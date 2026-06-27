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關西地區（大阪、京都、神戶）目前淹水嚴重，避免前往低窪地區與河川沿岸

颱風7號仍在逼近，27日至28日東海至關東甲信地區預計累積降雨200毫米

出發前務必確認鐵路與新幹線運行狀況，停駛機率高

密切關注日本氣象廳官方預報（jma.go.jp）

日本受到颱風米克拉與無花果雙颱夾擊，關西地區爆發嚴重洪災。大阪多個地區馬路瞬間化為水路，人孔蓋被強大水壓噴出高達3樓的驚人水柱；京都鴨川更發布「第4階段氾濫危險警報」，部分網友形容這次洪水是「500年一遇」，災情震驚全日本。日本網友在IG分享的現場影片顯示，大阪街道上的人孔蓋在積水強大水壓下突然噴發，一波又一波的巨大水柱持續衝出，高度甚至遠超旁邊3樓高的民宅，粗大的水流讓路過民眾全看傻了眼，畫面震撼至極。除了這場水柱奇觀，更多地區的路面陷入嚴重積水困境，車輛只能硬著頭皮涉水前行，車身過半沒入水中，隨時面臨拋錨風險。不少親歷水患的日本網友紛紛在社群平台發文直呼：「大阪要完了，我從來沒有遇過這種情況」、「我沒想到大阪的道路竟然會變成河流」，字裡行間充滿驚恐與無奈。京都府同樣是這次暴雨重災區。京都氣象台26日上午5時10分，針對鴨川、高野川等淀川支流正式發布「第4階段氾濫危險警報」，這是日本防災體系中的最高等級警報。部分網友在Threads發布的影片顯示，鴨川水位暴漲的景象令人震驚，被形容為「500年一遇」的大洪水。值得注意的是，雖然說法誇張，但京都確實有洪災歷史——2018年、2020年、2025年均曾發生水患，最嚴重的一次是1935年（昭和10年）6月底，梅雨鋒面引發「京都大水害」，鴨川大洪水造成164人死傷，是京都史上最慘烈的天災之一。