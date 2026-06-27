排名 球隊 (組別) 已賽 進球 (GF) 失球 (GA) 淨勝球 (GD) 積分 (Pts) 狀態 1 瑞典 (F組) 3 7 7 0 4 確定晉級 2 厄瓜多 (E組) 3 2 2 0 4 確定晉級 3 波赫 (B組) 3 5 6 -1 4 確定晉級 4 巴拉圭 (D組) 3 2 4 -2 4 確定晉級 5 塞內加爾 (I組) 3 8 6 +2 3 確定晉級 6 伊朗 (G組) 3 3 3 0 3 已完賽 7 克羅埃西亞 (L組) 2 3 4 -1 3 未完賽 8 韓國 (A組) 3 2 3 -1 3 已完賽 9 阿爾及利亞 (J組) 2 2 4 -2 3 未完賽 10 蘇格蘭 (C組) 3 1 4 -3 3 已完賽 11 烏拉圭 (H組) 3 3 4 -1 2 確定淘汰 12 剛果民主共和國 (K組) 2 1 2 -1 1 未完賽

▲瑞典以最佳第三名榜首之姿晉級。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃各組戰況解析

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 墨西哥 🇲🇽 3 3 0 0 6 0 +6 9 分組第一晉級 2 南非 🇿🇦 3 1 1 1 2 3 -1 4 分組第二晉級 3 韓國 🇰🇷 3 1 0 2 2 3 -1 3 爭取最佳第三名中 4 捷克 🇨🇿 3 0 1 2 2 6 -4 1 確定淘汰

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 瑞士 🇨🇭 3 2 1 0 7 3 +4 7 分組第一晉級 2 加拿大 🇨🇦 3 1 1 1 8 3 +5 4 分組第二晉級 3 波赫 🇧🇦 3 1 1 1 5 6 -1 4 最佳第三名晉級 4 卡達 🇶🇦 3 0 1 2 2 10 -8 1 確定淘汰

▲小組賽發揮不佳，導致韓國極有可能出局。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 巴西 🇧🇷 3 2 1 0 7 1 +6 7 分組第一晉級 2 摩洛哥 🇲🇦 3 2 1 0 6 3 +3 7 分組第二晉級 3 蘇格蘭 3 1 0 2 1 4 -3 3 爭取最佳第三名中 4 海地 🇭🇹 3 0 0 3 2 8 -6 0 確定淘汰

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 美國 🇺🇸 3 2 0 1 8 4 +4 6 分組第一晉級 2 澳洲 🇦🇺 3 1 1 1 2 2 0 4 分組第二晉級 3 巴拉圭 🇵🇾 3 1 1 1 2 4 -2 4 最佳第三名晉級 4 土耳其 🇹🇷 3 1 0 2 3 5 -2 3 確定淘汰

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 美國 🇺🇸 3 2 0 1 8 4 +4 6 分組第一晉級 2 澳洲 🇦🇺 3 1 1 1 2 2 0 4 分組第二晉級 3 巴拉圭 🇵🇾 3 1 1 1 2 4 -2 4 最佳第三名晉級 4 土耳其 🇹🇷 3 1 0 2 3 5 -2 3 確定淘汰

▲2026年世界盃E組，德國小組賽3連勝，以分組第1名之姿進入32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 荷蘭 🇳🇱 3 2 1 0 10 4 +6 7 分組第一晉級 2 日本 🇯🇵 3 1 2 0 7 3 +4 5 分組第二晉級 3 瑞典 🇸🇪 3 1 1 1 7 7 0 4 最佳第三名晉級 4 突尼西亞 🇹🇳 3 0 0 3 2 12 -10 0 確定淘汰

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 比利時 🇧🇪 3 1 2 0 6 2 +4 5 分組第一晉級 2 埃及 🇪🇬 3 1 2 0 5 3 +2 5 分組第二晉級 3 伊朗 🇮🇷 3 0 3 0 3 3 0 3 爭取最佳第三名中 4 紐西蘭 🇳🇿 3 0 1 2 4 10 -6 1 確定淘汰

排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 1 比利時 🇧🇪 3 1 2 0 6 2 +4 5 分組第一晉級 2 埃及 🇪🇬 3 1 2 0 5 3 +2 5 分組第二晉級 3 伊朗 🇮🇷 3 0 3 0 3 3 0 3 爭取最佳第三名中 4 紐西蘭 🇳🇿 3 0 1 2 4 10 -6 1 確定淘汰

戰況結果： 墨西哥以3連勝（9分、淨勝球+6）毫無懸念奪下榜首晉級。南非隊則在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度殺入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。南韓隊（3分、淨勝球-1）跌至小組第三，目前晉級機率約為69.7%，必須在最後一天看其他組臉色，滿足特定條件才能出線。捷克僅積1分，遺憾淘汰。戰況結果：瑞士在末輪直接對決中擊敗地主加拿大，以7分積分搶下分組第一。加拿大雖屈居第二（4分），仍順利以自動晉級席位出線。波赫雖然排名第三（4分、淨勝球-1），但戰績已足夠雄厚，提前宣告鎖定「最佳小組第三」的晉級資格。卡達則遭到淘汰。戰況結果：巴西與摩洛哥在小組賽中同樣大殺四方，最終同積7分。巴西憑藉較佳的淨勝球（+6）奪下頭名，摩洛哥（+3）位居第二，兩隊攜手挺進32強。蘇格蘭積3分但淨勝球為慘淡的-3，在小組第三排行中處於極度被動（晉級機率僅剩13.4%）。海地3連敗打包返國。戰況結果： 美國隊雖在末輪以2：3爆冷不敵土耳其，但仍靠著前期的累積驚險保住分組第一。澳洲與巴拉圭末輪戰成0比0平手，澳洲搶下小組第二。巴拉圭積4分、淨勝球-2，同樣以極高機率（99.9%）鎖定最佳小組第三晉級。戰況結果：德國隊末輪雖以1：2不敵厄瓜多，但仍以6分積分力保分組頭名。象牙海岸擊敗庫拉索後積6分鎖定第二晉級。厄瓜多這場擊敗德國的勝仗價值連城，讓他們搶下小組第三並以4分積分提前晉級32強。戰況結果：荷蘭擊敗突尼西亞後以7分積分、淨勝球+6傲視群雄。日本隊在末輪與瑞典戰成平手，以5分積分奪下小組第二直接晉級。瑞典積4分，同樣以最佳小組第三身份安全突圍。突尼西亞出局。戰況結果：這是賽事中最膠著的一組。比利時末輪5比1大勝紐西蘭鎖定第一。埃及則以1比1戰平伊朗，驚險保住小組第二晉級。伊朗目前積3分、淨勝球為0，暫居最佳小組第三排行第六，形勢相對樂觀。戰況結果：西班牙以1：0擊退烏拉圭，強勢收下7分積分奪得榜首。首度參賽的超級黑馬維德角在末輪再次戰平，以3場和局（3分、淨勝球0）的驚人韌性奪下小組第二，成為世界盃歷史上晉級淘汰賽人口最少的國家。烏拉圭與沙烏地阿拉伯最終僅積2分，雙雙爆冷止步小組賽。戰況結果：法國隊在強強對決中擊敗挪威，以3戰全勝（9分、淨勝球+8）傲視榜首。挪威積6分排名第二晉級。塞內加爾在生死戰中以5比0血洗伊拉克，搶下小組第三（3分、淨勝球+2），在第三名排行榜中高居前列，晉級形勢大好。