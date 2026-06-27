我是廣告 請繼續往下閱讀

那斯達克（Nasdaq）證實，SpaceX將於7月7日正式納入以科技股為主的那斯達克100指數（Nasdaq-100），成為新制上路後首批受惠企業之一。市場預期，此舉將吸引追蹤那斯達克100指數的ETF及共同基金調整持股，為SpaceX帶來新一波被動型資金買盤。一般而言，企業獲納入重要股票指數後，追蹤該指數的ETF及指數型基金必須調整持股，以完整複製指數成分，因此往往能為新成分股帶來可觀資金流入。根據摩根大通（J.P. Morgan）估算，SpaceX此次納入那斯達克100指數後，可望吸引約43億美元的被動型資金。此次也是那斯達克「快速納入機制」（Fast Entry）上路後的重要案例。新制度允許符合資格的大型IPO公司，在上市滿15個交易日後即可納入那斯達克100指數，相較過去需等待較長觀察期，大幅縮短進入指數的時程。SpaceX於6月12日完成IPO，不到一個月便躋身那斯達克100，成為採用快速納入機制後首批受惠企業之一。目前追蹤那斯達克100指數的資產規模已超過8,000億美元，其中包括全球最具代表性的科技ETF之一Invesco QQQ Trust（QQQ）及QQQM。市場預估，SpaceX初期權重將低於1%，但由於流通股數相對有限，仍可能帶動大量被動型買盤進場。為提升美國資本市場競爭力，那斯達克、富時羅素（FTSE Russell）及MSCI等主要指數編製機構近年陸續放寬大型IPO納入門檻，陸續放寬新上市企業納入門檻，包括上市等待期間、獲利能力及流通股數等條件，讓大型科技企業能更快納入主要指數。不過，市場對SpaceX的估值仍存在分歧。SpaceX自6月12日上市以來備受投資人追捧，但公司近三年獲利表現起伏不定，在小幅獲利與虧損之間擺盪，2025年更出現49億美元淨虧損。晨星（Morningstar）首席市場策略師Michael Field指出，快速納入指數反映市場需求十分強勁，但部分基金經理人仍認為目前股價已偏高，未來仍須觀察公司獲利能力是否能支撐現有估值。值得注意的是，雖然那斯達克已開放大型IPO快速納入指數，但標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）目前仍維持既有規範，新上市公司通常須掛牌至少一年，並符合獲利等條件後，才有機會納入標普500指數，因此SpaceX距離加入標普500仍需一段時間。此外，市場也關注下一波大型AI企業IPO潮。包括OpenAI與Anthropic皆被市場視為下一波大型IPO熱門名單，市場預期最快可能於今年或明年申請IPO，市場估值甚至可能突破1兆美元，未來是否循SpaceX模式快速納入主要指數，也成為市場關注焦點。