（更新，塞內加爾已晉級）2026年世界盃小組賽已進入最後倒數階段！隨著前9個小組的賽事正式完賽，32強淘汰賽的席位已確立了27個名額。在全新擴編的48隊新制下，12個小組中除了前兩名自動晉級外，還將挑選8支戰績最佳的「小組第三名」攜手挺進淘汰賽。現在32強只剩下4個晉級名額，其中有1個是J組第2名，換言之還有8支球隊參與競爭，落居A組第三的韓國隊目前晉級形勢不樂觀，必須在最後一日的J、K、L組比賽中滿足關鍵的「3選2」條件才能確保挺進32強。
韓國隊聽天由命 晉級必須滿足的關鍵條件
目前南韓隊積3分、淨勝球為-1，在12支小組第三球隊中暫列第8名的晉級邊緣線。在最後一日J組、K組、L組的收官大戰中，南韓若要確保保住前八名的晉級席位，以下3種情況必須同時滿足至少2種：
📍奧地利勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞以兩球及以上優勢戰勝奧地利。
📍剛果民主共和國不勝烏茲別克。
📍迦納戰勝克羅埃西亞。
最新晉級與淘汰名單總覽
✅ 確定晉級32強（28隊）： 墨西哥、美國、德國、阿根廷、法國、挪威、哥倫比亞、瑞士、加拿大、巴西、摩洛哥、南非、波赫、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、澳洲、西班牙、維德角、巴拉圭、埃及、葡萄牙、英格蘭、迦納、比利時、塞內加爾。
⏳ 尚未確定（TBC）： 阿爾及利亞和奧地利（兩隊有一隊將以分組第2晉級）、剛果民主共和國、烏茲別克、克羅埃西亞、韓國、伊朗、蘇格蘭。
❌ 確定遭到淘汰（12隊）： 海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬、卡達、捷克、庫拉索、伊拉克、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、紐西蘭。
隨著各組排名陸續底定，32強淘汰賽有新增了數組對陣組合：
⚽南非 vs. 加拿大（6月28日）
⚽巴西 vs. 日本（6月29日）
⚽德國 vs. 巴拉圭（6月29日）
⚽荷蘭 vs. 摩洛哥（6月29日）
⚽象牙海岸 vs. 挪威（6月30日）
⚽法國 vs. 瑞典（6月30日）
最後一日關鍵賽程表（台灣時間 6月28日）
2026世界盃小組第三名最新戰績排行
世界盃各組戰況解析
A組：地主強勢登頂，南非絕殺寫歷史
戰況結果： 墨西哥以3連勝（9分、淨勝球+6）毫無懸念奪下榜首晉級。南非隊則在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度殺入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。
南韓隊（3分、淨勝球-1）跌至小組第三，目前晉級機率約為69.7%，必須在最後一天看其他組臉色，滿足特定條件才能出線。捷克僅積1分，遺憾淘汰。
B組：瑞士拔得頭籌，波赫攜手晉級
戰況結果：瑞士在末輪直接對決中擊敗地主加拿大，以7分積分搶下分組第一。加拿大雖屈居第二（4分），仍順利以自動晉級席位出線。波赫雖然排名第三（4分、淨勝球-1），但戰績已足夠雄厚，提前宣告鎖定「最佳小組第三」的晉級資格。卡達則遭到淘汰。
C組：南美非強權攜手，蘇格蘭危在旦夕
戰況結果：巴西與摩洛哥在小組賽中同樣大殺四方，最終同積7分。巴西憑藉較佳的淨勝球（+6）奪下頭名，摩洛哥（+3）位居第二，兩隊攜手挺進32強。
蘇格蘭積3分但淨勝球為慘淡的-3，在小組第三排行中處於極度被動（晉級機率僅剩13.4%）。海地3連敗打包返國。
D組：美國驚險保首位，澳洲巴拉圭雙出線
戰況結果： 美國隊雖在末輪以2：3爆冷不敵土耳其，但仍靠著前期的累積驚險保住分組第一。澳洲與巴拉圭末輪戰成0比0平手，澳洲搶下小組第二。巴拉圭積4分、淨勝球-2，同樣以極高機率（99.9%）鎖定最佳小組第三晉級。
E組：德國戰車震盪，厄瓜多上演大逃殺
戰況結果：德國隊末輪雖以1：2不敵厄瓜多，但仍以6分積分力保分組頭名。象牙海岸擊敗庫拉索後積6分鎖定第二晉級。厄瓜多這場擊敗德國的勝仗價值連城，讓他們搶下小組第三並以4分積分提前晉級32強。
F組：荷蘭展現統治力，日本豪取第二
戰況結果：荷蘭擊敗突尼西亞後以7分積分、淨勝球+6傲視群雄。日本隊在末輪與瑞典戰成平手，以5分積分奪下小組第二直接晉級。瑞典積4分，同樣以最佳小組第三身份安全突圍。突尼西亞出局。
G組：比利時埃及驚險突圍，伊朗聽牌
戰況結果：這是賽事中最膠著的一組。比利時末輪5比1大勝紐西蘭鎖定第一。埃及則以1比1戰平伊朗，驚險保住小組第二晉級。伊朗目前積3分、淨勝球為0，暫居最佳小組第三排行第六，形勢相對樂觀。
H組：歐洲冠軍無解，神秘維德角寫奇蹟
戰況結果：西班牙以1：0擊退烏拉圭，強勢收下7分積分奪得榜首。首度參賽的超級黑馬維德角在末輪再次戰平，以3場和局（3分、淨勝球0）的驚人韌性奪下小組第二，成為世界盃歷史上晉級淘汰賽人口最少的國家。
烏拉圭與沙烏地阿拉伯最終僅積2分，雙雙爆冷止步小組賽。
I組：高盧雄雞3連勝，挪威緊隨其後
戰況結果：法國隊在強強對決中擊敗挪威，以3戰全勝（9分、淨勝球+8）傲視榜首。挪威積6分排名第二晉級。塞內加爾在生死戰中以5比0血洗伊拉克，搶下小組第三（3分、淨勝球+2），在第三名排行榜中高居前列，晉級形勢大好。
28收官大戰觀戰焦點 (J組、K組、L組)
最後一日的賽事（台灣時間6月28日）將迎來最後的殊死搏鬥：
