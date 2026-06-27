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暴雨25日轟炸全台，台北市內湖區多處大淹水，國民黨新北市長參選人李四川今（27日）針對內湖淹水表示，當時內湖下雨的量，據他了解，大概最高時雨量是100.5毫米，三天的雨在三個小時下完，工程的設計絕對有它的上限，台北市政府也說明已超過容受力的設計，北市府也希望從這一次經驗再提出精進。治水是長久的事，而且碰到現在的極端氣候，所有的韌性城市，都必須要多方面考慮。李四川今出席永和川友會成立大會。李四川表示，由於極端氣候因素，短時強降雨量屢屢超越排水工程容受力上限，未來除了將持續強化各項防減災工作，也會全力推動都市更新，提升抗災、抗震及復原能力，強化城市韌性，將災害對市民的影響降到最低。李四川指出，治水工程是持續性的重大市政工作，保障人民安全跟財產，尤其永和區是全國人口密度最高的城市，過去便與在地里長、民代攜手推動國光路箱涵工程，提升排水量能，雖然施工過程有陣痛期，但該做的事情一定要做，才能提升城市抗災能力，帶給市民安定的生活。李四川表示，受極端氣候影響，不只颱風會造成災害，短時強降雨更屢屢超過現行排水工程容受力的上限，造成積淹水情況，他舉例，如同九二一大地震前，許多房子原先設計的耐震程度不足，造成倒塌災情，後續才全面提升耐震程度。因此，城市防災工作必須與時俱進，但在天災面前，工程設計仍有上限，強化減災能力、提升城市的抗災韌性更是關鍵。李四川透露，最近因為淹水災情，許多過去共事的市府同仁飽受壓力，他也勉勵大家，被罵沒有關係，重點是「做事憑著良心，把責任扛起來」，這也是他42年來從事公職不變的信念。李四川表示，未來當選新北市長，他除了會持續推動各項防減災工作，並會檢討相關法令及基準，加速推動都市更新，強化城市的抗災、抗震及災後復原能力，讓市民生活更安全宜居。