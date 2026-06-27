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▲朗尼克（Ralf Rangnick）賽前已表示不會有消息的比賽行為。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧地利會再次重演希洪之恥嗎？（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽進入白熱化階段，但對於已經完賽的韓國隊而言，現在的處境無疑是如坐針氈。他們無法將命運掌握在自己手中，只能在電視機前祈禱奇蹟發生。然而，即將在堪薩斯城箭頭體育場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）上演的J組末輪大戰，由奧地利對決阿爾及利亞的比賽，卻可能成為壓垮韓國隊晉級希望的最後一根稻草。這場比賽的微妙局勢，不禁讓人回想起44年前世界盃歷史上最惡名昭彰的陰謀論：「希洪之恥」（Disgrace of Gijón）。1982年西班牙世界盃，阿爾及利亞在小組賽爆冷以2：1擊敗當時的歐錦賽冠軍西德隊，震驚足壇。然而在小組末輪，西德與奧地利交手時，只要西德以1：0或2：0獲勝，兩隊就能攜手晉級，從而做掉阿爾及利亞。西德在第10分钟取得進球後，雙方便開始了長達80分鐘的消極倒腳，無心進攻。這場被阿爾及利亞痛批為「可恥而不道德」的比賽，史稱「希洪之恥」，更直接促使國際足總（FIFA）修改規則，規定小組賽末輪必須同時開踢，避免有球隊「共謀」用違反體育精神的手段取的晉級。44年後的今天，我們當然可以站在道德制高點去批評當年的西德和奧地利，但是為球隊爭取最大利益事人之常情。畢竟誰會在一場無關緊要的比賽換上王牌投手？已經和自己沒有任何關係的賽事，為何要冒著受傷風險去競爭呢？雖然不該鼓勵這種行為，然而我們卻也不得不承認這種心態人人皆有之。在目前的J組積分榜上，奧地利與阿爾及利亞皆敗給了小組霸主阿根廷，並同樣擊敗了約旦。兩隊目前積分相同，僅以得失球差分居第二與第三。在2026世界盃48支球隊的新賽制下，不僅分組前兩名能晉級32強，8支戰績最好的小組第三名同樣能取得淘汰賽門票。這意味著，如果在今晚的比賽中雙方握手言和，奧地利將能穩固小組第二的晉級資格，而阿爾及利亞也能以極大的機率，透過「最佳小組第三」的身份挺進下一輪。反觀韓國隊，他們必須寄望以下三種情況中至少發生兩項才能驚險晉級：J組：奧地利擊敗阿爾及利亞，或阿爾及利亞以2球以上差距擊敗奧地利。📍K組：剛果民主共和國未能擊敗烏茲別克。📍L組：迦納必須擊敗陣容老化的克羅埃西亞。📍若奧地利與阿爾及利亞打平，韓國隊的第一條保命索將直接斷裂。這並非單純的陰謀論猜測，國際博弈市場的數據已經反映了這場比賽的潛在走向。通常在足球賽事中，「平局」的賠率會相對較高，但本場比賽的平局賠率卻異常低至+133。此外，「總進球數低於1.5球」的賠率也極具吸引力（+134）。這顯示外界普遍預測，這將是一場極端保守、雙方都不願冒險的比賽。甚至有專家大膽預測，比賽可能會以0：0悶平收場。在事關四年一度世界盃晉級資格的高壓環境下，任何球隊都會變得務實與保守。正如本屆賽事早前的日本對瑞典之戰，雙方在各進一球後便有默契地降低了侵略性。與其說是「踢假球」，不如說雙方都在努力維持現狀，避免因為一次失誤而葬送晉級資格。今晚堪薩斯城的天氣預計晴朗且微熱，但韓國球迷的心情恐怕如墜冰窖。奧地利預計將排出由薩比策（Marcel Sabitzer）和阿瑙托維奇（Marko Arnautović）領軍的4-2-3-1陣型，而阿爾及利亞也將以馬赫雷斯（Riyad Mahrez）為核心迎戰。儘管雙方陣中都不乏頂級進攻好手，但在「打平即雙贏」的誘惑面前，我們恐怕很難期待一場火花四射的對攻戰。「希洪之恥」那種明目張膽的禁區外散步或許不會在今天重演，但極致的防守反擊與不作為的保守控球，絕對合乎兩隊的最大利益。44年後的今天，沒有人會因為順利晉級而感到羞愧，而無奈成為戰術犧牲品的，或許將是苦苦等待奇蹟的韓國隊。