J組 (阿根廷已晉級)： 奧地利（3分）與阿爾及利亞（3分）將上演正面交鋒。這場比賽的賽果將直接影響南韓隊的晉級命運。
K組 (哥倫比亞、葡萄牙已晉級)： 兩大強權哥倫比亞與葡萄牙將正面對決，勝者將奪得小組第一並獲得淘汰賽極佳的種子簽位。另一場剛果民主共和國對陣烏茲別克則是尊嚴與爭取小組第三的生死戰。
L組 (英格蘭、迦納已晉級)： 英格蘭面對已淘汰的巴拿馬，打平即可鎖定榜首。而克羅埃西亞（3分）將在末輪死磕迦納，格子軍團面臨非勝不可、否則隨時可能遭到淘汰的巨大危機。
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目前南韓隊積3分、淨勝球為-1，在12支小組第三球隊中暫列第8名的晉級邊緣線。在最後一日J組、K組、L組的收官大戰中，南韓若要確保保住前八名的晉級席位，以下3種情況必須同時滿足至少2種：
📍奧地利勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞以兩球及以上優勢戰勝奧地利。
📍剛果民主共和國不勝烏茲別克。
📍迦納戰勝克羅埃西亞。
✅ 確定晉級32強（28隊）： 墨西哥、美國、德國、阿根廷、法國、挪威、哥倫比亞、瑞士、加拿大、巴西、摩洛哥、南非、波赫、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、澳洲、西班牙、維德角、巴拉圭、埃及、葡萄牙、英格蘭、迦納、比利時、塞內加爾。
⏳ 尚未確定（TBC）： 阿爾及利亞和奧地利（兩隊有一隊將以分組第2晉級）、剛果民主共和國、烏茲別克、克羅埃西亞、韓國、伊朗、蘇格蘭。
❌ 確定遭到淘汰（12隊）： 海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬、卡達、捷克、庫拉索、伊拉克、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、紐西蘭。
隨著各組排名陸續底定，32強淘汰賽有新增了數組對陣組合：
⚽南非 vs. 加拿大（6月28日）
⚽巴西 vs. 日本（6月29日）
⚽德國 vs. 巴拉圭（6月29日）
⚽荷蘭 vs. 摩洛哥（6月29日）
⚽象牙海岸 vs. 挪威（6月30日）
⚽法國 vs. 瑞典（6月30日）
|時間
|對戰組合
|比賽地點
|賠率與讓球參考
|05:00 AM
|克羅埃西亞 vs. 迦納
|費城 林肯金融球場
|克羅埃西亞 -115
|05:00 AM
|巴拿馬 vs. 英格蘭
|紐澤西 大都會人壽體育場
|英格蘭 -575
|07:30 AM
|哥倫比亞 vs. 葡萄牙
|邁阿密 硬石體育場
|葡萄牙 +105
|07:30 AM
|剛果民主共和國 vs. 烏茲別克
|亞特蘭大 奔馳體育場
|剛果民主共和國 -155
|10:00 AM
|阿爾及利亞 vs. 奧地利
|堪薩斯城 箭頭體育場
|奧地利 +195
|10:00 AM
|約旦 vs. 阿根廷
|阿靈頓 AT&T體育場
|阿根廷 -600
|排名
|球隊 (組別)
|已賽
|進球 (GF)
|失球 (GA)
|淨勝球 (GD)
|積分 (Pts)
|狀態
|1
|瑞典 (F組)
|3
|7
|7
|0
|4
|確定晉級
|2
|厄瓜多 (E組)
|3
|2
|2
|0
|4
|確定晉級
|3
|波赫 (B組)
|3
|5
|6
|-1
|4
|確定晉級
|4
|巴拉圭 (D組)
|3
|2
|4
|-2
|4
|確定晉級
|5
|塞內加爾 (I組)
|3
|8
|6
|+2
|3
|確定晉級
|6
|伊朗 (G組)
|3
|3
|3
|0
|3
|已完賽
|7
|克羅埃西亞 (L組)
|2
|3
|4
|-1
|3
|未完賽
|8
|韓國 (A組)
|3
|2
|3
|-1
|3
|已完賽
|9
|阿爾及利亞 (J組)
|2
|2
|4
|-2
|3
|未完賽
|10
|蘇格蘭 (C組)
|3
|1
|4
|-3
|3
|已完賽
|11
|烏拉圭 (H組)
|3
|3
|4
|-1
|2
|確定淘汰
|12
|剛果民主共和國 (K組)
|2
|1
|2
|-1
|1
|未完賽
A組：地主強勢登頂，南非絕殺寫歷史
戰況結果： 墨西哥以3連勝（9分、淨勝球+6）毫無懸念奪下榜首晉級。南非隊則在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度殺入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。
南韓隊（3分、淨勝球-1）跌至小組第三，目前晉級機率約為69.7%，必須在最後一天看其他組臉色，滿足特定條件才能出線。捷克僅積1分，遺憾淘汰。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|墨西哥 🇲🇽
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|9
|分組第一晉級
|2
|南非 🇿🇦
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|分組第二晉級
|3
|韓國 🇰🇷
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|爭取最佳第三名中
|4
|捷克 🇨🇿
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|確定淘汰
