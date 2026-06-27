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▲下周一至下周五在太平洋高壓影響下，各地高溫上看35度。（圖／中央氣象署提供）

鋒面在今（27）日午後開始北抬，降雨熱區從南部轉為中部以北，明（28）日台中以北、宜花地區以及山區要留意大雨，下周太平洋高壓增強西伸，下周三各地多雲到晴，且高溫上看35度，回到高溫炙熱的天氣型態。且下周在菲律賓東方海面，將有低壓擾動發展機會，預測路徑偏向南邊移動，距離台灣遠。中央氣象署預報員鄭傑仁預報指出，鋒面在今（27）日午後北抬，北部午後降雨明顯，周日受鋒面持續從台灣北邊北移影響，環境風場從偏南風改吹西南風，西半部、宜蘭清晨仍有零星降雨，中午過後北部、中部及其他山區有局部大雨。下周一鋒面遠離，但水氣多，南部、台東等迎風面仍有雨，其他地區有午後雷陣雨；下周二至下周五太平洋高壓影響下，各地多雲到晴，午後有雷陣雨。未來一周溫度方面，周日鋒面北抬，氣溫回升，各地高溫回到30度左右，未降雨的地區超過30度。下周三至下周五在太平洋高壓影響下，各地高溫上看35度，中南部近山區以及內陸，大台北盆地、花東縱谷嚴防高溫出現。