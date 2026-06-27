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▲台灣傳奇球星「不死鳥」郭泓志過去曾動過2次TJ手術，並克服漫長復健，成功返回球場。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平2023年動了生涯第2次TJ手術，去年成功重返投手丘，本季更繳出優異投球成績。（圖／美聯社／達志影像）

效力美國職棒大聯盟（MLB）運動家3A的台灣左投林維恩，今（27）日在個人社群上宣布，將進行Tommy John手術（手肘韌帶重建手術），今年賽季提前宣告報銷。回顧過往案例，「不死鳥」郭泓志、日籍球星大谷翔平都曾有過動刀經驗，且都在術後成功重返投手丘。在TJ手術醫療技術越來越成熟、普遍的情況下，林維恩的決定無疑是為了更長遠的職業生涯考量，未來將經歷12個月至15個月的漫長復健，以更健康的狀態重回賽場。現年20歲的林維恩，是台灣新生代左投的指標性人物，更被視為目前國內最頂尖的左投手之一。2023年U18世界盃，林維恩與孫易磊組成中華隊「左右護法」，率領球隊一路過關斬將殺進冠軍賽，不過最後以1：2惜敗日本，飲恨奪下亞軍。2024年6月，林維恩以總額135萬美金加盟運動家，正式展開旅美之路。憑藉優異潛力，林維恩今年初順利入選世界棒球經典賽中華隊。在對戰韓國一役中，他中繼2.1局狂飆4次三振，霸氣的投球內容完全看不出年僅20歲。結束經典賽任務後，林維恩展開第2年的旅美賽季，開季從2A出發，繳出先發10場、主投51.1局、狂飆53次三振的傲人成績，並拿下3勝1敗、防禦率僅1.93、被打擊率0.167、WHIP（每局被上壘率）0.84的超狂數據。優異的表現讓他一路飆升至運動家農場新秀第4名，更躋身大聯盟官網百大新秀第95名。今年6月初，林維恩順利升上3A，卻連續2場比賽遭到對手痛擊，球團隨即將其放入傷兵名單。經過多日檢查與診斷，林維恩於今日自行宣布將動Tommy John手術，今年球季提前報銷，準備迎接漫長的復健之路。根據過往醫療資料顯示，動完TJ手術後的完整復原期約需12至15個月，這段與傷痛共存的復健過程，往往也是投手職業生涯中最難熬的時光。過往接受TJ手術的案例中，最知名的莫過於「不死鳥」郭泓志以及日籍球星大谷翔平。郭泓志生涯共動過8次手術，其中有2次是TJ（分別在2000年19歲時，以及2003年22歲時）。走過漫長復健後，郭泓志成功重返球場，甚至在大聯盟投出單季防禦率1.20的鬼神數據，就此奠定「不死鳥」的稱號；「二刀流」球星大谷翔平也有過2次韌帶手術經驗（分別在2018年與2023年），復健期間他僅以打者身分出賽，去年6月才第2度重返投手丘，本季他狀態極佳，在明星賽前就已奪下8勝。無論國內外，近年來不少年輕強投都曾接受TJ手術。旅美投手潘文輝於2024年11月動刀，經過漫長復健後，已在今年4月重返投手丘，持續拚戰大聯盟之路；中信兄弟「本土王牌」鄭浩均則在2023年底動刀，並於去年4月順利重返賽場。對年僅20歲的林維恩來說，接受手術避免傷勢惡化，無疑是為了更長遠的職業生涯考量，未來將經歷12個月至15個月的漫長復健，以更健康的狀態重回賽場。