戰況結果：瑞士在末輪直接對決中擊敗地主加拿大，以7分積分搶下分組第一。加拿大雖屈居第二（4分），仍順利以自動晉級席位出線。波赫雖然排名第三（4分、淨勝球-1），但戰績已足夠雄厚，提前宣告鎖定「最佳小組第三」的晉級資格。卡達則遭到淘汰。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|瑞士 🇨🇭
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|分組第一晉級
|2
|加拿大 🇨🇦
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|分組第二晉級
|3
|波赫 🇧🇦
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|最佳第三名晉級
|4
|卡達 🇶🇦
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|確定淘汰
戰況結果：巴西與摩洛哥在小組賽中同樣大殺四方，最終同積7分。巴西憑藉較佳的淨勝球（+6）奪下頭名，摩洛哥（+3）位居第二，兩隊攜手挺進32強。
蘇格蘭積3分但淨勝球為慘淡的-3，在小組第三排行中處於極度被動（晉級機率僅剩13.4%）。海地3連敗打包返國。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|巴西 🇧🇷
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|分組第一晉級
|2
|摩洛哥 🇲🇦
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|+3
|7
|分組第二晉級
|3
|蘇格蘭
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|爭取最佳第三名中
|4
|海地 🇭🇹
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|確定淘汰
戰況結果： 美國隊雖在末輪以2：3爆冷不敵土耳其，但仍靠著前期的累積驚險保住分組第一。澳洲與巴拉圭末輪戰成0比0平手，澳洲搶下小組第二。巴拉圭積4分、淨勝球-2，同樣以極高機率（99.9%）鎖定最佳小組第三晉級。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|美國 🇺🇸
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|分組第一晉級
|2
|澳洲 🇦🇺
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|分組第二晉級
|3
|巴拉圭 🇵🇾
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|最佳第三名晉級
|4
|土耳其 🇹🇷
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|確定淘汰
戰況結果：德國隊末輪雖以1：2不敵厄瓜多，但仍以6分積分力保分組頭名。象牙海岸擊敗庫拉索後積6分鎖定第二晉級。厄瓜多這場擊敗德國的勝仗價值連城，讓他們搶下小組第三並以4分積分提前晉級32強。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|美國 🇺🇸
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|分組第一晉級
|2
|澳洲 🇦🇺
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|分組第二晉級
|3
|巴拉圭 🇵🇾
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|最佳第三名晉級
|4
|土耳其 🇹🇷
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|確定淘汰
戰況結果：荷蘭擊敗突尼西亞後以7分積分、淨勝球+6傲視群雄。日本隊在末輪與瑞典戰成平手，以5分積分奪下小組第二直接晉級。瑞典積4分，同樣以最佳小組第三身份安全突圍。突尼西亞出局。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|荷蘭 🇳🇱
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|+6
|7
|分組第一晉級
|2
|日本 🇯🇵
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|+4
|5
|分組第二晉級
|3
|瑞典 🇸🇪
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|最佳第三名晉級
|4
|突尼西亞 🇹🇳
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|確定淘汰
戰況結果：這是賽事中最膠著的一組。比利時末輪5比1大勝紐西蘭鎖定第一。埃及則以1比1戰平伊朗，驚險保住小組第二晉級。伊朗目前積3分、淨勝球為0，暫居最佳小組第三排行第六，形勢相對樂觀。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|比利時 🇧🇪
