收暫停）。若道路淹水受阻，部分路段則將視情況暫停清運。
🟡 崁頂鄉今日加班清運！大型家具請集中等週一
屏東縣崁頂鄉公所今日也發布緊急公告，清潔隊全面加班收運垃圾。今日（6/27）安排資源回收的村莊包含：力社村、圍內村、崁頂村、園寮村、越溪村等共 5 個村莊。
大件垃圾特別提醒：因應全鄉進行災後環境清理，垃圾車勢必會有所延誤，還請鄉親多加體諒。此外，鄉親清理出的「大型家具物品」請先在路邊集中放置，公所將於週一統一進行載運清運，今日請勿丟上一般垃圾車。
🟡 高雄與花蓮部分停班課區域！目前暫無異動公告
除了上述屏東熱點區域外，今日同樣列入停班停課範圍的還包含高雄市桃源區，以及花蓮縣萬榮鄉（萬榮村、明利村）與鳳林鎮（長橋里、森榮里、鳳信里、山興里）。
截至目前為止，上述高雄與花蓮的村里公所清潔隊尚未發布緊急清運或暫停公告，建議當地居民出門倒垃圾前，先留意村里廣播或致電公所確認。最後，各區公所聯合提醒，大雨過後請落實「巡、倒、清、刷」四大步驟清除積水容器，共同防範登革熱。
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為協助鎮民以最快速度清理家園、避免民眾在雨後久候垃圾車，屏東縣停班停課區域的清潔隊紛紛彈性調整收運時間，請以下地區的居民特別留意：
東港鎮：今日（6/27）全線恢復正常清運，且提早至下午 15:00 起出車。因累積垃圾量龐大，車次可能些微延誤，鎮公所呼籲民眾可多利用「樂垃通 APP」即時掌握垃圾車位置。
屏東縣崁頂鄉公所今日也發布緊急公告，清潔隊全面加班收運垃圾。今日（6/27）安排資源回收的村莊包含：力社村、圍內村、崁頂村、園寮村、越溪村等共 5 個村莊。
大件垃圾特別提醒：因應全鄉進行災後環境清理，垃圾車勢必會有所延誤，還請鄉親多加體諒。此外，鄉親清理出的「大型家具物品」請先在路邊集中放置，公所將於週一統一進行載運清運，今日請勿丟上一般垃圾車。
除了上述屏東熱點區域外，今日同樣列入停班停課範圍的還包含高雄市桃源區，以及花蓮縣萬榮鄉（萬榮村、明利村）與鳳林鎮（長橋里、森榮里、鳳信里、山興里）。
截至目前為止，上述高雄與花蓮的村里公所清潔隊尚未發布緊急清運或暫停公告，建議當地居民出門倒垃圾前，先留意村里廣播或致電公所確認。最後，各區公所聯合提醒，大雨過後請落實「巡、倒、清、刷」四大步驟清除積水容器，共同防範登革熱。