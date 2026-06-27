國家級警報突然響起，北部與東部民眾請特別注意防雨！中央氣象署於今（27）日下午 16:08 發布緊急天氣通報，由於劇烈對流雲系發展極度旺盛，氣象署同步祭出「大雷雨即時訊息」與「山區暴雨災防告警」。猛烈雨勢正突襲特定區域，請警戒區民眾務必遠離低窪地區與河川溪流，注意自身安全！
🟡 新北宜蘭大雷雨狂炸！強風閃電落雷轟至5點
根據中央氣象署最新災害性天氣通報，本次大雷雨即時訊息於下午 16:08 發布，預計劇烈降雨將持續衝擊至傍晚 17:08 為止。
陸上警戒區域：新北市、宜蘭縣。
劇烈天氣防範重點：警戒區域內目前正有「短延時強降雨」猛烈發生，大雨傾盆並伴隨較強烈陣風、密集閃電與強大落雷。氣象署特別提醒，雨勢將導致室外能見度驟降，開車用路人請減速慢行，並嚴防雷擊與強風。
🟡 猴洞坑溪發暴雨告警！礁溪頭城民眾立刻撤離
除了平地大雷雨，山區災情風險更急迫！氣象署於 16:08 針對特定流域發布「山區暴雨通報」，國家級災防告警效期將持續拉長至傍晚 18:08 為止。
災防告警溪流：宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪。
地方警戒區域：宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉。
防災緊急撤離指南：上述區域目前已有暴雨或有極高暴雨發生的機率，溪水暴漲風險已達危險臨界點。請位於溪流周邊、山區旅遊的民眾立刻、儘速遠離溪流河川區域！在傍晚六點前，絕對切勿從事溯溪、釣魚或戲水等一切水域活動，以免受困遭遇危險。
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根據中央氣象署最新災害性天氣通報，本次大雷雨即時訊息於下午 16:08 發布，預計劇烈降雨將持續衝擊至傍晚 17:08 為止。
陸上警戒區域：新北市、宜蘭縣。
劇烈天氣防範重點：警戒區域內目前正有「短延時強降雨」猛烈發生，大雨傾盆並伴隨較強烈陣風、密集閃電與強大落雷。氣象署特別提醒，雨勢將導致室外能見度驟降，開車用路人請減速慢行，並嚴防雷擊與強風。
除了平地大雷雨，山區災情風險更急迫！氣象署於 16:08 針對特定流域發布「山區暴雨通報」，國家級災防告警效期將持續拉長至傍晚 18:08 為止。
災防告警溪流：宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪。
地方警戒區域：宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉。
防災緊急撤離指南：上述區域目前已有暴雨或有極高暴雨發生的機率，溪水暴漲風險已達危險臨界點。請位於溪流周邊、山區旅遊的民眾立刻、儘速遠離溪流河川區域！在傍晚六點前，絕對切勿從事溯溪、釣魚或戲水等一切水域活動，以免受困遭遇危險。