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|+4
|5
|分組第一晉級
|2
|埃及 🇪🇬
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
|分組第二晉級
|3
|伊朗 🇮🇷
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|爭取最佳第三名中
|4
|紐西蘭 🇳🇿
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|確定淘汰
戰況結果：西班牙以1：0擊退烏拉圭，強勢收下7分積分奪得榜首。首度參賽的超級黑馬維德角在末輪再次戰平，以3場和局（3分、淨勝球0）的驚人韌性奪下小組第二，成為世界盃歷史上晉級淘汰賽人口最少的國家。
烏拉圭與沙烏地阿拉伯最終僅積2分，雙雙爆冷止步小組賽。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|比利時 🇧🇪
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|+4
|5
|分組第一晉級
|2
|埃及 🇪🇬
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
|分組第二晉級
|3
|伊朗 🇮🇷
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|爭取最佳第三名中
|4
|紐西蘭 🇳🇿
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|確定淘汰
戰況結果：法國隊在強強對決中擊敗挪威，以3戰全勝（9分、淨勝球+8）傲視榜首。挪威積6分排名第二晉級。塞內加爾在生死戰中以5比0血洗伊拉克，搶下小組第三（3分、淨勝球+2），在第三名排行榜中高居前列，晉級形勢大好。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|1
|西班牙 🇪🇸
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|+5
|7
|分組第一晉級
|2
|維德角 🇨🇻
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|分組第二晉級
|3
|烏拉圭 🇺🇾
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|確定淘汰
|4
|沙烏地阿拉伯 🇸🇦
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|確定淘汰
最後一日的賽事（台灣時間6月28日）將迎來最後的殊死搏鬥：
J組 (阿根廷已晉級)： 奧地利（3分）與阿爾及利亞（3分）將上演正面交鋒。這場比賽的賽果將直接影響南韓隊的晉級命運。
K組 (哥倫比亞、葡萄牙已晉級)： 兩大強權哥倫比亞與葡萄牙將正面對決，勝者將奪得小組第一並獲得淘汰賽極佳的種子簽位。另一場剛果民主共和國對陣烏茲別克則是尊嚴與爭取小組第三的生死戰。
L組 (英格蘭、迦納已晉級)： 英格蘭面對已淘汰的巴拿馬，打平即可鎖定榜首。而克羅埃西亞（3分）將在末輪死磕迦納，格子軍團面臨非勝不可、否則隨時可能遭到淘汰的巨大危機。
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|1
|阿根廷 🇦🇷
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|奧地利 🇦🇹
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|阿爾及利亞 🇩🇿
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|約旦 🇯🇴
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|1
|哥倫比亞 🇨🇴
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|葡萄牙 🇵🇹
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|3
|剛果民主共和國 🇨🇩
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|烏茲別克 🇺🇿
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|1
|英格蘭
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|迦納 🇬🇭
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|3
|克羅埃西亞 🇭🇷
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|巴拿馬 🇵🇦
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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